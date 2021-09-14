Хто такий Моргенштерн і чому в нього проблеми з Україною

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Instagram Morgen_shtern Підпис до фото, Музикант Валєєв офіційно змінив прізвище на Моргенштерн

Музикант Моргенштерн, відомий також як громадянин Росії Алішер Валєєв, знову в українських новинах.

Російський репер планує виступити в Україні, одразу в трьох містах.

Але СБУ каже, що Моргенштерн все ще у списку людей, яким заборонені шоу в Україні.

Українські концерти

На українському сайті Kontramarka наразі можна купити квитки на три концерти Моргенштерна в Україні: 13 листопада у Запоріжжі, 15 листопада у Харкові та 16 листопада у Києві. Найдешевші у Харкові - від 400 грн. Найдорожчі у столиці - там за прохід у зону Golden Fan біля сцени доведеться заплатити 4 490 грн.

На іншому сайті Concert.ua пишуть, що квитки на Моргенштерна з'являться пізніше, а поки що радять дивитися анонси інших хіп-хоп-подій, наприклад, київський виступ іншого російського репера Басти.

Автор фото, kontramarka.ua

Моргенштерн ще з минулого року планував нові виступити в Україні. Тоді його концерти планувались на червень 2021 року у тих же трьох містах.

Але через скандал в Одесі, де раніше росіянин провів своє шоу попри траур за загиблими в пожежі, майбутні виступи Моргенштерна викликали протести у частини українських активістів.

Зрештою, 21 квітня він оголосив, що не поїде в Україну.

"Там починаються якісь штуки прикольні. І, схоже, знову переноситимуться концерти, бо більша частина артистів вже все перенесли. Особливо після історії з Одесою. Мені банально страшно, я не обманюватиму. Мені страшно їхати", - розповів він тоді у прямому ефірі в Instagram.

Моргенштерн і СБУ

Автор фото, Instagram Morgen_shtern Підпис до фото, Моргенштерн - один з найпопулярніших музикантів в Росії, він також має багато фанатів в Україні

29 квітня, вже після заяви Моргенштерна про відмову їхати в Україну, стало відомо, що СБУ внесла артиста до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

А 17 червня оголосили, що репер подав до суду на СБУ через те, що його внесли до цього списку.

"Позивач просить ОАСК визнати протиправними дії СБУ стосовно підготовки документів та звернення до міністерства культури та інформаційної політики України щодо внесення громадянина Російської Федерації Алішера Валєєва (сценічне ім'я MORGENSHERN) до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці", - повідомив Окружний адмінсуд Києва.

Про те, чи виносив суд якісь рішення по цій справі, невідомо.

Однак після анонсу нових концертів Моргенштерна медіа знову звернулися до СБУ. Там підтвердили, що російський репер залишається у списку осіб, які створюють загрозу.

Речник СБУ Артем Дехтяренко розповів УНІАН, що позиція СБУ ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи, яка підтвердила, що у творчості Моргенштерна "пропагується культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин".

"Це створює передумови для конфліктних ситуацій стосовно організаторів та учасників концерту за його участі", - додав речник СБУ.

"Перебування особи в "списку Мінкульту" автоматично забороняє будь-яку концертну діяльність на території України. Таким чином будь-які гастролі Моргенштерна на території України - заборонені", - наголосили в СБУ.

У згаданому списку на сайті міністерства культури Валєєв Алішер Тагірович справді значиться під номером 28.

Хто такий Моргенштерн-Валєєв

Автор фото, Instagram Morgen_shtern Підпис до фото, На обличчі у репера кілька тату - з одного боку 666, з іншого - зображення середньовічної зброї моргенштерна

Алішеру Моргенштерну 23 роки, він народився в Уфі.

При народженні мав прізвище Валєєв, але у вересні 2020 року офіційно змінив його на Моргенштерн. Як пояснив артист, йому набридло, що медіа пишуть, ніби "Моргенштерн" - це його псевдонім.

Моргенштерн, на честь якого назвався російський репер, - це різновид середньовічної холодної зброї, з німецької "ранкова зоря" - металева куля з шипами, яку насаджували на бойові палиці, або ж якою завершували кістені.

Моргенштерн починав як YouTube-блогер, а вже потім став репером й останні роки вважається найуспішнішим та найбагатшим хіп-хоп виконавцем у Росії.

Два його кліпи, а також інтерв'ю Дудю увійшло в топ YouTube за 2020 рік в Україні.

Моргенштерн має епатажний вигляд - на одній стороні обличчя він зробив тату "666", а на іншій - зображення того самого моргенштерна.

У своїх треках традиційно для сучасного російського репу використовує багато нецензурної лексики.

А його пісню "Я з'їв діда" заборонили в Росії.

Про Путіна, Крим і Україну

Автор фото, В гостях у Гордона Підпис до фото, З українським журналістом Дмитром Гордоном

Також музикант публічно називав Путіна "красавчиком", але згодом в інтерв'ю Юрію Дудю пояснив, що мова не йшла про політику.

"Він красавчик не тому, що зробив щось для країни круте чи щось супер править якось чудово. Та просто круто, він потужний мужик. Прикинь, ти Путін? Тебе знає весь світ, у тебе чотири двійники", - розповів артист Юрію Дудю.

Також Моргенштерн зізнавався, що з радістю виступив би у Криму, "але, на жаль, в реальному світі, якщо я туди поїду, то мене в Україну потім не пустять".

Водночас на питання українського журналіста Дмитра Гордона "чий Крим?" відповів: "Кримчан".

А на уточнення про приналежність території, сказав: "Мені так на це п.. (Все одно. - Ред.). Мені просто не цікаво про це говорити".

Автор фото, Instagram Morgen_shtern Підпис до фото, Моргенштерн неодноразово називав Путіна "красавчиком", але пояснював, що не через поліику

Також Моргеншетр відзначив, що обожнює Україну: "В Україні мені подобається набагато більше, ніж у Рашці, у плані людей. Люди у вас добрі, душевні".

Ситуацію з виступом в Одесі в день трауру пояснив тим, так він хотів влаштувати "день крику" про те, чому не проводять пожежні перевірки, а українські медіа все перекрутили і обрізали його фразу.

Моргенштерн водночас зізнався, що він боїться їхати в Одесу через погрози українського активіста Сергія Стерненка, який "вбив людину і не сів".

"Тому мені страшно. Тому що мої пацани не можуть туди зброю повезти з собою", - додав Алішер Моргенштерн у розмові з Дмитром Гордоном.