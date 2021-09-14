Корів тренують ходити в мууалет. До чого тут зміни клімату

40 хвилин(и) тому

Автор фото, FBN Підпис до фото, За правильний похід у туалет корів винагороджують чимось смачненьким

Корів теж можна натренувати, наприклад, ходити в туалет. І мета шляхетна - скоротити викиди парникових газів у повітря.

Експеримент проводять у Німеччині. Там дослідники намагаються привчити корів ходити у спеціально обладнаний "мууалет", де сечу тварин збирають та утилізують.

Проблема у тому, що аміак із сечі корів перетворюється на окис азоту, коли потрапляє до ґрунту.

Загалом у світі тваринництво дає до 10% усіх парникових газів.

Наразі в експерименті беруть участь 16 корів. Їх привчають до того, щоб вони користувалися "мууалетом", і винагороджують чимось смачненьким за правильну поведінку.

А от тих тварин, які справляють свої потреби поза "мууалетом", оббризкують водою впродовж трьох секунд.

На третьому етапі досліджень відстань до туалету збільшили, а "винагорода" та "покарання" залишилися тими самими.

По завершенні 10 тренувань дослідники помітили, що 11 корів успішно засвоїли, де і що треба робити.

"Досить швидко, за 15-20 походів, корови самі виявляють ініціативу і йдуть у туалет", - пояснив один з дослідників Ліндсі Метьюз.

"Врешті, три чверті тварин у трьох випадках з чотирьох ходять в туалет", - розповів він про результати експерименту.

Автор фото, FBN

Дослідження також показало, що телята вміють користуватися туалетом краще, ніж немовлята, - на рівні доросліших дітей.

За словами дослідників, якщо використовуючи "мууалети", можна утилізувати до 80% сечі у тваринництві, викиди аміаку скоротяться на 56%.

І це вже не кажучи, що культурне користування туалетом покращить особисту гігієну та добробут тварин.

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