Ковід-сертифікати: як їх отримати і не переплутати

50 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Жовті та зелені, електронні та паперові - сертифікатів про вакцинацію від ковід в Україні побільшало.

Розповідаємо, як це працює, що не працює, яка різниця між сертифікатами та як їх отримати.

Які сертифікати бувають

Місяць тому в Україні з'явилися електронні ковід-сертифікати, електронні документи про вакцинацію.

Їх можна згенерувати у додатку Дія в смартфоні.

Коли сертифікати тільки запрацювали, їх було два види - зовнішній і внутрішній.

Зовнішній потрібен для подорожей за кордон. Українські сертифікати визнали у ЄС. З ними уже подорожують українці.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Ось так виглядає сертифікат у Дії

Нещодавно його дію продовжили до одного року. Раніше його термін був 180 днів.

Внутрішній сертифікат поки що не використовувався. У Мінцифри пояснювали, що розробили його наперед, тобто для можливого майбутнього використання під час локдаунів. І, схоже, цей момент настав.

Чому з'явилися кольорові сертифікати

13 вересня уряд оголосив нові карантинні правила, за якими вже незабаром житиме вся Україна.

За цими правилами, у жовтій, а далі у помаранчевій та червоній карантинних зонах буде діяти низка обмежень.

Наприклад, у червоній зоні обіцяють закривати школи, торгові центри, ресторани. Проте новий карантин від попередніх відрізнятиметься тим, що для вакцинованих будуть послаблення. Щеплена людина зможе піти у ресторан у червоній зоні.

Для цього і потрібен внутрішній електронний ковід-сертифікат. Як пояснюють в уряд, пред'являючи його, щеплені українці зможуть користуватися послугами навіть за умов найжорсткішого локдауну.

Раніше ковід-сертифікат у додатку Дія можна було завантажити лише після повного курсу щеплення. Тобто після двох доз вакцини. І такий внутрішній ковід-сертифікат був один.

Проте 13 вересня уряд оголосив про нововведення. Скоро в українців з'явиться два внутрішніх електронних ковід-сертифікати - жовтий і зелений.

Жовтий свідчить про те, що людина отримала одну дозу вакцини. Зелений - про дві.

Автор фото, ЕРА

Навіщо запровадили ці кольори? За новими правилами карантину певні обмеження будуть запроваджувати у залежності від того, має людина одну чи дві дози щеплення.

Наприклад, у жовтій зоні можуть працювати школи, якщо там хоча б однією дозою щеплено 80% вчителів. Тобто, якщо вчителі мають жовтий внутрішній ковід-сертифікат.

У червоній зоні умови жорсткіші. Школи працюватимуть, якщо щеплено 100% вчителів повним курсом. Тобто, якщо у них є зелений внутрішній сертифікат.

"Якщо Україна перейде в жовту зону епідемічної небезпеки, то внутрішні ковід-сертифікати допоможуть бізнесу продовжувати працювати, а людям - відвідувати масові заходи", - заявили у Мінцифри.

Сертифікати матимуть кольорові відмітки лише в цифровому форматі.

"Жовтий" сертифікат можна отримати після першої дози вакцини. Він діятиме 120 днів.

"Зелений" — після повного курсу вакцинації. Він буде діяти 365 днів.

Друкувати сертифікати на папері відповідного кольору не потрібно.

Кольорові сертифікати вже діють?

Ні. Ці правила не працюють, тому що Україна все ще перебуває у зеленій зоні. Постанова уряду про новий карантин набуде чинності лише з 20 вересня.

А запрацюють ці правила тоді, коли Україна увійде до жовтої зони. За прогнозами, це може статися вже наступного тижня, коли відповідне рішення оголосить державна комісія ТЕБ та НС.

Автор фото, Getty Images

Що до того, коли ж у смартфонах українців можуть з'явитися нові кольорові сертифікати, у Мінцифри не називають жодних дат.

Представники міністерства у коментарі ВВС News Україна заявили, що зараз займаються розробкою цього функціоналу.

Але вже є жовтий сертифікат. Що він значить?

Паралельно з розробкою електронних документів про вакцинацію в Україні видавали паперові документи.

Йдеться про міжнародне свідоцтво про щеплення, яке видають сімейні лікарі. Зазвичай його друкують на жовтому папері. Міжнародні свідоцтва про вакцинацію (International Certificate of Vaccination) у світі існують вже багато років.

Часто його видавали, як підтвердження щеплення від жовтої лихоманки, дифтерії, холери. Його почали називати "Жовтою карткою" (Yellow Card) та друкувати на жовтому папері. Але колір паперу не має значення. Цей сертифікат можна друкувати на будь-якому папері. Головне, щоб там були підписи лікаря, печатка лікарні, назва і дати щеплень.

В Україні ці паперові документи про щеплення від коронавірусу видають вже кілька місяців. Вони існують паралельно з електронними ковід-сертифікатами і з ними пускають у деякі країни, які визнали ці документи.

Головна відмінність вже існуючого жовтого паперового свідоцтва про щеплення і жовтого електронного ковід-сертифікату, який все ще у розробці: перший - свідчить про повний курс вакцинації; другий - лише про першу дозу щеплення.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Сертифікат у "Дії"

Як отримати ковід-сертифікати?

Паперове свідоцтво про щеплення ви можете отримати у сімейного лікаря після повного курсу щеплень.

Електронний ковід-сертифікат потрібно згенерувати у смартфоні.

Для отримання сертифіката потрібно пройти повний курс щеплення від коронавірусу і завантажити застосунок Дія.

Ось алгоритм завантаження сертифіката:

✅ В оновленій версії застосунку треба натиснути "Послуги"

✅Обрати "COVID-сертифікат"

✅Підписати Дія.Підписом заяву на передання даних з Електронної системи охорони здоров'я до Дії (потрібно пройти процедуру верифікації, наприклад, за допомогою фото)

✅Натиснути "Отримати сертифікат"

✅COVID-сертифікат з'явиться у вашому смартфоні.

Перевірити дійсність можна буде за QR-кодом.

Що робити, якщо щось не працює?

У Мінцифри радять повторювати процедуру генерування сертифікату і обіцяють незабаром виправити технічні проблеми.

Користувачі часто скаржаться на те, що застосунок не впізнає їхні обличчя, що сертифікати не підтягуються у Дію.

Автор фото, ЕРА

У Міністерстві кажуть, що такі проблеми можуть виникати, якщо при вакцинації неправильно внесли дані - з помилками записали назви вакцин чи прізвище людини.

При виникненні таких питань, радять звертатися до технічної підтримки застосунку Дія, а також у чат Дії.

Також у Мінцифри обіцяють, що незабаром в електронні ковід-сертифікати буде підтягуватися інформація про результати ПЛР-тестів і про те, що людина видужала від коронавірусу. Поки що ці функції недоступні.

Водночас в Україні є проблеми з підробкою ПЛР-тестів на коронавірус і електронних ковід-сертифікатів. Поліція обіцяє шукати людей, які займаються підробкою цих документів.