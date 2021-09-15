Залізний купол для України. Яку протиракетну оборону може отримати Київ від США

В'ячеслав Шрамович

ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, rafael.co.il

Офіс президента Зеленського заявив, що Україна може отримати від США протиракетні системи "Залізний купол".

У травні вони показали свою ефективність під час ракетних обстрілів Ізраїлю зі сторони ХАМАС.

"Залізний купол" може захищати міста та позиції армії від залпів ракет та ударних дронів, а також збивати літаки на висоті до 10 км.

Дві батареї

Автор фото, AFP Підпис до фото, Батареї системи "Залізний купол" розгорнуті уздовж північних кордонів Ізраїлю з Ліваном і Сирією, а також поряд з сектором Газа. У 2019 році дві такі батареії придбали США для своєї армії

У президента Зеленського кажуть, що після його візиту до США у проєкт американського оборонного бюджету на 2022 рік внесли поправку, завдяки якій Україна може отримати системи "Залізний купол" (Iron Dome).

Йдеться як про продаж, так і про передачу цих озброєнь на додачу до 275 млн доларів вже запланованої військової допомоги Києву від Вашингтона.

Тепер варіанти такого трансферу протиракетної оборони Міноборони США має представити Конгресу.

Інформацію ОП підтверджує американське видання Politico у статті "Залізний купол" армії США може відправитися в Україну".

Там йдеться про те, що за останні десятиліття американська армія не мала достатньо потужних супротивників, від яких потрібно було б захищатися протиракетними системами - у війнах в Афганістані та Іраку до таких зіткнень не доходило.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Залізний купол" за роботю - відбиває палестинські ракети у травні цього року над Ашкелоном

Як наслідок, цей сектор оборони у США був недофінансований, але у 2019 році американські військові придбали дві батареї ізраїльського "Залізного купола".

Утім, як відзначають журналісти Politico, з ними виникли проблеми інтеграції в системі армійського командування та управління, особливо за умов розгортання за кордоном.

У згаданій поправці до оборонного бюджету США є формулювання про можливість передачі Києву "існуючих систем", що, на думку джерела Politico, робить згадані дві батареї "Залізного купола" головними кандидатами на відправку в Україну.

"Тактично вони не будуть ефективними на близьких дистанціях чи на лінії зіткнення, тому що їх швидко виб'ють російські системи залпового вогню", - цитує видання директора російського напрямку аналітичного центру CNA Майкла Кофмана.

"Але вони здатні перехоплювати ракети довшого радіуса дії, тож ці батареї зможуть захистити важливі локації чи штаб", - додає він.

Що таке "Залізний купол"

Автор фото, rafael.co.il

"Залізний купол" (Iron Dome англійською або ж Кіпат барзель на івриті) - мобільна система протиракетної та протиповітряної оборони, яка може діяти за будь-яких погодних умов та у будь-який час доби.

Вона складається з багатоцільової радіолокаційної станції, яка фіксує цілі (наприклад, випущену ракету чи ворожий літак), центру управління вогнем та кількох пускових установок з ракетами-перехоплювачами.

"Залізний купол" використовує 160-мм ракети "Тамір" (на американських системах стоять їхні аналоги SkyHunter).

Зазвичай в одну батарею входять три-чотири пускові установки з 20 ракетами.

Автор фото, rafael.co.il Підпис до фото, Ракета "Тамір"

"Залізний купол" перехоплює ракети ближнього радіусу дії, за даними радарів визначаючи в реальному часі траєкторію польоту ворожої ракети і ймовірне місце її падіння.

Якщо вона влучає у ненаселену зону, то система може вирішити її не перехоплювати, що економить власні ракети "Купола".

Також система може збивати літаки на висоті до 10 км (щоправда, невідомо, чи таке траплялося).

Автор фото, rafael.co.il Підпис до фото, Перехоплена ціль

"Залізний купол" забезпечує захист від ракетних обстрілів території площею до 150 квадратних кілометрів.

Розробники стверджують, що система може також захищати розгорнуті підрозділи (наприклад, механізовані батальйони) від крилатих ракет та ударних дронів.

"Залізний купол" виробляє ізраїльська оборонна компанія Rafael Advanced Defense System LTD - приватна фірма зі зв'язками у Збройних силах Ізраїлю, що займається проєктуванням систем протиповітряної, морської та сухопутної оборони. Але США фінансували роботи з його розробки, а деякі компоненти виробляються американськими компаніями.

Вартість проєкту - понад 300 млн доларів.

Але на самі системи Ізраїль вже витратив багато мільярдів доларів.

Автор фото, rafael.co.il Підпис до фото, Розробники кажуть, що за десять років "Залізний купол" зробив 2,5 тис. бойових перехоплень, рівень ефективності - 90%

З 2011 року її використовує Ізраїль для захисту від ракетних обстрілів своїх міст (вперше "Купол" застосували 7 квітня 2011 року - менше, ніж через місяць після першого розгортання).

Автор фото, Reuters

А востаннє у дії "Залізний купол" можна було спостерігати у травні, коли палестинські угрупування обстрілювали територію Ізраїлю.

Ізраїльська армія каже, що система змогла перехопити 90% всіх ворожих ракет.

Щоправда, в якийсь момент батарея "Купола" біля міста Ашкелон через технічні труднощі вийшла з ладу.

Тобто "Залізний купол" при всій його технологічності не дає повного захисту від ракет.

Коли саме ці системи можуть з'явитися (якщо це взагалі можливо), наразі невідомо. Politico припускає, що це не найближчий час.

Водночас новина про "Залізний купол" в Україні може бути своєрідною відповіддю на заяву Олександра Лукашенка, який нещодавно розповів про плани розмістити на білорусько-українському кордоні російські зенітно-ракетні комплекси C-400.