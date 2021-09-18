Маловідомий вірус вразив дітей більше, ніж Covid-19

Софі Хардах

BBC Future

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

На початку 2021 року у дитячому відділенні медичного центру Маймоніда у Брукліні, штат Нью-Йорк, відчули невелике полегшення. Covid-19 у місті пішов на спад. Жорсткі правила гігієни, карантин та самоізоляція стримали інші вірусні інфекції та сезонний грип. Як раптом у березні до лікарні почали привозити дітей і немовлят з кашлем, деякі мали проблеми з диханням.

Причина - респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ), вірусне захворювання дихальних шляхів, що досягає піку взимку. У цю пору року кількість випадків РСВ мала б зменшуватись, але натомість - різко злетіла.

У наступні місяці позасезонний сплеск РСВ охопив південь США, Швейцарію, Японію та Британію. За словами лікарів, дивна поведінка вірусу є опосередкованим наслідком пандемії Covid-19. Минулого року карантин та гігієнічні заходи стримали поширення коронавірусу та інших вірусів на кшталт РСВ. Тому у дітей не було можливості виробити проти них імунітет.

Коли карантин послабили, найбільш незахищеними перед РСВ виявилися немовлята та діти. Несезонний спалах повністю забив палати лікарень, змусив хвилюватися родини та показав, наскільки глибоко Covid-19 та пов'язані з ним заходи змінили світ.

Для медиків на місцях це стало справжнім випробуванням.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, РСВ - причина інфекцій, що викликають сезонні захворювання нижніх дихальних шляхів, особливо у немовлят та дітей молодшого віку

"Наше відділення інтенсивної терапії знову було переповнене, цього разу не через Covid, а через інший вірус", - згадує Рабіа Ага, директорка відділення дитячих інфекційних захворювань Маймоніда. На піку спалаху, на початку квітня, у більшості дітей, що потрапили до відділення інтенсивної терапії, діагностували РСВ.

У всьому світі вірус вразив малюків, які місяцями були захищені від інфекцій, а тепер раптово зазнали їхнього впливу.

"Це нас здивувало. Ми знали, що на це варто звернути увагу, але не думали, що хворих буде так багато", - каже Крістоф Бергер з Університетської клініки Цюриха.

У його лікарні пік захворюваності РСВ зазвичай припадає на січень, а в літні місяці - на нулі. Взимку цього року хворих не було взагалі. Натомість у червні їхня кількість різко почала зростати, а в липні їх вже було 183, що більше, ніж в попередні зимові сезони.

"У нас не було вільних ліжок", - згадує Бергер про спалах РСВ у липні. Доводилося переводити хворих дітей з до інших лікарень. У кількох інших швейцарських клініках відбувалося те саме.

Влітку РСВ завдав їм більше проблем, ніж коронавірус по всій Швейцарії. "У той період у нас майже не було нових випадків коронавірусу, - каже Бергер. - Ті кілька дітей, що потрапили до лікарні з Covid-19, відносно швидко одужали. Ті ж, що мали РСВ, лікувалися значно довше", - каже він.

Сам по собі РСВ не є приводом для занепокоєння. За даними Центрів США з контролю й профілактики захворювань, ним хворіють майже всі діти до двох років. Більшість переносять його як застуду з нежитем та кашлем і одужують вдома. Але у деяких немовлят та дітей молодшого віку вірус може викликати бронхіоліт та запалення легенів. Їм важко дихати та їсти.

Близько 1-2% дітей з РСВ у віці до 6 місяців потребують госпіталізації й додаткового кисню. Деяким може знадобитися зонд для годування. З такою підтримкою більшість з них одужують протягом кількох днів.

До пандемії коронавірусу лікарні регулярно готувалися до спалахів РСВ напередодні зими. Пацієнтам з групи найвищого ризику, як-то недоношеним дітям та тим, що мають проблеми з легенями та серцем, призначають палівізумаб, дозу антитіл, що допомагає боротися з вірусом. Щеплення необхідно робити щомісяця протягом спалаху РСВ.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Діти з РСВ інколи потребують кисневої підтримки

Пандемія порушила цей сезонний ритм та його роль у формуванні дитячого імунітету.

"Завдяки антиковідним заходам люди не зустрічалися, не подорожували, носили маски, дотримувались правил дистанціювання, - каже Ага. - І це дійсно допомогло стримати Covid, а разом з ним й інші віруси. Сезон РСВ пройшов повз. А якщо ви пропустите один сезон, то не матимете антитіл, організми матерів не вироблятиме антитіла, які потім передаються дітям".

І коли світ знову відкриється, ці діти можуть бути особливо вразливими до РСВ. Медичні дані з різних країн підтверджують це.

"Найбільше зростання захворюваності спостерігають серед дітей у віці одного року, які "пропустили" РСВ-сезон минулої осені/зими", - повідомила ВВС британська Національна служба охорони здоров'я.

Це може зробити вірусні сплески більш потужними. У Токіо вчені зафіксували найбільше щорічне зростання випадків РСВ з початку спостережень у 2003 році. Вони припускають, що такий масштабний цьогорічний спалах обумовлений збільшенням кількості вразливих людей під час пандемії.

Інші особливості нового "вірусного ландшафту" досі залишаються незрозумілими, наприклад, чому після ослаблення протиковідних заходів, різко активізувався не грип, а саме РСВ.

Крім того, картина позасезонних сплесків РСВ в кожній країні - своя. Ага та її команда у Брукліні помітили, що їхній сплеск був незвично сильним і зачепив маленьких дітей, більшість яких потрапили в реанімацію. А в Австралії хвороба торкнулася старшої вікової групи. Бергер каже, що швейцарські літні спалахи були важчими, ніж типові зимові.

Автор фото, Getty Images

Тут постає одне велике питання - як ця нова модель поводитиметься найближчими місяцями. Літній сплеск не обов'язково означає, що в холодний період року вірус піде на спад. А в деяких регіонах кількість хворих знову починає рости саме зараз, на початку осені.

"Дитячі лікарні вже готуються до спалаху РСВ та бронхіоліту, який він викликає", - каже Софія Варадкар з лондонської дитячої лікарні Great Ormond Street Hospital.

В її лікарні хвиля захворювання зростає, і найближчими тижнями кількість інфікованих, за її очікуваннями, буде лише збільшуватися. За словами Варадкар, для малюків РСВ може стати значно серйознішою проблемою, ніж Covid-19. "Covid не особливо зачепив дітей. А ось РСВ - потенційно важча хвороба, жертвами якої можуть стати немовлята", - вона каже.

Після відкриття шкіл віруси, зокрема РСВ, отримають зелене світло. Але ключову роль у захисті дітей відіграє поведінка дорослих. У Швейцарії дитячі садочки та ігрові групи працювали всю попередню зиму, а маленькі діти не носили масок. Проте, майже жодна дитина не підчепила вірусну інфекцію на кшталт РСВ та грипу, мабуть, тому, що дорослі чітко дотримувались правил гігієни.

"Люди кажуть, що діти заражають дорослих, але тут все навпаки, - пояснює Бергер. - Коли дорослі й діти старшого віку носять маски, дотримуються соціальної дистанції і миють руки, ми не бачимо ані грипу, ані РСВ. Але варто їм послабити обмежувальні заходи, вірус знову циркулює, а малеча заповнює лікарняні ліжка".

Навіть після літнього сплеску його лікарня не втрачає пильності. "Я й гадки не маю, що нас очікує - спад чи новий спалах".

Миття рук і дистанціювання вразливих дітей від людей з нежитем і кашлем гальмуватиме інфекцію і пом'якшить пік епідемії РСВ, а лікарні отримають можливість подбати про кожну дитину, що потребує допомоги.

"Більшість дітей перехворіють у легкій формі. Все, що їм знадобиться, - це спокій, частіше годування і трохи парацетамолу, якщо підвищиться температура, - каже Варадкар. - Але якщо дитина не може дихати чи їсти, або батьки відчувають, що щось не так, то необхідно звернутися до лікаря".

У дитячій лікарні Маймоніда у Брукліні пік РСВ лишився позаду. Але Ага вважає, що це гарний урок для лікарень в добу постковіду.

"Коронавірус навчив нас бути завжди напоготові, - каже Ага. - Зараз все інакше, ніж два роки тому. Життя змінилося, світ змінився, і ці віруси розвиваються і поводяться дуже несподівано".