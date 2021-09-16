Місяць під владою талібів: як змінився Афганістан
- Секундер Кермані
- BBC, Афганістан
Місяць тому, 15 серпня, таліби захопили Кабул. Законний уряд втік, а рух "Талібан" оголосив про створення Ісламського емірату Афганістан.
Кореспондент BBC Секундер Кермані повернувся на північ Афганістану і розповідає, як змінилося життя простих людей через чотири тижні після захоплення влади.
На узбецько-афганському кордоні товарний потяг перетинає міст через Амудар'ю і в'їжджає в новостворений Ісламський емірат. Чорно-білий прапор "Талібану" майорить поруч з узбецьким.
Частині місцевих жителів нове життя під владою талібів подобається, іншим складно звикнути.
Водій вантажівки з пшеницею каже, що раніше йому постійно доводилося платити хабарникам-поліцейським на блокпостах.
"Тепер не так, - радіє він. - Я можу доїхати до самого Кабула, не віддавши жодного афгані".
Водночас в країні наростає економічна криза і виник гострий дефіцит готівки.
Один підприємець розповів нам, що зовнішня торгівля обвалилася, оскільки афганським імпортерам нічим платити за товари.
Начальник митниці в порту Хайратон Маулві Сайєд каже, що "Талібан" знижує ввізні мита і прагне знову залучити в країну багатих торговців. "Люди отримають роботу, а бізнесмени - відплату в майбутньому житті", - зауважив він.
Неподалік розташоване Мазарі-Шаріф, четверте за величиною місто Афганістану. Зовні все в ньому виглядає нормально, хоча багато хто страждає від бідності.
Прямую до майстерно викладеної кахлями Блакитної мечеті, культурного серця Мазарі-Шаріфа. Востаннє я був тут в серпні незадовго до приходу талібів. Тоді навколо мечеті було багато дівчат та хлопців, які позували для селфі.
Зараз таліби встановили час для відвідування: жінкам вранці, чоловікам - решту дня. Ми прийшли в "жіночий час". Довкола мечеті прогулюється досить багато афганок, але значно менше, ніж раніше. "Все добре, просто людям, напевно, потрібен час, щоб звикнути до нової влади", - каже одна з них.
Я зустрівся з лідером місцевих талібів Хаджею Хекматом. "Можливо, ви несете з собою безпеку, але ваші критики кажуть, що ви вбиваєте культуру", - кажу я йому.
"Ні, - впевнено відповідає він. - Ми не знищуємо нашу культуру, а відроджуємо її. Останні 20 років ми перебували під впливом Заходу. Останні 40 років різні закордонні сили передавали один одному контроль над країною. Ми багато в чому втратили наші традиції і цінності".
Відповідно до його трактування ісламу, чоловіки і жінки не мають змішуватися.
Хаджі Хекмат, здається, щиро вважає, що народ на боці талібів. Але одна відвідувачка прошепотіла на вухо моїй колезі, так, щоб Хекмат не чув: "Вони - погані люди".
Бачення ісламу "Талібаном" відповідає поглядам консервативних сільських жителів. Але в містах багато хто відчуває до них велику недовіру.
Хаджі Хекмат пояснює це роками "пропаганди", але пам'ять про вибухи та убивства, які здійснювали в містах таліби, мабуть, теж грає свою роль.
Залишаючи Блакитну мечеть, ми побачили великий збуджений натовп на головній вулиці. Там виставили на огляд чотири трупи з кульовими пораненнями. На грудях одного з них лежав аркуш паперу з написом від руки, що це викрадачі людей, і всіх злочинців чекає подібна кара.
Попри важкий запах, який йшов від мертвих тіл на спекотному сонці, люди в натовпі фотографували розстріляних, і штовхалися за кращі місця.
Злочинність давно є проблемою в афганських містах, і навіть ті, хто загалом незадоволений талібами, схвалюють їхню енергійну боротьбу зі злочинцями. "Якщо вони дійсно викрадали людей, то все правильно. Іншим буде урок!" - сказав нам один чоловік з натовпу.
Але чимало мешканців у містах безпеки не відчувають. "Кожен раз, коли я виходжу з дому і бачу талібів, я починаю тремтіти", - каже студентка юридичного факультету Фарзана.
Приватні університети, в одному з яких вчиться Фарзана, працюють, але державні виші тимчасово закрили. Таліби зажадали, щоб студентів і студенток в аудиторії розділяла фіранка.
Для Фарзани це не найстрашніше. Вона боїться іншого: що за правління талібів у жінок виникнуть великі проблеми з отриманням роботи.
Таліби це заперечують, але одночасно рекомендують жінкам, за винятком вчителів та медиків, сидіти по домівках для їхньої безпеки.
"Поки що у мене руки опускаються. Але я дуже намагаюся не втрачати віри в майбутнє", - каже нам Фарзана.
Під час свого попереднього правління (1996-2001) таліби встановили набагато жорсткіші обмеження, ніж тепер. Наприклад, жінкам не дозволяли виходити з дому без супровідника-чоловіка. Мешканці міст побоюються, що через якийсь час ці порядки повернуть.
Хаджі Хекмат визнає, що хоча таліби впевнено контролюють Афганістан, їм ще належить завоювати розуми і серця багатьох співвітчизників. "Відвоювати країну важко, але встановити і підтримувати в ній закон ще важче", - вважає він.
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