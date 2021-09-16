Місяць під владою талібів: як змінився Афганістан

Секундер Кермані

BBC, Афганістан

4 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Патруль талібів у Хайратоні

Місяць тому, 15 серпня, таліби захопили Кабул. Законний уряд втік, а рух "Талібан" оголосив про створення Ісламського емірату Афганістан.

Кореспондент BBC Секундер Кермані повернувся на північ Афганістану і розповідає, як змінилося життя простих людей через чотири тижні після захоплення влади.

На узбецько-афганському кордоні товарний потяг перетинає міст через Амудар'ю і в'їжджає в новостворений Ісламський емірат. Чорно-білий прапор "Талібану" майорить поруч з узбецьким.

Частині місцевих жителів нове життя під владою талібів подобається, іншим складно звикнути.

Водій вантажівки з пшеницею каже, що раніше йому постійно доводилося платити хабарникам-поліцейським на блокпостах.

"Тепер не так, - радіє він. - Я можу доїхати до самого Кабула, не віддавши жодного афгані".

Водночас в країні наростає економічна криза і виник гострий дефіцит готівки.

Один підприємець розповів нам, що зовнішня торгівля обвалилася, оскільки афганським імпортерам нічим платити за товари.

Начальник митниці в порту Хайратон Маулві Сайєд каже, що "Талібан" знижує ввізні мита і прагне знову залучити в країну багатих торговців. "Люди отримають роботу, а бізнесмени - відплату в майбутньому житті", - зауважив він.

Неподалік розташоване Мазарі-Шаріф, четверте за величиною місто Афганістану. Зовні все в ньому виглядає нормально, хоча багато хто страждає від бідності.

Прямую до майстерно викладеної кахлями Блакитної мечеті, культурного серця Мазарі-Шаріфа. Востаннє я був тут в серпні незадовго до приходу талібів. Тоді навколо мечеті було багато дівчат та хлопців, які позували для селфі.

Підпис до фото, Блакитна мечеть Мазарі-Шаріфа

Зараз таліби встановили час для відвідування: жінкам вранці, чоловікам - решту дня. Ми прийшли в "жіночий час". Довкола мечеті прогулюється досить багато афганок, але значно менше, ніж раніше. "Все добре, просто людям, напевно, потрібен час, щоб звикнути до нової влади", - каже одна з них.

Я зустрівся з лідером місцевих талібів Хаджею Хекматом. "Можливо, ви несете з собою безпеку, але ваші критики кажуть, що ви вбиваєте культуру", - кажу я йому.

"Ні, - впевнено відповідає він. - Ми не знищуємо нашу культуру, а відроджуємо її. Останні 20 років ми перебували під впливом Заходу. Останні 40 років різні закордонні сили передавали один одному контроль над країною. Ми багато в чому втратили наші традиції і цінності".

Відповідно до його трактування ісламу, чоловіки і жінки не мають змішуватися.

Підпис до фото, Хаджі Хекмат каже, що таліби повертають традиційну культуру після 20 років західного панування

Хаджі Хекмат, здається, щиро вважає, що народ на боці талібів. Але одна відвідувачка прошепотіла на вухо моїй колезі, так, щоб Хекмат не чув: "Вони - погані люди".

Бачення ісламу "Талібаном" відповідає поглядам консервативних сільських жителів. Але в містах багато хто відчуває до них велику недовіру.

Хаджі Хекмат пояснює це роками "пропаганди", але пам'ять про вибухи та убивства, які здійснювали в містах таліби, мабуть, теж грає свою роль.

Залишаючи Блакитну мечеть, ми побачили великий збуджений натовп на головній вулиці. Там виставили на огляд чотири трупи з кульовими пораненнями. На грудях одного з них лежав аркуш паперу з написом від руки, що це викрадачі людей, і всіх злочинців чекає подібна кара.

Попри важкий запах, який йшов від мертвих тіл на спекотному сонці, люди в натовпі фотографували розстріляних, і штовхалися за кращі місця.

Злочинність давно є проблемою в афганських містах, і навіть ті, хто загалом незадоволений талібами, схвалюють їхню енергійну боротьбу зі злочинцями. "Якщо вони дійсно викрадали людей, то все правильно. Іншим буде урок!" - сказав нам один чоловік з натовпу.

Підпис до фото, Дрібні торговці не зникли з вулиць

Але чимало мешканців у містах безпеки не відчувають. "Кожен раз, коли я виходжу з дому і бачу талібів, я починаю тремтіти", - каже студентка юридичного факультету Фарзана.

Приватні університети, в одному з яких вчиться Фарзана, працюють, але державні виші тимчасово закрили. Таліби зажадали, щоб студентів і студенток в аудиторії розділяла фіранка.

Для Фарзани це не найстрашніше. Вона боїться іншого: що за правління талібів у жінок виникнуть великі проблеми з отриманням роботи.

Таліби це заперечують, але одночасно рекомендують жінкам, за винятком вчителів та медиків, сидіти по домівках для їхньої безпеки.

Підпис до фото, Студентів та студенток в університеті тепер розділяє фіранка

"Поки що у мене руки опускаються. Але я дуже намагаюся не втрачати віри в майбутнє", - каже нам Фарзана.

Під час свого попереднього правління (1996-2001) таліби встановили набагато жорсткіші обмеження, ніж тепер. Наприклад, жінкам не дозволяли виходити з дому без супровідника-чоловіка. Мешканці міст побоюються, що через якийсь час ці порядки повернуть.

Хаджі Хекмат визнає, що хоча таліби впевнено контролюють Афганістан, їм ще належить завоювати розуми і серця багатьох співвітчизників. "Відвоювати країну важко, але встановити і підтримувати в ній закон ще важче", - вважає він.