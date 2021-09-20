Чи закриють школи у "жовтій" зоні через невакцинованих вчителів

Світлана Дорош

ВВС News Україна

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Ukrinform

Школи, дитячі садки, коледжі і виші можуть вже незабаром припинити навчання, якщо там не будуть вакциновані 80% усіх працівників - від викладачів і вихователів до кухарів. Таку вимогу уряду мають виконати, як тільки в Україні запровадять "жовту" зону карантину.

Така постанова Кабміну почала діяти 20 вересня, через що у батьків, студентів і педагогів у соціальних мережах впродовж останнього тижня ширилася тривога, що школи закриють вже з цього понеділка.

Проте урядова комісія, на якій мають оголосити про дату запровадження "жовтої" зони епідемічної небезпеки, за неофіційною інформацією, засідатиме найближчими днями. Тому посилення карантину можливе тільки після рішення комісії.

Тобто школи, які не дотрималися вимоги про 80% вакцинованих, зможуть закрити після запровадження "жовтої" зони.

І на сьогодні таких шкіл, які можуть закрити, тисячі.

Вчителі і невакциновані батьки

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет через соцмережі закликав освітян не зволікати зі щепленням.

"Я вкотре закликаю вчителів свідомо й виважено підійти до питання вакцинації й не зволікати із захистом себе та дітей. Дякую кожному, хто обирає безпеку, хто дбає про свої колективи, колег і всіх інших учасників освітнього процесу", - наголосив міністр.

У відповідь під постом міністра у Facebook з'явились сотні обурених коментарів. Ось тільки деякі з них.

"Як вакцинований вчитель захистить дітей, у яких батьки невакциновані?"

Автор фото, UNIAN

"Концерти, курорти, нічні клуби - не забороняють, а от у школу ходити не можна. Варто було б поглянути на чергу в Луцькому Макдональдз".

"А дітей і їхніх батьків теж будуть перевіряти, чи вакциновані? Як їх - невакцинованих - допустять до навчання?"

"Все зводиться до вчителя. Давайте приймати до школи дітей, чиї батьки вакциновані. Я - вчитель, вакцинована, але гарантій ніяких. Враження, що батьків налаштовують проти вчителів".

"Ані міністр охорони здоров'я, ані сімейний лікар не несуть відповідальності за наслідки вакцинування. Чому муштрують, шантажують невиплатами зарплат, відстороненням від роботи вчителів і вихователів. Це грубе порушення конституційних прав людини".

Директорка однієї зі шкіл Київської області розповіла ВВС News Україна на умовах анонімності, що управління освіти дуже настійливо переконує освітян вакцинуватися.

"Щодня ми повідомляємо, скільки у нас вакцинованих вчителів і що ми для цього робимо. У нашій школі вакциновані 50% вчителів. Коли я питаю колег, чи вони вакциновані, мені в очі кажуть, що не будуть робити щеплення і ніхто їх не змусить, бо це порушення їхніх конституційних прав", - розповідає вона.

"Я вакцинована. Коли йшла на щеплення, запросила з собою кількох колег. Після вакцинації їм було погано. Прямо не казали, але вважали мене винною в цьому", - додає директорка.

Деякі співрозмовники ВВС News Україна розповідали, що керівництво садків і шкіл попереджає, що освітянам можуть не виплачувати зарплатню або ж платити частину заробітку.

Хто входить у 80%

Вимога про 80% вакцинованих працівників стосується не лише шкіл, вишів і дитсадків, а й багатьох інших закладів. Формат роботи шкіл і дитсадків неоднозначний і турбує мільйони українців, які мають дітей.

До 80%, які дозволять школі працювати офлайн, будуть включені не лише вакциновані хоча б однією дозою працівники, але й ті, хто перехворів коронавірусом.

Зараховуватимуть і працівників з негативним ПЛР-тестом, але строк його дії складатиме усього три доби.

Термін "придатності" COVID-сертифікату у разі однієї дози щеплення - 120 днів, двох доз - 365 днів. Строк дії сертифіката про одужання від COVID-19 становитиме 180 днів.

Статистика і динаміка

Аби стимулювати вакцинацію освітян, МОЗ заохочує школи можливістю отримати комп'ютери та іншу техніку. Проте цей стимул не дуже дієвий.

Міністерство охорони здоров'я надало ВВС News Україна свіжу статистику вакцинованих освітян.

Станом на 19 вересня із 1 млн 370 тисяч працівників освіти (викладачів вишів, вчителів шкіл, профтехучилищ, вихователів садків, а також технічного персоналу) однією дозою вакцинувалося майже половина - 48%. Повністю ж вакцинувались двома дозами всього 37%.

Як показує статистика, ці показники майже не відрізняються від ситуації тиждень тому.

12 вересня, за день до ухвалення урядової постанови з попередженням про закриття шкіл, МОЗ повідомляв про 47% вакцинованих однією дозою освітян і 36% двома.

За тиждень динаміка - усього один відсоток.

Найвищий рівень вакцинації - більше ніж 60% принаймні однією дозою - у Київській, Луганській, Полтавській та Сумській областях.

Найнижчий - менше ніж 40% одною дозою - в Одеській, Рівненській, Запорізькій, Івано-Франківській, Закарпатській областях та у Києві. На Одещині двома дозами були вакциновані 21%, у Києві - 33% освітян.

Голова Київської облдержадміністрації наводив статистику по Київській області, яка має одні з найкращих показників в Україні.

На кінець минулого тижня із 648 шкіл 306 мали більш як 80% вакцинованих працівників. У 41 школі щеплення отримали 100% працівників.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Дистанційне навчання для багатьох шкіл знову може стати реальністю

Якщо школи і садки закриють

Наразі точної цифри, скільки шкіл із 14 тисяч, що є в Україні, будуть закриті, немає. В освітян ще є час для вакцинації, поки "жовту" зону не запровадили.

Міністерство освіти та науки поки що не дало офіційного роз'яснення про те, як відбуватиметься навчання.

Проте керівник директорату дошкільної та шкільної освіти МОН України Володимир Божинський в ефірі телеканалу "Україна 24" у понеділок сказав, що учні і студенти вчитимуться дистанційно або ж застосовуватиметься змішана форма навчання.

"Частина відповідальності за навчання покладатиметься на батьків", - сказав урядовець.

Ситуація із вакцинацією працівників закладів освіти не надто відрізняється від загальної ситуації по Україні.

Згідно із проведеними у серпні дослідженнями, понад 56% українців не мають наміру робити щеплення від коронавірусу.

Соціологічні опитування провів фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології.

Лише 23,4% опитаних вважають вакцинацію ефективним засобом захисту від коронавірусу, кажуть соціологи. Більшість противників вакцинації вважають вакцини недостатньо перевіреними і остерігаються наслідків та побічних ефектів від щеплення.