"Спікер опозиції"? Чи піде у відставку Разумков і коли це може статися

Світлана Дорош

ВВС News Україна

14 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрито конфліктує із своєю ж президентською фракцією "Слуга народу".

Суперечки виплеснулись назовні на вечірніх ефірах ток-шоу. Ситуація вже настільки загострилась, що у Раді вже відкрито обговорюють імовірність усунення Разумкова з посади.

Провладна фракція вважає, що спікер часто гальмує законопроєкти Офісу президента та "Слуг народу". І поводиться мало як не спікер опозиції, а не висуванець партії і колись ключовий член команди Володимира Зеленського.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевняє журналістів, що ніхто поки що процедуру голосування за відставку не запускає.

Проте неофіційно представники фракції кажуть: якщо ситуація не зміниться, відставка можлива.

Президент Володимир Зеленський і глава ОП Андрій Єрмак перебувають у США на Генеральній асамблеї ООН, а сам Дмитро Разумков на лікарняному через коронавірус.

Тож про усунення спікера з посади у найближчий тиждень не йдеться. Однак імовірність відставки пізніше існує, кажуть і експерти, і депутати.

ВВС News Україна розбиралася, за яких умов і коли це може статися.

Автор фото, УНІАН

50-70-100 тисяч за "деякі відставки"

Дмитро Разумков, попри лікарняний, через онлайн зв'язок активно коментує ситуацію в парламенті і своє майбутнє. Він навіть керував з дому погоджувальною нарадою, що викликало питання щодо законності такого кроку.

Якщо раніше спікер згладжував усі припущення у ЗМІ щодо конфліктів із президентською фракцією, то тепер він не приховує цього.

Спікер запевнив, що у відставку не збирається і не має наміру змінюватися на догоду тій чи іншій фракції.

Він заявив у понеділок, що звернувся до антикорупційних органів з вимогою перевірити інформацію, яка з'являлася у ЗМІ про те, що у парламенті нібито деяким депутатам пропонують від 50 до 100 тисяч доларів за підтримку відставки.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук і лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловлюють претензії до спікера публічно

"Ми сьогодні бачимо багато чуток, багато пліток у засобах масової інформації, існують якісь розмови, що хтось, комусь пропонує 50-70-100 тисяч за голос за деякі відставки. (...) Я особисто майже переконаний, що це не відповідає дійсності, але хотів би звернутися до антикорупційних органів, щоб вони взяли цю інформацію, опрацювали і, сподіваюся, спростували", - заявив Дмитро Разумков під час погоджувальної ради парламенту 20 вересня.

Він також розповів, що за час, поки він перебуває на самоізоляції, йому намагалися замінити особисту охорону.

Олігархи і Венеціанська комісія

Найгучніший конфлікт із лідерами фракції "Слуга народу" виник через законопроєкт про деолігархізацію.

Минулої п'ятниці у програмі Савіка Шустера "Свобода слова" Дмитро Разумков у прямому ефірі сварився із першим віцеспікером Русланом Стефанчуком і головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією, які звинувачували його у гальмуванні розгляду закону.

Їх обурює те, що Разумков спрямував до Венеціанської комісії на експертизу законопроєкт, ухвалений у першому читанні.

"Я вважаю, що Разумков не дослухався до думки своєї фракції, яка його висувала на місце спікера, де він тепер сидить. Мені здається, що це неколегіальна поведінка", - сказав Арахамія журналістам.

Очільник фракції вважає, що сенсу передавати до Венеціанської комісії проєкт закону не було, оскільки після остаточного ухвалення він може зазнати суттєвих змін. Як висловився Давид Арахамія, це була навмисна спроба "збити" закон про олігархів.

Автор фото, Ukrinform

"Монобільшість делегує спікера Разумкова. Я маю на увазі, що у нас достатньо голосів, щоб делегувати спікером будь-яку людину", - натякнув Арахамія на відставку.

Дмитро Разумков наполягає на тому, що поданий президентом Зеленським проєкт потребує суттєвих змін. Зокрема, спікер проти надання права визначати, хто підпадає під статус олігарха, Раді нацбезпеки і оборони.

Він вважає, що це має бути функцією спеціально створеного органу.

На адресу спікера вже лунали звинувачення у тому, що гальмування ухвалення закону - в інтересах олігархів.

"Я би хотів звернутися до усіх колег і порадити припинити "розганяти" історії і вішати ярлики, хто на яких олігархів працює. Бо може вийти так, що хтось вийде сам на себе", - відповідав на це Разумков.

Лідери фракції "Слуга народу" у понеділок на погоджувальній раді домоглися включення проєкту про олігархів у другому читанні до порядку денного цього тижня. Тобто, поки Дмитро Разумков на самоізоляції.

"Поводиться як спікер опозиції"

Ще одна суперечка триває через пакет податкових законопроєктів, щодо яких Дмитро Разумков має застереження і тому не виносить на розгляд сесійної зали.

Серед цих проєктів, зокрема, і той, що запроваджує "податок на городи" і передбачає суттєве зменшення розміру земельної ділянки, що використовується для вирощування городини і за яку не стягуватиметься податок.

Ці конфлікти - далеко не єдині у стосунках між президентською фракцією і ОП та Дмитром Разумковим.

Автор фото, Ukrinform Підпис до фото, Президент Володимир Зеленський утримується від публічної критики Дмитра Разумкова

Перший гучний скандал стався ще рік тому, коли спікер не підтримав рішення Володимира Зеленського розпустити Конституційний суд після того, як судді визнали закон про електронне декларування доходів посадових осіб неконституційним.

На противагу президентському указу про розпуск, який багато політиків та юристів критикували, Дмитро Разумков запропонував новий закон про відновлення електронного декларування, чим об'єднав різні політичні сили Ради.

Згодом спікер не піддався на тиск "слуг народу", коли розглядали закон про продаж землі. Попри невдоволення президентської фракції, він за повною процедурою проводив розгляд тисяч поправок до цього закону, перш ніж він був ухвалений.

Нерідко Дмитро Разумков мав відмінну від інших думку на засіданнях РНБО.

"Справа не тільки в законі про олігархів. Разумков себе зараз поводить як спікер опозиції", - каже ВВС News Україна депутат фракції "Слуга народу" на умовах анонімності.

Співрозмовник підтвердив, що цього тижня питання про відставку не порушуватимуть, бо спікер на лікарняному, а президент і очільники ОПУ - у США.

"Далі будемо дивитись. Якщо він блокуватиме важливі речі, то іншого варіанта не залишилось", - сказав депутат фракції "Слуга народу".

Про ще одну причину можливої відставки говорить доктор історичних наук, експерт ГО "Європейський інститут" Василь Яблонський.

"Дмитро Разумков вже має непоганий політичний капітал, завдячуючи посаді спікера. Він не заплямував себе скандалами, тримає чітку лінію і намагається бути рівновіддаленим від політичних сил. І йому це вдається. Очевидно, що на Банковій вирішили припинити це безкоштовне роздавання політичного капіталу і замінити Разумкова на більш нейтральну і лояльну персону", - каже Василь Яблонський у коментарі ВВС News Україна.

Вже давно говорять про амбіції спікера у його заступника Руслана Стефанчука.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, "Він ще побореться", - каже співрозмовник ВВС News Україна про перспективи відставки Дмитра Разумкова

Чи є голоси за відставку

Отже, критична маса невдоволення спікером є і тепер головне питання - у що вона виллється.

Експерт Українського інституту майбутнього і колишній депутат Ігор Попов вважає відставку "дуже вірогідною", якщо конфлікт навколо законопроєкту про деолігархізацію триватиме.

"Якщо складеться так, що спікер протистоятиме пропрезидентській фракції, його звинуватять у підігруванні олігархам і на хайпі терміново порушать питання про заміну", - каже Ігор Попов в коментарі ВВС News Україна.

"Зараз формується запас голосів, якими можна буде компенсувати голоси тих "слуг народу", які раптом не на ту кнопку натиснуть", - сказав він.

Запас, як вважає ексдепутат, можливий за рахунок фракцій "За майбутнє" і "Довіра". Які, за його спостереженнями, на погоджувальній раді парламенту останнім часом підтримують ініціативи "Слуг народу".

Чи може щось піти по-іншому

Після виплеску сварки із Дмитром Разумковим у публічну площину Давид Арахамія зізнався: "Мені неприємно, що все це вийшло назовні, що це обговорюють".

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"Ми будемо, звичайно, спілкуватися зі спікером, будемо намагатися робити висновки", - сказав лідер фракції "Слуга народу" увечері в понеділок, після засідання фракції.

"Якщо за скорченою процедурою і без Разумкова, під час головування Руслана Стефанчука потрібні закони ухвалять, то все може загальмуватися. Адже спікер перешкоджає реалізації певного плану. Після ухвалення тема відставки може бути відкладена до наступної нагоди, коли він знову заважатиме", - прогнозує в коментарі ВВС News Україна Ігор Попов.

Василь Яблонський зауважує, що Дмитру Разумкову вигідніше залишатися на посаді спікера, бо вона - це майданчик для зміцнення політичного капіталу на майбутнє з допомогою медіа та підтримки у регіонах. Тому він намагатиметься уникнути відставки, принаймні якийсь час.

Про це кажуть і джерела ВВС News Україна у фракції "Слуга народу". "Він ще побореться", - сказав один зі співрозмовників.

"У Дмитра Разумкова є вибір - або відходити від свого бачення картинки світу і діяти в інтересах команди Зеленського, або вибудовувати свою політичну силу і готуватися до парламентських виборів. Резону лишатися на "зеленому" полі я не бачу. Він їх переріс", - зауважує експерт Яблонський.