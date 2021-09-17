Данілов: "Я напрягаюся, коли слухаю російську"

2 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО заявив, що йому не дуже комфортно відповідати на запитання російською мовою.

Таким чином він відреагував на запитання, поставлене російською мовою одним з журналістів на брифінгу.

"Давайте ще раз уточніть, а то я не зовсім зрозумів. Російською розмовляєте. Ще раз давайте", - перебив він журналіста.

"Я напрягаюся, коли слухаю російську вже. Ну так сталося", - додав він.

На зауваження, що як людина родом з Луганська він мав би розуміти російську, Данілов відреагував досить різко: "Ви що думаєте в Луганську всі розмовляють російською мовою? Придумали собі таку нісенітницю і зараз її несете чомусь по світу".

Бюджет на оборону, нові санкції та Навальний

На засіданні РНБО у п'ятницю, 17 вересня, за словами Данілова, Радбез розглянув декілька питань.

Зокрема, затвердив збільшення бюджету на безпеку та оборону України на 2022 рік.

Як повідомив Данілов, якщо в 2021 році на цей сектор виділили 5,93% від ВВП, то в 2022 році виділять 5,95% ВВП, а саме - 319,4 млрд гривень.

Автор фото, Міноборони України

РНБО обіцяє підвищити зарплати військовим та поліції, вирішити питання забезпечення житла військовим, профінансувати ракетні програми та інші програми новітнього озброєння.

Крім того, РНБО ухвалила рішення про запровадження санкцій щодо всіх осіб, які в анексованому Криму та на непідконтрольних територіях Донбасу беруть участь в організації виборів до Держдуми РФ.

За його словами, в санкційний список, підготовлений СБУ, потрапили всі учасники цього процесу. В тому числі члени дільничних комісій, агітатори, кандидати, усі спостерігачі.

У санкційний список, за словами Данілова, потрапили також сім посадових осіб російської ФСБ, які "мали безпосереднє відношення до отруєння Олексія Навального".

Данілов також підкреслив, що будь-які іноземні діячі, незалежно від посади, які братимуть участь у виборах до Держдуми РФ на цих територіях як спостерігачі, також потраплять під санкції.

Окрім того, Данілов повідомив, що апарат РНБО розробив та ввів в експлуатацію систему моніторингу, потрібну для роботи майбутнього закону про олігархів.

"Система зможе робити моніторинг всіх тих людей, які після прийняття закону у Верховній Раді мають бути під системою нашого моніторингу", - пояснив Данілов.

За його словами, система матиме доступ до відкритих документів, документів для службового користування та документів під грифом цілком таємно.