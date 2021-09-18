У Чорнобилі побільшало ведмедів: унікальні кадри з фотопасток

6 хвилин(и) тому

Їх не було в цих краях ще від початку ХХ століття. Але останніми роками дослідники природи дедалі частіше помічають у Чорнобильській зоні диких ведмедів.

Вперше їх вдалося сфотографувати в 2014 році. Цього літа вони теж кілька разів потрапляли в об'єктиви фотопасток, які вчені розставляють у чорнобильських лісах. Дослідник дикої природи Сергій Гащак каже, що це лише початок - ведмеді повертаються на землі, які покинула людина.