У Чорнобилі побільшало ведмедів: унікальні кадри з фотопасток
Їх не було в цих краях ще від початку ХХ століття. Але останніми роками дослідники природи дедалі частіше помічають у Чорнобильській зоні диких ведмедів.
Вперше їх вдалося сфотографувати в 2014 році. Цього літа вони теж кілька разів потрапляли в об'єктиви фотопасток, які вчені розставляють у чорнобильських лісах. Дослідник дикої природи Сергій Гащак каже, що це лише початок - ведмеді повертаються на землі, які покинула людина.
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