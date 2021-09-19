Як хворіти на ковід у країні, де його офіційно немає

Абдуджаліл Абдурасулов

BBC News

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Здоров'я нації - ключовий елемент президентської пропаганди в Туркменістані

Туркменістан - одна з небагатьох країн, включно з Північною Кореєю, де офіційно немає жодного випадку коронавірусу. Але згідно з повідомленнями, які звідти надходять, країна наразі переживає третю і, можливо, найсильнішу хвилю Covid-19.

Саяхат Курбанов задихався. Він хапав повітря так, ніби біг марафон, біль у грудях був нестерпним. У нього були всі симптоми коронавірусу.

Однак проблема полягала в тому, що він був у Туркменістані, де таких, як він, офіційно не існує.

Коли він минулого місяця викликав швидку, лікар сказав йому, що у нього запалення легенів, і йому слід терміново їхати до лікарні. Пан Курбанов (прізвище змінене на його прохання) знав, що лікарі в країні називають пневмонією випадки ковіду.

Дорогою до лікарні пану Курбанову вдалося зателефонувати до клініки, де він кілька днів тому зробив тест на коронавірус. "Він позитивний", - почув він тихий голос. "Що позитивний? - прокричав він. - Це ковід?" "Так", - почув він у відповідь.

Лише згодом він виявив, що у Туркменістані вам ніколи не дадуть папірець, якщо ви отримаєте позитивний тест.

Перша лікарня, до якої вони звернулися, відмовилася його прийняти, тому що була заповнена.

"Я ледь не помер дорогою, - каже пан Курбанов. - Брак повітря... вірус прогресував дуже швидко. Я почав битися у вікно і кричав: "Будь ласка, зупиніться, я не можу дихати". Вони дали мені кисень, але це не дуже допомогло".

Наступна лікарня також відмовилася його прийняти - цього разу через заборону приймати пацієнтів, які не були зареєстровані в столиці Ашхабаді.

"Я почав панікувати. Я запитав лікаря: "Що мені робити? Померти тут?"

Він зателефонував знайомому лікарю і просив про допомогу. Після численних телефонних дзвінків і запеклих розмов його зрештою прийняли.

Його стан не змінювався протягом п'яти днів.

"Я не міг вдихнути - ніби все всередині мене було склеєно. У мене були напади паніки, оскільки я не міг дихати. Я ніби пірнув під воду і не міг виплисти на поверхню", - згадує чоловік.

Він кричав, щоб медсестри дали йому щось, щоб полегшити біль. Потрапити в лікарню в Туркменістані - не завжди достатньо для того, щоб отримати лікування, каже пан Курбанов.

Лікарі зазвичай ігнорують пацієнтів, а медсестри не підходять до них, якщо хтось "згори" не зателефонує потрібним людям.

У лікарні також бракувало персоналу - двійко медсестер доглядали понад 60 людей. Іноді уколи робила прибиральниця, розповідає чоловік.

Медсестри розповідали історії про те, як пацієнти падали і помирали на їхніх очах, оскільки не було вільних апаратів штучної вентиляції легень, а кисневі апарати не працювали. Лікарі кілька разів змінювали лікування пана Курбанова.

Він витратив близько 2000 доларів на ліки та хабарі, й через 10 днів його виписали.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Медперсонал в Туркменістані не говорить вголос слово "ковід"

Іноземні туркменські ЗМІ повідомляють про третю хвилю інфекції, але майже всі в країні бояться про це говорити. Вебсайт Turkmen.news ідентифікував понад 60 людей, які померли від Covid-19 від початку пандемії.

Влада Туркменістану не розкриває інформацію про випадки коронавірусу. Президент Гурбангули Бердимухамедов, колишній стоматолог, використовує образ здорової нації як ядро ​​державної пропаганди. Визнання, що країна постраждала від пандемії, може підірвати легітимність його режиму.

Однак один випадок минулого року майже розкрив таємницю. В Ашхабаді захворів турецький дипломат. Кемаль Укун мав характерні симптоми коронавірусу: біль у грудях, пітливість, лихоманка. Йому діагностували пневмонію.

Його дружина Гузіде Укун надіслала рентген його грудної клітини турецьким лікарям, і всі вони підтвердили, що у нього Covid-19.

Вона відчайдушно намагалася повернути пана Укуна до Туреччини, але, за повідомленнями, туркменська влада не дозволила літаку з медичним обладнанням вилетіти. Дозвіл надали лише через кілька годин після його смерті.

Тіло пана Укуна бальзамували, і криміналісти не змогли знайти слідів коронавірусу.

Туркменська влада запровадила деякі карантинні заходи, щоб зупинити поширення хвороби. Але уряд наполягає на тому, що завдяки їхнім "профілактичним крокам", вірусу в країні немає.

Ніхто з персоналу лікарні, де лежав пан Курбанов, не вживав слів "ковід" чи "коронавірус".

"Вони говорили "цей вірус" або "ця хвороба", - каже він.

"Я запитував їх: "Чому ви не говорите, що це таке? Це ковід?" І вони мовчки кивали", - додає чоловік.

Під час перебування у лікарні, пан Курбанов отримав текстове повідомлення від уряду з медичним попередженням. Воно закликало людей носити маски для обличчя через пил у повітрі.

"Ми вмираємо від пилу? - питає він. - Вони дозволять людям помирати, але вони ніколи не визнають, що у них є ковід".