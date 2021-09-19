Як хворіти на ковід у країні, де його офіційно немає
- Абдуджаліл Абдурасулов
- BBC News
Туркменістан - одна з небагатьох країн, включно з Північною Кореєю, де офіційно немає жодного випадку коронавірусу. Але згідно з повідомленнями, які звідти надходять, країна наразі переживає третю і, можливо, найсильнішу хвилю Covid-19.
Саяхат Курбанов задихався. Він хапав повітря так, ніби біг марафон, біль у грудях був нестерпним. У нього були всі симптоми коронавірусу.
Однак проблема полягала в тому, що він був у Туркменістані, де таких, як він, офіційно не існує.
Коли він минулого місяця викликав швидку, лікар сказав йому, що у нього запалення легенів, і йому слід терміново їхати до лікарні. Пан Курбанов (прізвище змінене на його прохання) знав, що лікарі в країні називають пневмонією випадки ковіду.
Дорогою до лікарні пану Курбанову вдалося зателефонувати до клініки, де він кілька днів тому зробив тест на коронавірус. "Він позитивний", - почув він тихий голос. "Що позитивний? - прокричав він. - Це ковід?" "Так", - почув він у відповідь.
Лише згодом він виявив, що у Туркменістані вам ніколи не дадуть папірець, якщо ви отримаєте позитивний тест.
Перша лікарня, до якої вони звернулися, відмовилася його прийняти, тому що була заповнена.
"Я ледь не помер дорогою, - каже пан Курбанов. - Брак повітря... вірус прогресував дуже швидко. Я почав битися у вікно і кричав: "Будь ласка, зупиніться, я не можу дихати". Вони дали мені кисень, але це не дуже допомогло".
Наступна лікарня також відмовилася його прийняти - цього разу через заборону приймати пацієнтів, які не були зареєстровані в столиці Ашхабаді.
"Я почав панікувати. Я запитав лікаря: "Що мені робити? Померти тут?"
Він зателефонував знайомому лікарю і просив про допомогу. Після численних телефонних дзвінків і запеклих розмов його зрештою прийняли.
Його стан не змінювався протягом п'яти днів.
"Я не міг вдихнути - ніби все всередині мене було склеєно. У мене були напади паніки, оскільки я не міг дихати. Я ніби пірнув під воду і не міг виплисти на поверхню", - згадує чоловік.
Він кричав, щоб медсестри дали йому щось, щоб полегшити біль. Потрапити в лікарню в Туркменістані - не завжди достатньо для того, щоб отримати лікування, каже пан Курбанов.
Лікарі зазвичай ігнорують пацієнтів, а медсестри не підходять до них, якщо хтось "згори" не зателефонує потрібним людям.
У лікарні також бракувало персоналу - двійко медсестер доглядали понад 60 людей. Іноді уколи робила прибиральниця, розповідає чоловік.
Медсестри розповідали історії про те, як пацієнти падали і помирали на їхніх очах, оскільки не було вільних апаратів штучної вентиляції легень, а кисневі апарати не працювали. Лікарі кілька разів змінювали лікування пана Курбанова.
Він витратив близько 2000 доларів на ліки та хабарі, й через 10 днів його виписали.
Іноземні туркменські ЗМІ повідомляють про третю хвилю інфекції, але майже всі в країні бояться про це говорити. Вебсайт Turkmen.news ідентифікував понад 60 людей, які померли від Covid-19 від початку пандемії.
Влада Туркменістану не розкриває інформацію про випадки коронавірусу. Президент Гурбангули Бердимухамедов, колишній стоматолог, використовує образ здорової нації як ядро державної пропаганди. Визнання, що країна постраждала від пандемії, може підірвати легітимність його режиму.
Однак один випадок минулого року майже розкрив таємницю. В Ашхабаді захворів турецький дипломат. Кемаль Укун мав характерні симптоми коронавірусу: біль у грудях, пітливість, лихоманка. Йому діагностували пневмонію.
Його дружина Гузіде Укун надіслала рентген його грудної клітини турецьким лікарям, і всі вони підтвердили, що у нього Covid-19.
Вона відчайдушно намагалася повернути пана Укуна до Туреччини, але, за повідомленнями, туркменська влада не дозволила літаку з медичним обладнанням вилетіти. Дозвіл надали лише через кілька годин після його смерті.
Тіло пана Укуна бальзамували, і криміналісти не змогли знайти слідів коронавірусу.
Туркменська влада запровадила деякі карантинні заходи, щоб зупинити поширення хвороби. Але уряд наполягає на тому, що завдяки їхнім "профілактичним крокам", вірусу в країні немає.
Ніхто з персоналу лікарні, де лежав пан Курбанов, не вживав слів "ковід" чи "коронавірус".
"Вони говорили "цей вірус" або "ця хвороба", - каже він.
"Я запитував їх: "Чому ви не говорите, що це таке? Це ковід?" І вони мовчки кивали", - додає чоловік.
Під час перебування у лікарні, пан Курбанов отримав текстове повідомлення від уряду з медичним попередженням. Воно закликало людей носити маски для обличчя через пил у повітрі.
"Ми вмираємо від пилу? - питає він. - Вони дозволять людям помирати, але вони ніколи не визнають, що у них є ковід".
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