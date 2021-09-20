Сатаністи-педофіли і вакцинальний геноцид. Чому люди вірять у теорії змови

Ашіта Нагеш

BBC News

1 година тому

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Минуло чотири роки відтоді, як в інтернеті з'явилися публікації, автор яких називав себе Q і стверджував, що є урядовим інсайдером. У дописах містилися екстремальні твердження про владну верхівку США. Вони породили далекосяжну теорію змови, яка зруйнувала багато сімей та дружніх стосунків.

У січні 2021 року 14-річний син Ніколь відвіз її до лікарні швидкої допомоги. За кілька годин до цього Ніколь їхала зі свого маленького рідного міста в Канзасі, у неї почалося прискорене серцебиття, а її рука та обличчя оніміли.

"Я думала, що у мене серцевий напад", - згадує жінка.

Ніколь пережила панічну атаку після того, як 10 місяців спостерігала, як її мама розчиняється в екрані смартфона - й у світі теорій змови.

Вона стала жертвою QAnon - експансивного руху, який надихнув протести, розділив сім'ї та продовжує знаходити нових послідовників у мережі.

Лікарі сказали Ніколь, що вони розуміють її стан. Вони також чули про QAnon, який прокотився маленькими містечками їхнього штату.

QAnon - це широкомасштабна, необґрунтована теорія про те, що колишній президент США Дональд Трамп веде таємну війну проти елітарних педофілів, що поклоняються сатані, в уряді, бізнесі та засобах масової інформації.

Цей рух змови помітили на онлайн-платформі 4Chan у 2017 році, коли з'явилися повідомлення за авторством особи, яка претендувала на роль урядового інсайдера з найвищим рівнем доступу до надсекретної інформації "Q". Використовуючи псевдонім "Q", він стверджував, що публікує секретну інформацію в інтернеті.

Багато послідовників QAnon вважають, що інавгурація президента Джо Байдена була сфальсифікованою і що Трампа незабаром відновлять на посаді лідера. В епоху Covid деякі послідовники також вірять, що багаті люди розробляють вакцини, щоб контролювати розум мас.

Прихильники теорії також вважають, що колись ці таємниці будуть розкриті широкій громадськості і призведуть до дня розплати, який закінчиться арештом і стратою видатних людей, таких як колишня кандидатка в президенти Гілларі Клінтон.

Ніколь вважає QAnon повною нісенітницею. А ось на думку її матері, це - реальні факти, і те, що її дочка відмовляється у них вірити, означає, що вона стала на бік диявольської змови. Хоча в дитинстві Ніколь вони не були близькими, їхні стосунки стали теплішими після того, як у Ніколь народилися діти.

"З неї вийшла чудова бабуся, - каже Ніколь. - Вона так підтримувала мене. Я була на межі психічного зриву, коли дитина плакала всю ніч, і вона запрошувала мене до себе на кілька тижнів і допомагала мені з ними".

Коли Ніколь почала вчитися в університеті вже у зрілому віці, її мати вихвалялася перед своїми друзями тим, як вона нею пишається. Саме таких стосунків з мамою хотіла Ніколь, коли була маленькою. А потім минулого року мати Ніколь переглянула фільм під назвою "З тіні" (Out of Shadows), який звинувачував ЗМІ у масових маніпуляціях.

"І тоді все почалося. Вона миттєво потрапила у цей світ QAnon", - каже жінка.

Спочатку Ніколь намагалася підлаштуватися під нові переконання своєї матері.

Коли вона надсилала їй статтю і запитувала, що вона думає, Ніколь читала її й намагалася з повагою спростувати написане там. Однак вона до кінця не усвідомлювала, у що вплутується її мати.

Одного разу минулого року мама надіслала їй статтю зі списком понад 100 знаменитостей, які виступали проти тодішнього президента Трампа. Цих знаменитостей, стверджувалося у статті, збиралися заарештувати й стратити в прямому ефірі.

"Я запитала, як вона може взагалі такого хотіти? Як вона може хотіти таке побачити?" - розповідає Ніколь.

Мати Ніколь відповіла, що такі знаменитості, як Бейонсе та Елен Дедженерес, п'ють дитячу кров задля молодості та енергії.

"Тоді я зрозуміла, що вона потрапила до культу. Культу смерті".

Чому люди вірять у теорії змови

Попри те, що рівень підтримки QAnon важко оцінити, майже кожен п'ятий американець сказав, що вірить у певні її принципи, згідно з нещодавнім опитуванням Інституту досліджень релігії.

До теорій змови можуть бути втягнуті люди різного походження, але експерти кажуть, що їх об'єднує те, що вони часто прагнуть заповнити порожнечу у своєму житті.

"Теорії змови, як правило, особливо помітні в період кризи", - каже професорка Карен Дуглас, соціальна психологиня з Кентського університету, яка спеціалізується на психології теорій змови.

"Люди шукають пояснень, які допоможуть їм впоратися зі складними ситуаціями, коли є багато невизначеності та суперечливої ​​інформації. Вони також можуть шукати прості відповіді, які змусять їх почуватися краще, а теорії змови можуть запропонувати ці прості відповіді", - додає вона.

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Люди звертаються до цих теорій, коли мають незадоволені важливі психологічні потреби, каже науковиця. Можливо, вони прагнуть почуватися обізнаними, або хочуть отримати відчуття безпеки та захищеності.

Дослідження політологів також виявили подібність між діяльністю політичних спільнот та теоріями змов. Наприклад, республіканці у США частіше вірять теоріям змови про уряд, коли президент є демократом, і навпаки. QAnon дещо відрізняється тим, що це ультраправа теорія змови, яка процвітала за часів президента-республіканця.

Людям, чиї близькі стали жертвами таких теорій, спостерігати за цим може бути надзвичайно важко.

"Люди часто звертаються до мене, щоб розповісти про членів сім'ї, яких вони "втратили" через теорії змови, - каже професорка Дуглас. - Вони часто питають мене, що вони можуть зробити, щоб знову "знайти" свого друга чи кохану людину".

"Він думає, що у вакцині є урядовий трекер"

Іноді люди також починають вірити у ці теорії з соціальних причин, наприклад, щоб замінити втрачене почуття єднання з іншими.

На тлі пандемії Covid-19, яка змусила мільярди людей у ​​всьому світі ізолюватися, народилася нова низка теорій змови - тих, які стверджували, що вірус - обман, і що вакцини були розробили, щоб дозволити владі контролювати розум мас.

Для Лорен* одержимість її батьків QAnon означала, що цього року вони не приїдуть на її весілля.

"Я росла дуже релігійною, мої батьки євангелісти, і вони цього дуже дотримуються, - розповіла Лорен ВВС. - Пізніше вони відійшли від релігійного аспекту, але вони все ще хотіли мати відчуття єднання - і вони знайшли його в іншому місці".

У 2016 році тато Лорен захопився "Піцагейтом" - вірусною теорією змови, яка стверджує, що Гілларі Клінтон керувала угрупованням, яке розбещувало дітей, розташованим у підвалі певної піцерії у Вашингтоні. Ця теорія призвела до того, що в грудні 2016 року чоловік у ресторані стріляв з гвинтівки.

Тепер батько Лорен вважає, що вакцини від COVID - це "урядові трекери, які збираються вбити нас усіх". Наречений Лорен має імунодефіцит, тому вона хотіла, щоб усі на церемонії були щеплені. Вона знала, що це буде важка розмова з батьками.

"Я розмовляла про це з мамою... моя мама просто гірше поінформована, і я думаю, що вона поступливіша", - каже вона.

Вона сподівалася, що її батьки будуть готові піти на компроміс і не пропустять один з найважливіших днів у житті їхньої дочки. Але її надії не справдилися.

Мати сказала їй, що щеплення вони не робитимуть.

Напад на Капітолій

Вранці 6 січня Ніколь помітила загадковий допис у Facebook її мами. Вона не уявляла, про що йдеться, але чомусь це викликало у неї почуття тривоги.

На відміну від звичайних довгих, розгульних дописів її матері, це було лише одне речення: "Чекайте на шоу". Після цього пішли смайлики-бомби.

Пізніше того ж дня Ніколь побачила в новинах, що натовп протестувальників штурмує Капітолій у Вашингтоні. Це була одна з найбільш шокуючих речей, які вона коли-небудь бачила.

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"Вона щось знала? - запитує себе Ніколь. - Я озираюся назад, і ... чи вона знала зі своїх груп, що щось має статися?"

Тоді внаслідок заворушень заарештували понад 500 підозрюваних. Зараз триває розслідування комітету Палати представників щодо того, що сталося того дня.

Згідно з останніми звітами, розслідування має на меті з'ясувати, чи адміністрація Дональда Трампа була причетною до планування заворушень чи заздалегідь мала про них інформацію.

"Коли я зрозуміла, що мого найкращого друга більше немає"

Вілл і Зак з міста Пенсакола у Флориді у підлітковому віці були нерозлучними.

"Я вважав Зака ​​своїм найкращим другом", - каже Вілл Філліпс, якому зараз 30 років.

Він навіть жив із Заком, коли його власні батьки сварилися.

"У мене з цим хлопцем зв'язок, який не можна передати словами", каже він.

Вони залишилися близькими й у дорослому житті, але приблизно під час президентських виборів 2016 року Зак почав надсилати загадкові повідомлення у їхніх групових чатах - на кшталт "Вам слід прийняти червону пігулку - чи не хочете ви прийняти червону пігулку?" - які зовсім не мали сенсу для Вілла.

У політичному плані, на думку Вілла, вони обоє були досить ліберальними. Але після того, як Трамп переміг на виборах 2016 року, Вілл помітив, що Зак та інший друг, Джиммі, трохи змінили свою позицію.

"Ми з друзями жартували, що їхні думки були трохи екстремальними, але ми не сприймали це настільки серйозно", - розповідає він.

Але незабаром стало важко ігнорувати, що їхні погляди дедалі більше ставали не просто ексцентричними, а зловісними.

"Зараз вони мене просто лякають", - зізнається Вілл.

Ситуація остаточно змінилася в 2020 році, коли вже розділена нація зіткнулася з новим вірусом, який поставив світ на коліна. Пандемія Covid-19 спричинила найгірший економічний спад у світі з часів Великої депресії 1929 року, і більшу частину року епіцентром були США.

Водночас передвиборча кампанія ще більше поляризувала націю - і після того, як Трамп програв вибори демократу Джо Байдену в листопаді, він без доказів звинуватив свого опонента в крадіжці президентства.

Почалася юридична битва, але справу Трампа відкинули суди у кількох штатах.

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Незабаром після виборів Вілл і Зак посперечалися про їхні результати.

Зак стверджував, що у Трампа вкрали перемогу, твердив, що його поновлять як законного президента, і заявив, що є докази того, що Трамп не може обійняти посаду через змову сатаністів. Він навіть згадав про "Піцагейт".

"Зак досі вважає, що в тому підвалі є діти", - каже Вілл.

Вілл йому заперечував, але чим більший опір він чинив, тим агресивнішим ставав Зак.

"Він ображав мене і говорив, що я брехун, що я "годую з ложечки цю країну комуністичним режимом" - а я навіть не знаю, що це означає!", - згадує чоловік.

Коли Вілл сказав Заку, що він голосував за Джо Байдена, і що заклик до того, що Трамп залишиться президентом, "позбавляє його права голосу", Зак назвав його зрадником.

"Для мене це було справжнім ударом - наче мені таке сказали мої батьки, - каже Вілл. - Ми виросли разом, ми бачили, як наші батьки переживали розлучення, ми разом були в злиднях ... і тепер він каже мені, що я зрадник".

Вілл і Зак більше не розмовляють.

Він також зізнався, що його колишнього друга Джиммі зафільмували під час того, як він брав участь у заворушеннях у Капітолії. Вілл подивився відео і передав його ФБР.

"Я об'єдную жертв QAnon"

33-річний Джитарт Джадежа з Сіднея півтора року був занурений у теорії QAnon. Це було все, про що він думав, все, що він читав - і врешті-решт він не міг розмовляти ні з ким, навіть з найближчими родичами, якщо розмова не стосувалася QAnon.

Аж до одного дня, у червні 2019 року, коли він "повністю перезавантажився".

На той момент він розпочав курс лікування раніше недіагностованого психічного захворювання, і його мислення прояснилося.

"Я сидів перед комп'ютером ... і подумав: "Що мені тепер робити ... я помилявся. Це фундаментальна річ, і я помилявся", - згадує чоловік.

Коли його здоров'я покращилося і він звик до життя після QAnon, він замислився над тим, який руйнівний вплив мали останні 18 місяців на його сім'ю. Він написав про свій досвід на Reddit - "вилив усі свої почуття та емоції". Він очікував, що його "розірвуть", але, за його словами, "сталося навпаки".

Автор фото, Jitarth Jadeja

"Я відчував, ніби ці люди дали мені дозвіл від імені суспільства - "ти помилився, це нормально, ти людина". Вони знову зібрали мене докупи і дали мені дозвіл відновити гідність і самоповагу. Якби вони цього не зробили, я не знаю, що б сталося - мене б тут не було", - каже він.

Приблизно через місяць він дізнався про новий форум на Reddit, створений для підтримки людей, близьких яких радикалізувала QAnon. Він приєднався і почав писати про свій досвід. Спочатку на форумі було всього близько 400 користувачів, каже Джитарт. Зараз їх понад 180 тисяч.

Через деякий час, завдяки допомозі та підтримці, яку Джитарт надав людям на форумі, його зробили модератором - роль, яку він досі виконує. Понад усе, він хоче дати людям надію на те, що їхні близькі, як і він, знову повернуть своє нормальне "я".

Однак Ніколь на таке майже не сподівається.

"Я ніколи не знав свого батька, тож єдиної людини, яка насправді була у моєму житті, більше немає. Я проходжу через жалобу втрати мами до того, як вона насправді померла. І я просто не бачу для неї місця у своєму житті", - каже вона і додає, що до таких речей не можна ставитись легковажно - адже їхніми жертвами можуть стати ваші найближчі люди.

*Деякі імена змінені