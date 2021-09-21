Чи будуть в Україні викидати вакцину

Діана Куришко

BBC News Україна

8 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

"Вакцини від коронавірусу мають короткі терміни придатності, але не хвилюйтеся, стару вакцину вам ніхто не вколе. Зараз зробите першу, а потім привезуть свіжу партію".

Лікар з центру масової вакцинації у місті Заліщики телефоном розповідає про щеплення від Covid-19 і заспокоює людей.

Останнім часом у соцмережах обговорювали, що в Україні можуть з'явитися мільйони доз прострочених вакцин, бо їх не встигнуть використати.

Чи є вже в Україні зіпсовані вакцини, скільки їх може бути і що з ними збираються робити, з'ясовувала ВВС News Україна.

Чому утворюються залишки?

"У листопаді закінчується термін придатності декількох мільйонів завезених в Україну доз вакцини AstraZeneca. Використати їх не зможуть, тому всі вони фактично вже викинуті на смітник".

Такий пост у Facebook кілька тижнів тому написав Семен Єсилевський, вчений, доктор фізико-математичних наук і блогер, який відстежує ситуацію з ковід в Україні.

ВВС News Україна звернулася за коментарем щодо цього до МОЗ і отримала такі дані про залишки:

Станом на 17 вересня, в Україні було 11 тисяч доз AstraZeneca, які треба використати до 30 вересня; 1,9 млн доз AstraZeneca, дійсних до 31 жовтня і 1,1 млн - дійсних до кінця листопада.

Всього понад 3 млн доз AstraZeneca, термін придатності яких складає від двох тижнів до двох місяців.

Водночас в рази менше залишилося американської вакцини Pfizer зі значно довшим терміном придатності.

Pfizer: 106 тисяч доз, дійних до кінця вересня, 107 тисяч доз до кінця жовтня, 36 тисяч доз до кінця листопада, 919 тисяч доз до 31 грудня.

Також в Україні є значні запаси китайської Coronvac - 4,6 млн, дійсних до середини 2023 року.

Вакцини від коронавірусу в Україну поставляються різними партіями і використовуються доволі нерівномірно.

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Препарати від різних виробників мають різні терміни придатності, але часто не це є визначальним фактором при щеплені.

"Лікарі мають працювати за правилами - першою використовувати ту вакцину, термін придатності якої спливає", - розповідає ВВС News Україна головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Але, схоже, за такою схемою щеплення роблять в Україні не часто.

Так, 2 млн доз американської вакцини Moderna, які могли полежати до грудня, були повністю використані у липні, серпні та вересні.

Якщо на початку вакцинальної кампанії не було вибору і людям з груп ризику, зокрема, медикам, робили AstraZeneca, точніше її індійський аналог Covishield, то у серпні, коли стартувала вакцинація для всіх і вибір був, його робили не на користь AstraZeneca.

Так, у серпні українці зробили 220 тисяч доз AstraZeneca, у шість разів більше доз Pfizer-BioNTech - 1,3 млн, у п'ять разів більше доз Moderna - 1,1 млн і 900 тис. доз CoronaVac. Це дані про вакцинацію з сайту РНБО.

У той час, коли українці полювали на Pfizer та Moderna, мільйони доз AstraZeneca залишались незатребуваними, каже вчений Єсилевський, і на це, за його словами, було кілька причин.

По-перше, навесні сім країн ЄС призупиняли щеплення AstraZeneca через занепокоєння про можливі побічні ефекти. Згодом фармкомпанія запевнила всіх у безпечності ліків, щеплення відновили і AstraZeneca навіть зобов'язали доставити до ЄС 300 млн доз своєї вакцини.

Також в Україні були величезні перебої з поставками індійського аналога AstraZeneca Covishield. Україна внесла передплату, але 1,5 млн доз вакцини Covieshild так і не привезли.

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"Нікому особливо не хотілося колоти першу дозу AstraZeneca, не маючи ні найменшого поняття, чи буде друга", - каже вчений.

Нещодавно Україна через перебої з поставками розірвала контракти з індійським виробником вакцини.

Чи будуть викидати вакцини?

Кілька мільйонів доз вакцин зіпсуються через 2-3 місяці, понад сто тисяч доз будуть прострочені вже за 10 днів.

Чи будуть в Україні викидати вакцину від коронавірусу, на яку так довго чекали і яку так важко отримували?

"Ми зробимо все можливе, щоб жодної дози не довелося утилізувати. Зараз в Україні немає жодної простроченої вакцини", - відповідає на питання ВВС News Україна головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Проте, не виключає, що певні ризики того, що вакцин можуть утилізувати, все ж існують.

Йдеться про великі партії, термін яких спливає наприкінці жовтня-листопада. Щоб їх не викинули, за ними має прийти багато людей.

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Проте нинішні темпи вакцинації дають надію, що вакцини викидати не будуть. За тиждень, з 13 вересня до 19 вересня 2021 року, в Україні від Covid-19 щепили майже 750 тисяч людей.

Добові кількості щеплень сягають від 120-130 тисяч у будні до 50 тисяч у вихідні.

За словами Кузіна, на вибір людей зараз впливає те, які вакцини їм пропонують місцеві лікарі і яку роз'яснювальну роботу проводять у пунктах щеплення.

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"Люди обирають ті вакцини, яким чомусь довіряють більше. Але всі вакцин однаково безпечні і однаково протидіють коронавірусу", - говорить пан Кузін.

На питання, яку від Covid-19 вакцину краще робити, у пункті масової вакцинації міста Шостка, що на Сумщині, розповідають, що всі вакцини хороші і свіжі.

"Вибір вакцин у нас зараз є: AstraZeneca привезли, і Pfizer зараз колють, і CoronaVac. Все свіже. Не залежується. Яку зробити? Тут краще з лікарем порадитись на місці. Дивлячись, які у вас питання".

При цьому у МОЗ запевняють, що Україна не планує комусь віддавати вакцини.

"Частину доз Україна отримала у якості гуманітарної допомоги, тому віддавати їх далі - неетично. Будемо робити все, щоб її тут використати. Це буде великий репутаційний провал, якщо ми таке допустимо. Багато країн не мають вакцин", - говорить пан Кузін.

У МОЗ закликають українців зробити щеплення, щоб зупинити пандемію та уникнути нових локдаунів.

Хто і як розподіляє вакцини?

За словами головного санлікаря, МОЗ відповідає за розподіл вакцин між областями.

Далі на рівні кожної області працює координатор, який розподіляє вакцини.

Більшість партій, термін придатності яких спливає за тиждень чи місяць, вже розвезли по пунктах щеплення, по мобільних бригадах і у центри масової вакцинації. Сьогодні чи завтра ними вже можуть щеплювати людей.

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"Ми не беремо вакцини великими партіями. До кінця терміну у нас вона не лежить, всю використовуємо", - розповіли ВВС News Україна в одному з пунктів щеплень у Запорізькій області.

"Зараз людям активно пропонують AstraZeneca, її часто обирають, наприклад, у Чернівцях. Але при цьому люди можуть вибирати, чим щепитися", - говорить санітарний лікар.

При цьому, за словами Кузіна, жодної зіпсованої вакцини використано не буде.

"Така вакцина не може потрапити до людей. Це проти всіх правил", - заявив пан Кузін.