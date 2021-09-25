Як афганки народжують при талібах. Нова страшна реальність

Елейн Юнг та Хафізулла Маруф

BBC World Service

10 хвилин(и) тому

Рабія притискає до себе немовля, яке народила кілька днів тому в невеликій лікарні у провінції Нангархар на сході Афганістану. "Це моя третя дитина, але цього разу все не так, як раніше. Це було жахливо", - каже вона.

Протягом кількох тижнів пологове відділення, де мала народжувати Рабія, повністю розібрали. Вона опинилась без знеболювальних, ліків і їжі.

В лікарні неймовірна спека, температура повітря вище 43 °С, світла немає, закінчилось пальне для генераторів.

"Ми мокрі, ніби в душі", - каже акушерка Рабії Абіда. Вона не покладаючи рук працює в темряві, приймаючи пологи при світлі мобільного телефону.

"Це один з найгірших моментів у моїй практиці. Все дуже болісно. Але це наша реальність відтоді, як до влади прийшли таліби".

Рабії пощастило, її дитина вижила. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), Афганістан має один з найгірших показників материнської смертності у світі: 638 смертей матерів на 100 тисяч живонароджених.

І прогрес з підтримки матерів і немовлят, якого вдалося досягти після приходу США в 2001 році, швидко сходить нанівець.

"Є стійке відчуття відчаю. І від цього дуже важко", - каже директорка Фонду ООН з питань народонаселення (UNFPA) Наталія Канем.

За оцінками UNFPA, без негайної підтримки жінок і дівчаток до 2025 року кількість смертей матерів може зрости до 51 тисячі, незапланованих вагітностей - до 4,8 млн, вдвічі більше людей не зможуть отримати доступ до клінік планування сім'ї.

"По всьому Афганістану руйнуються пункти первинної медико-санітарної допомоги... показники материнської і дитячої смертності, на жаль, зростуть", - каже д-р Вахід Маджрух, що відповідає за систему охорони здоров'я, він єдиний міністр, який залишився на посаді після падіння Кабула минулого місяця. Маджрух обіцяв боротися за здоров'я афганців, але на нього чекає важка битва.

Країна, що не має виходу до моря, опинилась відрізаною від світу. Прихід до влади талібів призвів до заморожування іноземної допомоги, яка значною мірою фінансує систему охорони здоров'я Афганістану.

Західні донори, зокрема США і ВООЗ, не можуть доставити медичні засоби через хаос у кабульському аеропорту.

Доступ до життєво важливих препаратів для підтримки репродуктивного здоров'я жінок суттєво знижується. А ситуація з коронавірусом лише погіршує ситуацію. "Ніхто не готується до можливої четвертої хвилі Covid", - каже доктор Маджрух.

У пологовому відділенні Абіди заморожування допомоги означає, що їм доведеться відмовитись від машини швидкої допомоги - немає грошей на пальне.

"Лише кілька днів тому одній породіллі через дуже сильні болі знадобилась "швидка". Нам довелося сказати, щоб вона знайшла таксі, але вільних машин не було".

"Коли їй нарешті вдалося знайти авто, було надто пізно - вона народила в таксі й втратила свідомість на кілька годин через сильний біль і спеку. Ми думали, що вона не виживе. Дитина теж була у дуже поганому стані, а нам не було чим допомогти ні матері, ні дитині", - каже Абіда.

На щастя, новонароджена дівчинка вижила. Після трьох днів у лікарні жінку з немовлям виписали.

"Ми працюємо понаднормово, вдень і вночі, але нам потрібні кошти, - каже доктор Канем з UNFPA. - Ще до драматичних подій останніх кількох тижнів в Афганістані кожні дві години вмирала жінка через ускладнення при пологах".

У UNFPA непокояться, що дедалі більший ризик дитячих шлюбів призведе до збільшення рівня смертності.

Зростання бідності, неможливість для дівчаток відвідувати школу та побоювання щодо примусових шлюбів між бойовиками й дівчатками чи підлітками посилюють проблему.

Нові обмеження, впроваджені талібами стосовно жінок, ще більше підривають і без того крихку систему охорони здоров'я. У багатьох районах Афганістану жінкам доводиться закривати обличчя нікабом або чадрою.

Але ще більший неспокій викликають повідомлення про те, що в лікарнях і клініках обслуговувати жінок тепер можуть лише лікарі жіночої статі. Одна акушерка, яка відмовилась назвати своє ім'я, розповіла ВВС, що таліби побили лікаря-чоловіка за те, що він лікував жінку.

Вона каже, що в їхньому медичному центрі на сході країни, "якщо жінку не може оглянути жінка-лікар, то чоловік-лікар може зробити це лише в присутності двох або більше людей".

Жінкам також наказали не залишати свої будинки без "махрама" - родича-чоловіка.

"Мій чоловік не має грошей, він працює, щоб прогодувати наших дітей, так чому я повинна просити його піти зі мною в поліклініку?" - каже Зарміна, яка на п'ятому місяці вагітності.

За підрахунками ВООЗ, на 10 тисяч афганців припадає 4,6 лікарів, медсестер і акушерок, що майже в п'ять разів нижче того, що вважають "порогом критичного дефіциту". Зараз цей показник погіршиться, адже багато хто не працює або залишив країну після захоплення влади талібами.

У кінці серпня таліби попросили жінок-медпрацівників повернутися на роботу, але "потрібен час, щоб відновити довіру і переконатися, що вони не матимуть проблем", - пояснює д-р Маджрух.

"Все змінилося в одну мить", - каже Набізада, жінка-гінеколог з Кабула. Вона намагалася виїхати з країни, але не вийшло. Її колишні колеги або втекли з Афганістану, або залишили роботу, щоб почуватися в безпеці.

"Моя сусідка на 35-му тижні вагітності, їй потрібно призначити дату кесаревого розтину. А телефон лікаря не відповідає. Вона так напружена і стурбована, що не відчуває ворушіння дитини".

Медперсонал не отримує заробітної плати щонайменше три місяці. Акушерка Абіда - одна з них. Проте навіть без зарплати вона сподівається попрацювати ще два місяці.

"Я вирішила зробити це для наших пацієнтів і для наших людей... але без фінансування це не лише наша проблема, а й наших пацієнтів. Вони дуже бідні", - каже вона.

"Афганці багато чують про жертв війни. Але мало хто говорить про те, скільки жінок і немовлят помирають через причини, пов'язані з пологами", - каже Гізер Барр з Human Rights Watch.

Вона розповіла, що одна лікарня намагалася зберегти зарплату персоналу, скоротивши решту витрат. Тоді багато породіль були змушені самостійно купувати засоби для пологів.

"Одна жінка витратила близько 26 доларів на рукавички, стерилізаційну рідину та трубку для катетера. Вона витратила останні гроші й була у неймовірному стресі - якби їй знадобився кесарів розтин, довелося б купувати ще й скальпель", - каже Барр.

Нинішній брак ліків і предметів медичного призначення означає, що їх можна купити лише в приватних медичних установах, а це для багатьох афганців - недоступний варіант.

"Я бачила, як інші вагітні жінки цілий день чекали ліків у нашій місцевій клініці й поверталися додому з порожніми руками, - каже Зарміна. - Я вважаю за краще народжувати вдома, а не в лікарні, де немає медикаментів і зручностей. Я хвилююсь за здоров'я своєї дитини та за власне здоров'я".

За даними Світового банку, близько 54,5% населення Афганістану живуть за межею бідності. Більшість - у віддалених районах.

"Ми зіткнулися з катастрофічною ситуацією у сфері охорони здоров'я", - каже Лоді, що лікує пацієнтів у бідних та ізольованих селах у західній провінції Герат. Після захоплення влади талібами його команда відзначила різке збільшення випадків недоїдання, анемії, психічних розладів та ускладнень при пологах.

"Ще до приходу талібів мені поставили діагноз "недоїдання і анемія" при вагітності", - каже 28-річна Ліна з невеликого села у провінції Герат. Коли таліби взяли під свій контроль регіон, її чоловік - пастух - втратив роботу.

Через фінансові труднощі та страх перед талібами Ліна не ходила до лікарні, поки у неї не відійшли води.

"Мій чоловік відвіз мене туди на віслюку. Акушерка впоралася з ускладненнями, і я змогла народити дитину", - розповідає вона. Зараз Ліна вдома у дуже поганому стані. Вона не має грошей і не знає, як прогодувати дитину.

Багато афганців побоюються, що криза в галузі охорони здоров'я поглиблюється до точки неповернення, і деякі з найбільш вразливих груп населення - вагітні жінки, молоді матері та маленькі діти - постраждають найбільше.

"Ситуація погіршується з кожним днем, - каже акушерка Абіда з почуттям безнадії. - Ніхто не знає, що з нами буде далі".

Імена героїв змінені. Ілюстрації фотоколажу Елейн Юнг люб'язно надало Getty Images