Стрілянина у Пермі: місто шоковане вбивством студентів

Павло Аксьонов

Російська служба Бі-бі-сі, Перм

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сотні людей зібралися поблизу рукотворного меморіалу жертвам стрілянини в Пермському університеті

У Пермі панує шок і траур після того, як озброєний нападник вбив шість людей і поранив ще 24 в місцевому університеті.

Нападник - студент-першокурсник університету, 18-річний Тимур Бекмансуров.

В університеті інстинктивно знали, як діяти. Студенти розповіли мені, що вони забарикадувалися всередині класів і трималися якомога далі від вікон. Дехто ховався на підлозі і під столами.

Кілька місяців тому у школі в російському місті Казань сталася стрілянина, тому багато хто зі студентів згадав про це. Також студенти нагадали мені, що у травні вчительці середньої школи в Пермському краї учень завдав ножових поранень.

Перм - місто у 1300 км на схід від Москви - зараз виглядає тихим і спокійним, особливо в районі університету. Люди збираються мовчки, дехто витирає сльози і обіймається.

Автор фото, Getty Images

Територію університету зараз перекрили силовики, але поряд з головним в'їздом зібралися 300 людей.

Тут поставили приблизно 10 столів і створили рукотворний меморіал на пам'ять про жертв.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Загинули шестеро людей, поранені 24 особи.

Вбиті у Пермському університеті

Ксенія Самченко - 18 років

Єкатерина Шакірова - 19 років

Ярослав Арамелєв - 19 років

Александра Мохова - 20 років

Анна Айгельдіна - 26 років

Маргарита Енгауз - 66 років

Люди кладуть квіти, запалюють свічки і навіть приносять іграшки. В основному це студенти, які за нормальних обставин йшли б на заняття.

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Вони з усіх сил намагаються змиритися з тим, що сталося, описуючи своє місто як "спустошене трагедією".

Близько полудня священник прийшов втішити студентів.

Мало хто готовий розмовляти, вважаючи за краще побути наодинці зі своїм горем.

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За словами очевидців, озброєний злочинець почав стріляти ще на вулиці, в університетському містечку, перш ніж увійти в одну з будівель. У той час в університетських приміщеннях перебували приблизно 3 000 студентів та викладачів.

Викладач розповів Бі-бі-сі, що чув крики студентів, а потім бачив, як вони бігли і стрибали з вікон.

Два студенти розповіли мені, як вони опинилися в іншій будівлі університету і не чули пострілів, але незабаром зрозуміли, що відбувається. Їхній викладач отримав повідомлення, і вони почали отримувати повідомлення в чатах та соціальних мережах.

Інший студент повідомив сайту "Комерсант", що його викладачка зв'язала ручки дверей кабелем прямо перед тим, як вбивця спробував проникнути всередину.

"Ключа не було, двері були відчинені. Вона зв'язала ручки шматком кабелю. Він спробував зламати двері. Коли вони не відкрилися, він вистрілив у двері, а потім один раз в стіну, а потім продовжив йти коридором".

Автор фото, Russian Investigative Comittee

Врешті-решт, у вбивцю, 18-річного студента-юриста Тимура Бекмансурова, вистрілив та важко поранив патрульний ДАІ.

Поліція з'ясувала, що нападник використав рушницю, яку він законно купив у травні і що у нього був дозвіл терміном до 2026 року. Депутат російського парламенту Олександр Хінштейн повідомив, що Бекмансуров отримав дозвіл до того, як обмеження посилили після стрілянини в казанській школі у травні, внаслідок якої загинули дев'ять людей.

Бекмансурова описують як одержимого ненавистю до інших. "Я думав про це протягом довгого часу. Минули роки, і я зрозумів, що настав час зробити те, про що я мріяв", - написав він на своїй сторінці у соціальній мережі, перш ніж допис видалили.

Два студенти, які живуть в гуртожитках в університеті, розповіли мені, що більшість студентів зараз перебувають під наглядом поліції і не можуть виїхати, поки поліція продовжує розслідування.

В іншому місці сотні людей відвідали мобільний центр здачі крові, пропонуючи свою допомогу. Більшість з них не були студентами, вони побачили звернення з проханням допомогти в соціальних мережах.

На тлі трагедії в Пермі хвалять двох співробітників ДАІ за їхню швидку реакцію на стрілянину. Поки Володимир Макаров виводив учнів та вчителів в безпечне місце, Костянтин Калінін зустрів нападника в будівлі університету, і відкрив вогонь після того, як Бекмансуров намагався поцілити в нього.

"Я застосував вогнепальну зброю. Молодий чоловік впав. Підбігши до нього, я зафіксував його рухи, прибрав рушницю, патрони та ніж в сторону, після чого почав надавати йому першу медичну допомогу", - повідомив молодший лейтенант ДАІ Калінін на відеозаписі, опублікованому Міністерством внутрішніх справ Росії.

У написанні статті взяла участь Катерина Хінкулова