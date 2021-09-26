Дім став в'язницею. Як живуть афганські жінки через місяць після захоплення влади "Талібаном"

Аліна Ісаченко

ВВС

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Aamir QURESHI / AFP

Після захоплення влади в Афганістані рух "Талібан" пообіцяв пом'якшити свою позицію щодо жінок згідно з "ісламськими цінностями" - дозволити їм працювати і здобувати освіту. Але поки що нова влада не виконує своїх обіцянок.

Мешканки Афганістану, з якими поспілкувалася ВВС, настільки налякані, що тижнями бояться виходити з дому. Вони очікують на повторення сценарію 20-річної давнини, коли жінку могли побити за "неправильну" паранджу або посадити у в'язницю за проїзд у таксі без чоловіка.

Побоювання жінок підтверджують міжнародні правозахисні організації: вони стверджують, що в багатьох провінціях таліби прямо забороняють дівчаткам відвідувати школу, а жінкам - виходити з дому.

Автор фото, Photo by Aamir QURESHI / AFP Підпис до фото, Акція на підтримку "Талібану" - ще одна спроба бойовиків продемонструвати міжнародній спільноті своє визнання всередині країни, вважають експерти

11 вересня близько трьохсот жінок, одягнених в паранджу з голови до п'ят, зібралися на демонстрацію на підтримку "Талібану" в аудиторії державного університету Кабула. Вони заявили, що визнають нову владу й почуваються у цілковитій безпеці під управлінням талібів, а також засудили Захід і тих, хто не згоден дотримуватися ісламського дрес-коду. "Жінки, які покинули Афганістан, не можуть нас представляти", - написали на табличці в руках однієї з учасниць демонстрації.

Але навряд чи й вони самі представляли всіх афганських жінок: 17-річна Сюзан, що живе на околиці Кабула, вже понад три тижні не виходить з дому - їй страшно. "Я не знаю, що станеться зі мною та моїми рідними, - розповіла вона ВВС. - Мені постійно сняться кошмари, зараз ми переживаємо те, що пережили наші батьки двадцять років тому".

Ми спілкуємося з Сюзан по месенджеру. Вона вибачається за свою погану англійську й каже, що до приходу "Талібану" вивчала мову щодня в рідному місті Мазарі-Шаріф. Після того, як бойовики почали стрімко захоплювати одну провінцію за іншою, її сім'я втекла до Кабула в надії на те, що там безпечніше.

"Але про безпеку зараз не йдеться", - впевнена Сюзан. Вона каже, що її сім'я належить до хазарейців (шиїтів змішаного походження, які зазнали жорстокого переслідування з боку талібів в 1998 році) і кілька разів згадує про свого батька - він служив в армії, яка чинила опір талібам, і жодних новин від нього немає вже кілька місяців.

Що "Талібан" обіцяв жінкам?

"Талібан" керував Афганістаном з 1996 по 2001 роки, насаджуючи закони шаріату в особливо жорсткому трактуванні. Дівчатка, старші за вісім років, не могли відвідувати школу, жінкам забороняли працювати (за винятком сфери охорони здоров'я) і виходити на вулицю без супроводу близького родича чоловічої статі (при цьому вони були зобов'язані носити паранджу). За подружню зраду жінок забивали камінням.

Автор фото, MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES Підпис до фото, Багато жінок побоюються повторення сценарію 20-річної давнини, коли за "неправильну" паранджу або проїзд в таксі без родича-чоловіка таліби могли жорстко побити

У доповіді Human Rights Watch про ситуацію в Афганістані в 2001 році одна жінка розповіла, як бойовики "Талібану" побили її на очах у дитини за те, що отвори для очей в її паранджі були "занадто широкі". Співробітники "поліції моралі" (спеціального підрозділу, що стежить за дотриманням законів шаріату від імені влади) могли побити жінку батогом за те, що на ній були "не ті" шкарпетки або за те, що вона злегка відкрила лице. У деяких випадках за недотримання правил (наприклад, за проїзд в таксі без супроводу чоловіка або за одяг, що підкреслює силует) жінка могла опинитися у в'язниці.

Правила суворого дрес-коду стосувалися всіх без винятку, зокрема лікарів. Зі звіту випливає, наприклад, що адміністратор лікарні в одній з провінцій наказав жінці-хірургу одягти чадру (замість спеціального головного убору) в розпал операції.

З приходом до влади в серпні 2021 року "Талібан" заявив про "пом'якшення" своєї позиції: бойовики обіцяли, що будуть поважати права жінок, "згідно з афганськими нормами та ісламськими цінностями" (хоча досі неясно, що це буде означати на практиці - в інтерпретації талібів), а також дозволять їм вчитися та працювати.

На підтвердження своїх слів таліби, як і 20 років тому, закликали жінок-медиків повернутися на робочі місця, а також заговорили про участь жінок у новому уряді. У серпні телеведуча Бехешті Арганда взяла інтерв'ю наживо у представника "Талібану": це сталося вперше після захоплення бойовиками влади. Тоді багато хто говорив, що це могло стати першим сигналом пом'якшення позиції талібів. Однак незабаром після цього, побоюючись за своє життя, 24-річна Арганда покинула Афганістан, а близькосхідні ЗМІ писали про те, що журналісткам забороняють виходити в ефір.

19 вересня жінкам, що працювали в муніципалітеті Кабула, наказали не виходити на роботу, якщо їхні обов'язки можуть виконувати чоловіки.

Автор фото, BULENT KILIC/AFP Підпис до фото, Новий уряд наразі заборонив дівчаткам відвідувати школу

Будь-які спроби жінок заявити про свої права зустрічають жорсткий опір: від збройного розгону жіночих демонстрацій, що проходили в Кабулі, до заборони подібних акцій в принципі (таліби мотивують це тим, що країні "зараз не до протестів").

"Талібан" закрив міністерство у справах жінок, замінивши його на міністерство з розповсюдження чеснот і викорінення пороку. Воно вже функціонувало двадцять років тому та встановлювало суворі правила та накладало жорсткі обмеження на жінок.

Надія, яка тане з кожним днем

Попри обіцянки талібів дозволити жінкам-медикам повернутися на роботу, жителька Афганістану Хатіма, яка закінчила медичний університет рік тому й мріяла про кар'єру, говорить ВВС, що ні за що не пішла б зараз працювати. Під час розмови вона побіжно перераховує повідомлення про розправи над мирними жителями й додає, що чоловік боїться випускати її з дому.

"Тиждень тому таліби побили лікарку в одній з провінцій, - каже Хатіма, - три дні тому - застрелили жінку біля нашого будинку, невідомо чому. Коли я вийшла на вулицю (вперше за довгий час. - Ред.), біля дороги валявся труп чоловіка, ніхто не прибрав тіло, яке розкладалося. Це була жахлива картина".

Хатіма, яка виховує двох маленьких дітей, впевнена - почуватися в безпеці зараз можна тільки за межами країни.

"Щоночі ми говоримо тільки про "Талібан" і про майбутнє тут, - розповідає вона. - Я хочу бути вільною, я хочу працювати й заробляти, це моя мрія і моя надія, яка тане з кожним днем", - додає вона.

Автор фото, Haroon Sabawoon/Anadolu Agency Підпис до фото, Афганки вийшли з протестом до колишнього міністерства у справах жінок, яке таліби замінили на міністерство з розповсюдження чеснот і викорінення пороку

Освіта на умовах "Талібану"

Нова влада дозволила афганським жінкам здобувати освіту - щоправда, на умовах "Талібану". Згідно з новими правилами, жінки зможуть відвідувати заняття окремо від чоловіків, при цьому вони повинні суворо дотримуватися дрес-коду "відповідно до традицій ісламу".

Однак гостра нестача жінок-педагогів, перебої з зарплатами й блокування міжнародної допомоги (яка значною мірою покривала витрати на освіту в Афганістані) можуть дуже ускладнити доступ жінок до вищої освіти, попереджають правозахисні організації.

Таліби говорили, що не перешкоджатимуть отриманню освіти для дівчаток, однак 18 вересня офіційний представник нової влади Забіхула Муджахід заявив, що в новому навчальному році у школи зможуть повернутися тільки вчителі-чоловіки й хлопчики. Бойовики відзначили, що плани повернення дівчаток у класи в уряду є, проте правозахисні організації побоюються, що на практиці лише небагатьом дозволять ходити в школу після статевого дозрівання.

При цьому політика щодо початкової та середньої освіти може варіюватися від провінції до провінції.

"Сьогодні представник "Талібану" говорить, що дозволяє освіту дівчаток до шостого класу. Завтра на його місце прийде хтось інший, кому може не сподобатися ідея освіти для дівчаток в принципі", - наводить Human Rights Watch слова педагога з провінції Вардак у своїй доповіді.

Автор фото, AAMIR QURESHI/AFP Підпис до фото, "Жінки, які покинули Афганістан, не можуть нас представляти", - йдеться на одному з плакатів жінок, які підтримують талібів

На думку фахівця з Близького Сходу й письменника Андрія Остальського, в культурі талібів немає поваги до прав жінок, проте гостра нестача коштів і глибока економічна криза можуть змусити угруповання "пом'якшити" свою позицію.

"Цього разу таліби зважають на навколишній світ набагато більше, ніж в 1990-і роки, - наголошує Остальський. - "Талібан" стримують фінансові проблеми та бажання вибудовувати співпрацю. Якщо будуть зовсім кричущі випадки (поводження з жінками. - Ред.), навіть Китаю і Росії буде важче співпрацювати в економічній сфері й розморожувати кошти".

Страх піти до магазину

В особливо вразливій ситуації опинилися жінки, що залишилися без підтримки близьких родичів-чоловіків. 26-річний Нісан розповів, що його тітка, яка сама виховує трьох дітей, за "Талібану" фактично залишилася відрізаною від решти світу.

"Будинок для неї став в'язницею, - каже Нісан. - Вона не може вийти на вулицю, просить сусідів або своїх маленьких дітей сходити за продуктами, для них це дуже небезпечно. Її 14-річна дочка сліпа від народження - вона досить кмітлива й хотіла б продовжити навчання, але зараз у неї немає такої можливості".

"Моя тітка мріє, щоб її діти вчилися і щоб у них було майбутнє, але яке майбутнє чекає на них без освіти, без батька, без коштів?"

У схожій ситуації опинилася 77-річна Рахмані. Її дочка Фатіма [ім'я змінене], з якою ми познайомилися у центрі допомоги біженцям в Лондоні, поскаржилася на те, що її мати залишилася в Афганістані зовсім одна і змушена виходити за продуктами попри загрозу з боку бойовиків, які патрулюють вулиці.

"Я ночами не сплю, переживаю за неї, - розповіла ВВС Фатіма. - Якщо вони (таліби. - Ред.) дізнаються, що я живу у Британії, моїй мамі буде загрожувати небезпека. Мама пам'ятає час, коли таліби прийшли 20 років тому до Кабула - їхнє повернення сильно лякає її".