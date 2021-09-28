"Я думала, що надто молода для раку грудей"

Кірсті Грант

ВВС

1 година тому

Автор фото, Lucy Lepe

Коли Люсі помітила ущільнення в грудях, то рак був останнім приводом для хвилювання, що спали їй на думку.

Вона побачила пухлину "випадково", оскільки груди зазвичай не перевіряла.

"Я вважала, що такі речі треба робити після 50", - розповіла вона ВВС.

Але аналізи були невтішні. У 26-річної Люсі діагностували рак грудей.

Раніше того місяця ця ж хвороба забрала життя солістки гурту Girls Aloud Сари Гардінг.

Після її смерті британська благодійна організація CoppaFeel! фіксувала величезне зростання трафіку і нових відвідувачів на своєму сайті.

CoppaFeel! займається питаннями обізнаності про рак молочної залози, просуває ідею раннього виявлення хвороби і всіляко закликає краще піклуватися про себе і своє тіло.

Понад 200 тисяч людей відвідали їхній сайт впродовж 12 годин після новини про смерть Гардінг - це у вісім разів більше, ніж зазвичай.

Рак грудей - найбільш поширений вид онкології серед жінок у віці 25-49 років, але чверть з них не знають, що можуть стати його жертвами, розповіли ВВС в благодійній організації.

За їхніми даними, молоді жінки також рідше за інші демографічні групи звертаються до терапевта.

"Лікар довго мовчав"

Люсі випадково помітила пухлину. У неї був вихідний, тому вона пішла до лікарні.

"Я постійно думаю про це, - каже вона. - Яке щастя, що мала тоді вихідний. Інакше все склалося б інакше".

Автор фото, Lucy Lepe Підпис до фото, Після хімієтерапії Люсі втратила все волосся

Навіть коли терапевт направив Люсі до мамолога, вона все ще не усвідомлювала, що це може бути онкологія.

І лише коли її сестра наполягла на УЗД, почала розуміти, що щось не так.

"Лікар довго мовчав", - згадує вона.

За тиждень їй сказали, що у неї рак. Незабаром хвороба вразила лімфатичні вузли.

Люсі пояснили, що знадобиться операція, хіміє- та променева терапії.

"Часом я не могла ні їсти, ні спати, - згадує вона. - Нерухомо лежала у ліжку майже цілодобово".

"Виглядала жахливо, випало все волосся, тобто абсолютно все - брови і вії також".

Після операції і променевої терапії Люсі нарешті отримала гарні новини - хвороба відступила.

Автор фото, Lucy Lepe Підпис до фото, Щоб відсвяткувати гарні новини, Люсі замовила торт з написом "Останній день хімієтерапії"

Вона досі лікується - проходить гормональну терапію.

А ще співпрацює з CoppaFeel!, поширюючи інформацію про те, що рак грудей - небезпечна хвороба, що вражає молодих жінок.

"Не думайте, що з вами цього не станеться. І це не песимізм, просто ви маєте бути інформовані", - каже вона.

Автор фото, Fran Whitfield Підпис до фото, "Я - живий доказ того, що це може трапитися з ким завгодно у будь-якому віці", - каже Френ

Френ теж не думала, що з нею таке трапиться, але в 24 роки помітила ґулю в грудях.

Спочатку лікарі відмовили їй, сказавши, що це "гормональне ущільнення". Лише за 18 місяців, коли вона помітила ще один симптом, знову пішла до лікарні.

Френ здавалося, що вона просто марнує час медиків, у яких і без неї повно роботи.

Але після численних аналізів їй повідомили, що у неї рак грудей четвертої стадії і пухлина мозку. Лікарі давали їй два роки життя.

"Мені було 25. Я працювала персональним тренером і була на піку форми".

"Я - живий доказ того, що це може трапитися з ким завгодно у будь-якому віці".

Автор фото, Fran Whitfield Підпис до фото, "Я не збиралася миритися з тим, що хтось дає мені два роки життя"

Френ пройшла через "агресивну хімієтерапію", і тепер у неї ремісія. Вона поділилася своєю історією в мережі, щоб молоді жінки розуміли небезпеку онкології.

"Я дуже відверто розповіла про свій досвід у соцмережах".

"Раніше мені здавалося, що це проблема літніх жінок, і мені варто турбуватися про це пізніше".