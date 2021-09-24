Газовий шок у Європі. Хто винен: коронавірус, погода чи Росія?

Олексій Калмиков

ВВС

5 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Не встигла Європа оговтатися від пандемії, як знову криза, цього разу - енергетична.

Ціни на газ і світло б'ють рекорди; промисловість і населення шоковані. Європейці нарікають на ковід, холод і потепління, пожежі і штиль. І кидають косі погляди на російський "Газпром" - на головного постачальника газу.

За 100 днів до Різдва дефіцит газу загрожує Європі зростанням цін і перебоями з продуктами. У деяких країнах вже не вистачає добрив, нічим оглушати свиней на бійнях, охолоджувати ядерні станції, газувати пиво та лимонад. Ростуть рахунки за світло і газ, а з ними і невдоволення виборців.

У середу міністри енергетики країн ЄС обговорили ситуацію і нічого не вирішили, але єврокомісар Кадрі Сімсон пообіцяла, що Єврокомісія в найближчі тижні розробить спільні рекомендації: як полегшити кризу для 450 млн жителів 27 країн найбільшого політичного союзу на планеті.

Ціни на газ в Європі з початку року зросли більш ніж утричі й, на думку голови "Газпрому" Олексія Міллера, і далі будуть бити рекорди. Зима попереду. Криза тільки набирає обертів, але її перші наслідки і основні причини вже відомі.

Ось вони.

Наслідки кризи

Неприємні новини європейці побачили не в газетах, а у своїх рахунках за світло і газ. Вони пішли скаржитися чиновникам, але у них майже немає можливості обмежити підняття цін на ринку.

Підсумок: зростання невдоволення серед виборців, які і без того збідніли в пандемію. Існує загроза ще більшого збідніння через те, що дорожчі комунальні платежі стримують споживання - головний двигун європейської економіки.

Влада звернулася до традиційного рецепта, випробуваного після двох криз цього століття - залити пожежу грошима.

Франція пообіцяла одноразово виплатити по 100 євро 5,8 млн малозабезпечених сімей. Іспанія (на фоні невдоволення Єврокомісії) пообіцяла протягом пів року вилучити в енергокомпаній 2,6 млрд євро надприбутків і роздати їх населенню у вигляді субсидій.

Італія почала реформу комунальних платежів, а поки що дала на тимчасові дотації до 3 млрд євро. Греція пообіцяла компенсацію у 9 євро в місяць всім, а бідним - ще більше, а також пільгові тарифи клієнтам держкомпанії.

Португалія вирішила не підвищувати ціни на електроенергію у 2022 році, попри дорожчання сировини для її виробництва.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Іспанія протестує через підвищення цін на газ

А ось влада Німеччини не побачила необхідності втручатися в ситуацію. Тут вони обійшли навіть головних апологетів вільного ринку в Старому Світі - Велику Британію.

Британці вийшли з ЄС в січні, і потрапили в ідеальний шторм. Ціни у них ростуть швидше, а економіка відновлюється повільніше, ніж у європейських сусідів, оскільки крім ковіду даються взнаки наслідки брекзиту й ось тепер - ще й дорогого газу. Про них варто розповісти окремо, оскільки вони демонструють, чим загрожує енергетична криза в Європі в цілому.

Британський досвід показує, як дефіцит газу може обернутися продовольчою кризою.

Почалося все з того, що американські власники зупинили до весни обидва британських заводи мінеральних добрив. Дорогий газ зробив виробництво нерентабельним.

Мало того, що фермери залишилися без селітри і сечовини. Виявилося, що побічний продукт їхнього виробництва - вуглекислий газ, куди потрібніший.

Зупинка комбінатів позбавила Британію 60% всієї вуглекислоти. Тієї самої, що грає роль консерванту при упаковуванні продуктів, наповнює газом лимонад і воду, використовується при забої худоби й для охолодження у всьому - від перевезень до медицини і атомних станцій.

Дефіцит вуглекислоти виявився настільки серйозною проблемою для харчової промисловості і фермерів, що британський уряд дав грошей американським власникам двох заводів мінеральних добрив, щоб вони запустили їх. Різдво все-таки буде.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Без газу на бійнях свиням загрожує ще більш болісна смерть

Але розв'язали лише частину проблем. Теплиці і стійла далі опалюють газом і освітлюють електрикою, яка дорожчає. Нехай їжа не зникне, але точно подорожчає, попереджають фермери і супермаркети.

Причини кризи

Їх кілька.

Погода. Минула зима в Європі була суворою. Надзвичайно холодно було і в Азії, і в Північній Америці. Опалювали сильно і запаси газу в сховищах виснажилися.

А влітку трапилася нова біда: сильна спека.

Вона збільшила попит на електроенергію (через кондиціонери), але висушила водосховища і зменшила генерацію гідроелектростанцій. Слідом за турбінами призупинились вітряки - літо в Європі виявилося найтихішим з середини минулого століття. Все це стимулювало попит на газ.

Але і його не вистачає. Причому в усьому світі. Не тільки через те, що доводиться заповнювати запаси у спорожнілих підземних сховищах і покривати збільшений через погоду попит.

В Європі різко впала пропозиція зрідженого газу. Поставки трубопровідного газу залишилися приблизно такими ж (про це нижче), а ось скраплений поплив до Азії. Там за нього дають більше, в тому числі і через те, що азійські економіки раніше за Захід розібралися з вірусом і повернулися до роботи.

Відновлення економіки після пандемії - ще одна причина зростаючого попиту і цін на газ у світі. На виході з ковідної коми всім терміново знадобилося надолужити згаяне, а додаткових ресурсів для цього немає. Більш того, і старі не завжди доступні.

Через ковід, наприклад, плановий ремонт на заводах, в портах і терміналах перенесли з минулого року на цей, що ще більше скоротило пропозицію. Транспорт, особливо морський, різко подорожчав. А частина потужностей зеленої енергетики, включаючи гігантські сонячні ферми в Іспанії, не встигли запустити вчасно через локдаун і перебої у світовій торгівлі.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Ціни в Азії влаштовують "Газпром". Танкер скрапленого ямальського газу у китайському порту

Власне виробництво газу в Європі скорочується. Крім виснаження запасів у Північному морі ще й кілька норвезьких газових родовищ почали плановий ремонт. Розуміючи сусідів, Норвегія дозволила держкомпанії Equinor - це другий після "Газпрому" найбільший постачальник палива на європейський ринок - наростити експорт з двох родовищ на 2 млрд кубометрів на рік.

Однак це - крапля в морі європейського ринку, куди тільки "Газпром" в минулому ковідному році поставив 175 млрд кубометрів газу.

Одночасно з видобутком газу скорочується і виробництво електроенергії з викопного палива. Європа переходить до зеленої енергетики, вимикає ядерні та вугільні електростанції. Як тільки нинішня криза потрапила на перші шпальти газет, голоси противників цієї трансформації залунали голосніше: мовляв, народ і так страждає, а тепер ще й оплачуй зі своєї кишені зелену революцію.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Вугільні електростанції у Європі доживають останні дні. Протест "Грінпіс" у Німеччині

Ще одна причина - аварії. Більше за всіх дісталося знову Британії.

Понад 40% електроенергії в країні виробляється з газу, приблизно стільки ж в рівних частках по 15% припадає на ядерну, вітряну і сонячну енергетику. А ще близько 10% забезпечує перетік надлишкової генерації з континенту з підводних кабелів - Інтерконнектор. І головний з них - з Франції під Ла-Маншем - вийшов з ладу через пожежу на підстанції. Один гігават потужності вдалося відновити, а другий чекає ремонту до кінця березня 2022 року.

Ще одна аварія сталася в серпні на Ямальському заводі "Газпрому". Через неї експортний монополіст скоротив видобуток газу. І привернув до себе увагу.

При чому тут "Газпром"

На "Газпром" в Європі і без того дивляться косо, оскільки він побудував газопровід "Північний потік" в обхід України, що не до душі східноєвропейським країнам та США, але влаштовує Німеччину, яка готується дозволити роботу другої гілки.

Кілька депутатів Європарламенту - законодавчого органу 27 країн Євросоюзу - минулого тижня попросили Єврокомісію - фактично уряд ЄС - перевірити, чи не маніпулює "Газпром" цінами, щоб прискорити схвалення "Північного потоку-2". На це у Німеччині може піти кілька місяців.

У євродепутатів, в основному зі Східної Європи, викликали підозри і скорочення видобутку "Газпрому", і його небажання збільшувати поставки на європейський ринок газопроводами, які вже існують, попри зростання цін і очевидну вигоду.

Автор фото, AFP Підпис до фото, "Північний потік 2" вже побудували. "Газпром" чекає на згоду Німеччини, щоб почати качати газ

"Газпром" всі підозри в маніпулюванні ринком відкидає і пояснює європейцям, що йому просто вигідніше постачати газ в Азію.

"Азійський ринок навіть при наявності цінових рекордів в Європі для виробників є привабливішим. І навіть за цих умов зберігається азійська премія, і навіть за цих умов потоки скрапленого природного газу йдуть на азійський ринок", - цитує керівника "Газпрому" Олексія Міллера агенція Reuters.

Єврокомісія на лист депутатів не відповіла. Не стали показувати пальцем на "Газпром" і США, головний конкурент російського монополіста на газовому ринку Європи.

Американська міністр енергетики Дженніфер Гренхолм пообіцяла європейцям спільну відповідь "тим, хто маніпулює цінами за допомогою обмеження поставок", не назвавши ворога на ім'я.

"Ми дуже серйозно стурбовані цим, і разом з європейськими союзниками сповнені рішучості забезпечити вам цієї зими поставки газу в достатньому обсязі і за доступною ціною", - сказала вона на конференції у Варшаві в середу.

Міжнародне енергетичне агентство (IEA), створене багатими країнами-споживачами енергоресурсів, також не стало звинувачувати Росію, але порадило їй допомогти Європі.

"Виходячи з наявної інформації, Росія виконує всі довгострокові угоди з європейськими партнерами, проте експорт в Європу нижче рівня поставок 2019 року. IEA вважає, що Росія могла б зробити більше для збільшення доступності газу в Європі і для заповнення сховищ до адекватного рівня перед зимовим опалювальним сезоном ", - повідомила IEA.

Не вдасться, попередив голова "Газпрому" Міллер.

"Всі експерти говорять, що це відставання закачування газу не надолужити. Європа увійде в осінньо-зимовий період з дефіцитом в підземних сховищах, - сказав Міллер. - Але що це означає? Це означає, що така ситуація, звичайно ж, позначається на цінах, і ми бачимо, що ціни в Європі побили всі можливі рекорди і навіть, можливо, найближчим часом поб'ють і ті рекорди, яких досягли".

Цей прогноз має шанси збутися, на відміну від найбільш відомого передбачення Міллера, який очолює "Газпром" вже два десятиліття. У 2008 році, коли ціни на нафту, від яких залежать газпромівські ціни на газ, досягли рекордних 140 доларів за барель, він передбачив їх зростання до 250 доларів. З того часу вони не тільки не зросли, але в якийсь момент обвалились нижче нуля.

На користь подальшого зростання цін свідчить те, що світова економіка продовжує відновлюватися, попит в Азії як і раніше високий, а в Китаї ще й підігрівається підготовкою до зимової Олімпіади. І запаси у європейських підземних газосховищах нижчі звичайного.

Однак і не дуже нижчі попереднього п'ятирічного мінімуму 2017 року, відзначає IEA. До того ж небезпека спаду економіки в разі нової хвилі коронавірусу або іншого шоку, хоча б і енергетичного, не виключена - і вона підірве попит на газ.

А пропозиція може різко зрости, якщо ціни доростуть до рівня, коли азійський ринок перестане переманювати продавців скрапленого газу. І коли "Газпром" почне постачання по "Північному потоку-2".

У січні глава Газпромекспорту Олена Бурмістрова порівняла динаміку європейського газового ринку у 2020 році з американськими гірками.

Яким атракціоном обернеться 2021-й?