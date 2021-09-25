Олександр Усик. Боєць, жонглер, космонавт?

Корал Баррі

BBC Sport

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Олександр Усик був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі

У суботу, 26 вересня, в Лондоні відбудеться боксерське протистояння у важкій вазі - непереможений українець Олександр Усик зустрінеться з британцем Ентоні Джошуа.

Усик - став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі, переміг у Всесвітній суперсерії боксу 2017-18 (World Boxing Super Series). А два роки тому вирішив перейти у іншу вагову категорію.

Джошуа - має усі 4 чемпіонські пояси у важкій вазі - за версіями WBO, WBA, IBF, IBO. І всі вони тепер на кону.

Перша зустріч

Вперше Ентоні Джошуа і Олександр Усик зустрілися в 2011-му. Український боксер з боку рингу спостерігав за британцем у фіналі чемпіонату світу, що проводили в Баку.

Тоді 21-річний Джошуа добряче всіх здивував, дійшовши до фіналу, де поступився Магомедрасулу Меджидову.

"Я сказав: він буде олімпійським чемпіоном", - згадує Усик про ту першу зустріч. І відтоді 10 років боксери йшли назустріч один одному.

Обидва у професійному боксі з 2013 року, обидва - імениті спортсмени. Усик не мав собі рівних у першій важкій вазі, розгромивши Мурата Гассієва та здобувши чемпіонський титул у 2018 році.

Свій перший титул чемпіона світу українець завоював лише за 10 боїв, а після наступних п'яти став беззаперечним королем у своїй ваговій категорії.

Його технічні можливості й майстерність відточені під час блискучої аматорської кар'єри. Почавши у 15 років, Усик провів 350 аматорських поєдинків і зазнав лише 15 поразок. 34-річний українець значно досвідченіший за Джошуа, у якого за плечима лише 43 аматорських зустрічі.

Перехід

Перехід Усика у суперважку вагу схвилював шанувальників боксу. Він йде шляхом Девіда Хея і Евандера Холіфілда, яким вдалося стати чемпіонами у кількох вагових категоріях.

Керуючий директор Matchroom Boxing Едді Гірн швидко підписав з Усиком контракт після його блискучих перемог у першій важкій вазі. А зустріч Усика з Джошуа - його давній план.

Але два бої в іншому класі мало про що свідчать. Усик здолав Чазза Візерспуна у семи раундах свого дебютного бою у суперважкій вазі, а потім протримався 12 раундів з Дереком Чісорою, перемігши британця одноголосним рішенням суддів.

Про свій досвід на рингу з українцем ВВС розповів Дерек Чісора: "Треба нападати, а не вступати з ним у бій".

"Він робить крок перед, б'є і робить крок назад. Цю тактику можна прорахувати. Коли він завдає тобі удару, треба бити у відповідь - не чекати. Бити одночасно з ним", - каже спортсмен.

Автор фото, Getty Images

У нього 13 нокаутів у 18 професійних боях, і Чісора попередив Джошуа, що українець може завдати сильного удару.

"У сьомому раунді він добряче мені влупив. Я ніг не відчував на останній секунді", - сказав він.

"Приємний хлопець"

При зустрічі з Усиком дивуєшся, наскільки він розслаблений.

Майже двометровий боєць так часто посміхається, що його щербинка між зубами відома не менше, ніж він сам.

На відкритому тренуванні він знову демонстрував свою посмішку і жонглював. А на пресконференції перед боєм красувався у різноколірних шкарпетках.

Чісора каже, що Усик "приємний хлопець". Ніхто не може сказати про нього поганого слова, хоч іноді від українця складно отримати пряму відповідь.

Наприклад, на запитання, що він змінив у тренувальному таборі під час підготовки до бою з Джошуа, Усик відповів, що "дев'ять разів побував у космосі".

Він каже, що його не бентежать 60 тисяч фанатів на стадіоні "Тоттенгем Готспур", тому що раніше він вже відвідував футбольні матчі на великих майданчиках.

"Я справді розслаблений. Почуваюсь однаково під час кожного бою. Мені немає про що турбуватися", - каже він.

Менеджер Усика Егіс Клімас розповів ВВС, що його підопічний завжди одна і та ж людина.

"Він ніколи не змінюється. Коли він приходить в роздягальню перед боєм, тоді він інший. Тоді він у своїх думках".

"Навіть я прошу всіх дати йому спокій. В роздягальні немає сторонніх. Саме тоді він починає перетворюватися на бійця. А до цього він завжди однаковий".