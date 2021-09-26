Хотинська битва, що змінила долю цивілізацій
400 років тому у вересні біля Хотинської фортеці у Чернівецькій області відбулася битва, у якій з обох сторін взяли участь 230 тисяч військових.
Це був один із наймасштабніших конфліктів між Сходом та Заходом.
160-ти тисячна турецька армія атакувала поляків, литовців та запорожців, які були союзниками у цій битві.
Мусульмани воювали проти християн.
Турки притягнули 200 гармат, з яких найбільше обстрілювали запорожців.
Чим закінчилася та битва і як зараз виглядає фортеця?
Над відео працювали Олексій Бухало, Роман Шикунець.
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