Хотинська битва, що змінила долю цивілізацій

10 хвилин(и) тому

400 років тому у вересні біля Хотинської фортеці у Чернівецькій області відбулася битва, у якій з обох сторін взяли участь 230 тисяч військових.

Це був один із наймасштабніших конфліктів між Сходом та Заходом.

160-ти тисячна турецька армія атакувала поляків, литовців та запорожців, які були союзниками у цій битві.

Мусульмани воювали проти християн.

Турки притягнули 200 гармат, з яких найбільше обстрілювали запорожців.

Чим закінчилася та битва і як зараз виглядає фортеця?

Над відео працювали Олексій Бухало, Роман Шикунець.