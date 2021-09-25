Чи безпечний кріоліполіз? Що варто знати про процедуру, від якої постраждала Лінда Євангеліста

Філіппа Роксбі

Репортер з питань здоров’я

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Супермодель 1990-х Лінда Євангеліста заявила, що залишилась "назавжди деформованою" через кріоліполіз - косметологічну процедуру з видалення жиру.

За її словами, виправити ситуацію не змогли навіть дві болісні коригувальні операції.

Це серйозно вплинуло на її життя, позбавило засобів до існування, занурило у глибоку депресію і змусило стати відлюдницею.

Як так вийшло? Чи загрожує це тим, хто зважиться спробувати цю процедуру краси?

Що таке кріоліполіз?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 1990-ті роки Євангеліста співпрацювала з найбільшими світовими брендами, була обличчям багатьох косметичних компаній. Нещодавно вона заявила, що залишилась "назавжди деформованою" через косметологічну процедуру з видалення жиру і через це впала у депресію, від якої страждає донині

Суть методу полягає у видаленні жирових клітин під впливом холоду.

Це дає можливість відкоригувати ті проблемні зони, які погано піддаються впливу дієт і спорту: під підборіддям, навколо стегон, живота, спини або передпліччя.

Під час процедури фахівець розміщує шкірно-жирову складку пацієнта між спеціальними аплікаторами і охолоджує до негативної температури.

Жирові клітини гинуть і поступово виводяться з організму природним шляхом.

Процедура стала популярною, тому що триває швидко, не вимагає хірургічного втручання і є альтернативою ліпосакції, коли жир відсмоктують з-під шкіри - зазвичай під загальним наркозом.

Чи є ризики?

Як практично всі косметологічні дії, кріоліполіз має низку побічних ефектів і можливих ускладнень.

Заморожування жирових клітин не допомагає при схудненні. Тому при ожирінні його не використовують. В цьому випадку потрібно збільшити фізичні навантаження і звернутися до дієтолога, який підбере правильний режим харчування.

"Люди думають, що безопераційне лікування - безпечніше, але це не завжди так", - каже професор Еш Мосахебі, пластичний хірург і член Британської асоціації пластичної та естетичної хірургії.

До можливих ускладнень при кріоліполізі належить і парадоксальна жирова гіперплазія, коли жирові клітини замість того, щоб загинути, навпаки, розростаються.

Саме це і сталося з Ліндою Євангелістою. За словами 56-річної моделі, дві болісні коригувальні операції не змогли виправити ситуацію: вона була "жорстоко знівечена" і "стала невпізнанною".

Серед інших побічних ефектів - оніміння, синці, свербіж і поколювання.

Що робити?

Перш ніж зважитися на кріоліполіз, необхідно дізнатись про його особливості, показання та протипоказання.

Професор Мосахебі каже, що важливо обрати досвідченого, надійного фахівця, який працює з якісним обладнанням, наприклад, кваліфікованого пластичного хірурга.

"Важливо бути повністю поінформованим, знати обмеження і ризики", - каже він.