Візуальний гід по лаві: як вибухає вулкан Кумбре-В'єха на Ла-Пальмі

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Лава вогняним валом стікає вниз з гори та спалює цілі села - так вивергається вулкан Кумбре-В'єха на одному з канарських островів Ла-Пальмі.

Команда Visual Journalism BBC News зробила візуальний гід по тому, що відбувається на острові під час виверження.

Підпис до фото, Шлях лави після виверження - від вулкану до села Тодоке

Стихія знищила сотні будинків й тисячі людей змушені тікати зі своїх осель від вулкана Кумбре-В'єха (з іспанської Cumbre Vieja - "Стара Вершина"), який прокинувся 19 вересня і почав викидати струмені лави та попелу в повітря.

З острова евакуювали понад 6 тис. людей, зокрема і 400 туристів, яких перевезли на сусідній Тенерифе.

Ла-Пальма - один з найзахідніших та найменших островів Канарського архіпелагу. Його вважають найменш туристичним, у порівнянні з сусідами.

Автор фото, Reuters

Але зараз на фото звідти видно, як лава - розплавлена порода, або ж глибинна магма, яка виходить на поверхню та чорніє, коли застигає - поглинає села, при цьому оминаючи деякі окремі будинки.

Багато з місцевих втратили все, що в них було.

Один будинок, який лава обійшла з усіх сторін, у соцмережах прозвали "домом, де сталося диво". Його зняв фотограф Альфонсо Ескалеро.

Автор фото, ALFONSO ESCALERO

Фермери влаштували справжні перегони, щоб врятувати свої врожаї бананів, авокадо та винограду перед тим, як лава досягне плантації. Вулканічний ґрунт дуже родючий й багато острів'ян залежали від того, що вирощували на ньому.

Автор фото, Getty Images

Як швидко просувається лава?

Лава пройшла через два села й повільно прямує до моря на швидкості 4-5 км на годину.

Підпис до фото, Як лава просувалася за п'ять днів: з 20 до 23 вересня

Північніше 12-метровий вал лави з температурою близько 1 тис. градусів Цельсія майже зупинився.

Цей потік станом на п'ятницю досяг 3,8 км у довжину та знаходився за 2,1 км від узбережжя.

Від лави постраждала територія площею 240 гектарів та периметром 15,7 км.

Знищено майже 400 будівель та 14 км доріг. Оскільки людей на цій місцевості вже немає, то збитки вдалося оцінити за допомогою сервісу супутникових мап Copernicus.

Підпис до фото, Лава проходить через село Тодоке - червноими точками зображені знищені будівлі, жовтими - ймовірно знищені

Тепер існує інша небезпека - якщо лава досягне моря, вона утворить хмари токсичного кислотного газу, який небезпечно вдихати. Він пошкоджує очі, легені та шкіру й викликає подразнення.

Тож уздовж берега утворили заборонену зону, щоб заблокувати можливість човнами виходити у море біля небезпечної локації.

Також вулкан вже викинув хмару попелу висотою 4,5 км з тоннами діоксиду сірки.

Іспанська авіакомпанія Iberia та місцевий авіаперевізник Binter через це скасували кілька рейсів до острова через попіл.

Зараз хмару відносить на північний схід - до Середземного моря та Іспанії.

Як довго вивергатиметься вулкан?

Інститут вулканів Канарських островів припускає, що виверження може тривати від 24 до 84 днів.

А Рауль Перез з Іспанського інституту геології та гірничої справи звертає увагу, що поки виверження продовжуватиметься, воно потроху виштовхуватиме потік лави.

Якщо це триватиме не тижні, а місяці, то рано чи пізно лава досягне моря.

Сейсмічна активність біля поверхні островів напередодні першого викиду лави зросла в рази, що зафіксували відповідні прилади.

Підпис до фото, Як змінювалася сейсмічна активність на острові з 11 до 20 вересня - за глибиною та частотою поштовхів

Дані іспанського Національного географічного інституту показують, як 11 вересня почалася серія слабких поштовхів на острові під місцевими горам, з чого вчені зробили висновок, що магма десь там шукає вихід на поверхню Землі.

Сейсмічна активність поступово підіймалася нагору й за два дні до виверження поштовхи були вже за 100 метрів від поверхні.

І хоча зараз сейсмічна активність знизилася, вулкан продовжує вивергати лаву.

У ХХ столітті на Ла-Пальмі відбулося два великих виверження - у 1949 та 1971 роках. Останнє тривало лише близько трьох тижнів.