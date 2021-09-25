Усик сенсаційно переміг Джошуа і здобув чотири чемпіонські пояси

1 година тому

Автор фото, Julian Finney/Getty images

У ніч на неділю у Лондоні український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа і забрав його чотири чемпіонські пояси у найпрестижнішій надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Всі три судді віддали перемогу Олександру Усику. Напередодні усі оглядачі та букмекери ставили на перемогу британця.

На арені Tottenham Hotspur на битву Усика з Джошуа прийшло подивитися близько 67 тисячі глядачів.

Він повернув пояси, які чотири роки тому Джошуа забрав у Володимира Кличка.

Після перемоги він станцював фірмового гопака, як він це зробив у Лондоні після перемоги на Олімпіаді в 2012 році.

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"Бій пройшов саме так, як я очікував. Було кілька моментів, коли Джошуа затискав, але нічого особливого", - розповів Усик на флеш-інтерв'ю одразу після бою.

Він також зізнався, що в якийсь момент його тренерський штаб повернув його на правильний шлях.

"Єдине, що я хотів зробити - це прославити свого Бога Ісуса Христа", - наголосив український боксер. Він передав особливе вітання своїй доньці Єлизаветі.

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Найвпізнаванішими українцями, які підтримували Усика біля рингу, були Віталій Кличко та Андрій Шевченко.

Жорсткий бій

Бій почався з активних дій Олександра Усика, який рухався навколо Ентоні Джошуа та постійно намагався пробити блок британця.

Кілька разів йому вдавалися влучні удари, але і Джошуа постійно готовий був потужно відповісти.

А перший розмін ударами стався у третьому раунді, коли Усику вдався лівий прямий у голову Джошуа. В якийсь момент Джошуа після пропущеного удару навіть похитнувся.

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У п'ятому та шостому раунді вже краще діяв британський чемпіон, який зміг кілька разів відчутно пробити захист українця.

Також було помітне пошкодження правої частини обличчя Усика, яке сталося через зіткнення головами у перших раундах.

У сьомому раунді Усик уміло пробив захист британця і майже відправив Джошуа у нокдаун.

До десятого раунду обоє боксерів помітно втомилися й дещо збавили швидкість, Джошуа частіше йшов у клінч. Але в кінці дев'ятого раунду Усик зміг зловити британця на зустрічному ударі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ентоні Джошуа та Олександр Усик на зважуванні перед боєм. Британець вищий та важчий від українця

В десятому, першому з так званих "чемпіонських" раундів, на обличчі українця з'явилася кров, а у британця підпухло праве око.

В одинадцятому раунді спортсмени діяли від оборони і намагалися зловити суперника на помилці, але нікому це по-справжньому не вдалося.

Але Усик все ж домінував і навіть британські коментатори ще до закінчення бою почали прогнозувати його перемогу.

Бій досяг апогею своєї напруги і у фінальній частині Олександр Усик продовжив влучати у голову Ентоні Джошуа. А в кінці українець затис британця до краю рингу.

Чемпіон встояв, як видавалося, з останніх сил - нокдауну не вийшло.

Судді одноголосно віддали перемогу українцю.

Це було одне з головних протистоянь у світовому боксі у 2021 році та найбільш довгоочікуваний бій у Британії за останні роки - після того, як у 2018 році той же Джошуа переміг росіянина Олександра Повєткіна.

Усик проти Джошуа

Автор фото, BBC Sport Підпис до фото, Такою була статистика Ентоні Джошуа та Олександра Усика до початку поєдинку

Британець був абсолютним фаворитом протистояння - він майже на 8 кг важчий і на 7 см вищий за українця.

Олександр Усик після своїх попередніх перемог став обов'язковим претендентом за пояс чемпіона WBO Ентоні Джошуа - це означає, що якби британець відмовився від бою з українцем, то втратив би титул.

До цього бою у Ентоні Джошуа було 24 перемоги й лише одна поразка.

Він здобув титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Як і Олександр Усик, Джошуа - олімпійський чемпіон (хоча і у важчій категорії).

У 2017 році саме програш Володимира Кличка у драматичному поєдинку з Ентоні Джошуа (технічний нокаут) став останнім боєм українського чемпіона.

Тоді Джошуа забрав чемпіонські пояси в українця.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Олександр Усик до цього переміг у всіх 18 своїх поєдинках, зокрема і проти двох британців Тоні Белью та Дерека Чісори

Олександр Усик до бою - переможець у всіх своїх 18 протистояннях.

Він став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі, зокрема переміг у Всесвітній суперсерії боксу 2017-18 (World Boxing Super Series).

А два роки тому вирішив перейти у важчу вагову категорію, де став одним з найлегших бійців.