Усик сенсаційно переміг Джошуа і здобув чотири чемпіонські пояси
У ніч на неділю у Лондоні український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа і забрав його чотири чемпіонські пояси у найпрестижнішій надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.
Всі три судді віддали перемогу Олександру Усику. Напередодні усі оглядачі та букмекери ставили на перемогу британця.
На арені Tottenham Hotspur на битву Усика з Джошуа прийшло подивитися близько 67 тисячі глядачів.
Він повернув пояси, які чотири роки тому Джошуа забрав у Володимира Кличка.
Після перемоги він станцював фірмового гопака, як він це зробив у Лондоні після перемоги на Олімпіаді в 2012 році.
"Бій пройшов саме так, як я очікував. Було кілька моментів, коли Джошуа затискав, але нічого особливого", - розповів Усик на флеш-інтерв'ю одразу після бою.
Він також зізнався, що в якийсь момент його тренерський штаб повернув його на правильний шлях.
"Єдине, що я хотів зробити - це прославити свого Бога Ісуса Христа", - наголосив український боксер. Він передав особливе вітання своїй доньці Єлизаветі.
Найвпізнаванішими українцями, які підтримували Усика біля рингу, були Віталій Кличко та Андрій Шевченко.
Жорсткий бій
Бій почався з активних дій Олександра Усика, який рухався навколо Ентоні Джошуа та постійно намагався пробити блок британця.
Кілька разів йому вдавалися влучні удари, але і Джошуа постійно готовий був потужно відповісти.
А перший розмін ударами стався у третьому раунді, коли Усику вдався лівий прямий у голову Джошуа. В якийсь момент Джошуа після пропущеного удару навіть похитнувся.
У п'ятому та шостому раунді вже краще діяв британський чемпіон, який зміг кілька разів відчутно пробити захист українця.
Також було помітне пошкодження правої частини обличчя Усика, яке сталося через зіткнення головами у перших раундах.
У сьомому раунді Усик уміло пробив захист британця і майже відправив Джошуа у нокдаун.
До десятого раунду обоє боксерів помітно втомилися й дещо збавили швидкість, Джошуа частіше йшов у клінч. Але в кінці дев'ятого раунду Усик зміг зловити британця на зустрічному ударі.
В десятому, першому з так званих "чемпіонських" раундів, на обличчі українця з'явилася кров, а у британця підпухло праве око.
В одинадцятому раунді спортсмени діяли від оборони і намагалися зловити суперника на помилці, але нікому це по-справжньому не вдалося.
Але Усик все ж домінував і навіть британські коментатори ще до закінчення бою почали прогнозувати його перемогу.
Бій досяг апогею своєї напруги і у фінальній частині Олександр Усик продовжив влучати у голову Ентоні Джошуа. А в кінці українець затис британця до краю рингу.
Чемпіон встояв, як видавалося, з останніх сил - нокдауну не вийшло.
Судді одноголосно віддали перемогу українцю.
Це було одне з головних протистоянь у світовому боксі у 2021 році та найбільш довгоочікуваний бій у Британії за останні роки - після того, як у 2018 році той же Джошуа переміг росіянина Олександра Повєткіна.
Усик проти Джошуа
Британець був абсолютним фаворитом протистояння - він майже на 8 кг важчий і на 7 см вищий за українця.
Олександр Усик після своїх попередніх перемог став обов'язковим претендентом за пояс чемпіона WBO Ентоні Джошуа - це означає, що якби британець відмовився від бою з українцем, то втратив би титул.
До цього бою у Ентоні Джошуа було 24 перемоги й лише одна поразка.
Він здобув титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.
Як і Олександр Усик, Джошуа - олімпійський чемпіон (хоча і у важчій категорії).
У 2017 році саме програш Володимира Кличка у драматичному поєдинку з Ентоні Джошуа (технічний нокаут) став останнім боєм українського чемпіона.
Тоді Джошуа забрав чемпіонські пояси в українця.
Олександр Усик до бою - переможець у всіх своїх 18 протистояннях.
Він став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі, зокрема переміг у Всесвітній суперсерії боксу 2017-18 (World Boxing Super Series).
А два роки тому вирішив перейти у важчу вагову категорію, де став одним з найлегших бійців.
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