Як Усик переміг Джошуа. Перший аналіз бою

1 година тому

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Олександр Усик - новий чемпіон світу у важкій вазі після того, як скинув з трону Ентоні Джошуа завдяки неймовірному виступу в Лондоні.

Українець влаштував майстер-клас перед 65 000 вболівальниками на Tottenham Hotspur Stadium, де переміг Джошуа за 12 раундів, пише кореспондент BBC Sport Корал Беррі.

Судді одностайно віддали перемогу Усику -117-112, 116-112, 115-113 - і Джошуа лише знизав плечима, коли офіційно підтвердили другу поразку в його професійній кар'єрі.

Після того, як минулого літа не відбувся його бій з іншим британцем Тайсоном Ф'юрі, Джошуа вирішив натомість обрати протистояння зі своїм обов'язковим суперником WBO та колишнім беззаперечним чемпіоном у напівважкій вазі - Усиком.

Здавалося, це легший бій для Джошуа, але тріумфальне повернення боксу на арени для британських уболівальників затьмарив винятковий виступ суперника Джошуа.

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У розмові з BBC Radio 5 Live, промоутер Джошуа Едді Гірн припустив, що його боєць, можливо, зазнав травми очниці і йому доведеться йти до лікарні.

"Я не знаю, чи він зламав очницю, але виглядає не дуже добре, - сказав він. - Він сказав, що не міг бачити після дев'ятого раунду".

Переможений Джошуа покинув ринг одразу після ухвалення рішення, але пізніше опублікував коротке повідомлення у Twitter, в якому йшлося: "Будь позитивним, навіть якщо світ розвалюється перед тобою! Лондон, я люблю тебе і дякую тобі щоразу!"

Чистий клас Усика проти Джошуа

Джошуа йшов на ринг розслабленим і веселим, але з першим гонгом на його обличчі закарбувалася концентрація.

Здібності Усика швидко дали про себе знати - 34-річний українець від самого початку домінував на рингу, тоді як чинний чемпіон грав на диво пасивну роль.

Кілька попереджувальних ударів Джошуа в початкових раундах не досягли мети: Усик або ловив їх рукавицею, або ухилявся. Це стане шаблоном усього бою - Усик змушуватиме Джошуа помилятися, тим часом виконуючи свій власний ідеальний ігровий план.

Лівий крос Усика похитнув Джошуа в третьому раунді і викликав галасливу реакцію натовпу.

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Джошуа вирішив не ризикувати і не відповідати, натомість просто чекав на завершення раунду. Тепер Усика сповнювала впевненість, і лондонська юрба марно намагалася підбадьорити свого улюбленця.

Джошуа завдав занадто низького удару, на який Усик поскаржився, після чого Джошуа, можливо, відчувши слабкість свого суперника, завдав іще одного удару. П'ятий раунд був найкращим для Джошуа, але Усик продовжував контролювати ситуацію, і британцю так і не вдалося завдати жодного значущого удару.

Нарешті, у шостому раунді Джошуа зміг завдати прицільного удару, Усик відповів, розкрився і був готовий продовжувати. Джошуа відступив, побоюючись відкритого бою.

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І побоювання Джошуа справдилися у сьомому раунді, коли Усик блискуче оглушив його лівим гуком у підборіддя і змусив його захитатися. Джошуа встояв на ногах і завершив раунд, але у дуже скрутному становищі.

Усик впевнено вів у рахунку, і Джошуа не вдавалося скоротити відставання. Величезна перевага у вазі Джошуа зовсім не давалася в знаки через мобільність Усика.

Джошуа вдалося ненадовго відкинути Усика на канати в дев'ятому раунді, але незабаром він був змушений повернувся до свого кута із закривавленим носом після удару в обличчя, якого він зазнав в останні секунди раунду.

У 11 -му раунді на обличчях обох чоловіків була кров. Джошуа мав поріз і набряк на оці. На лівому оці Усика також був поріз. Але перевага в раунді знову була на боці Усика.

Натовп відчайдушно намагався надихнути чинного чемпіона, якому потрібен був нокаут у фінальному раунді. Але саме претенденту майже вдалося завдати вирішального удару, після чого ошелешений Джошуа опинився на канатах.

Від чергової поразки нокаутом Джошуа врятував гонг, і команда Усика знервовано чекала на рішення суддів.

Проте сюрпризів більше не було, і всі троє суддів одноголосно віддали перемогу Усику

"Ентоні був занадто обережним"

Промоутер Джошуа Едді Гірн сказав, що його боєць був занадто обережним щодо Усика, і йому доведеться зробити "фундаментальні зміни", щоб повернути собі титули.

"Ми знали, що це (поразка. - Ред.) може статися, якщо він не зробить правильно, і він не зробив правильно, - сказав Гірн в ефірі BBC Radio 5 Live. - Він одразу зазнав занадто багато ударів, і Усик був більш агресивним, ніж я очікував, і він став заслуженим переможцем".

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"Коментарі Тоні Белью про надмірне розмірковування, яке виснажує, були правильними. Останні три-чотири дні він був наче зачарований Усиком, і в результаті вирішив бути занадто обережним, і це виявилось проблемою".

Гірн сказав, що Джошуа вже думає про те, як перемогти Усика наступного разу.

"Все, що він робитиме - це думатиме про Олександра Усика. Він буде думати "як я можу його перемогти, як я можу вдосконалитися?" Він одержимий вдосконаленням", - сказав Гірн.

"Я вірю, що в Ентоні Джошуа є набагато більше, ніж він показав у цьому поєдинку, але йому доведеться зробити набагато більше у матчі-реванші, щоб перемогти".