Між Гройсманом та Зеленським: чим завершиться епопея з реконструкцією аеропорту "Вінниця"

Михайло Чорнопиский

для BBC News Україна, Вінниця

1 година тому

Автор фото, УКРІНФОРМ

Реконструкція аеропорту "Вінниця", яку планували завершити за рік, перетворилася в довгобуд між інтересами Києва та місцевої влади.

Розпочати оновлення стратегічного летовища, яке регулярно використовує авіація НАТО, намагалися ще за прем'єра Володимира Гройсмана, а завершити - до кінця президентської каденції обіцяв Володимир Зеленський.

Аеропорт біля Вінниці збудували в 1985 році. За радянських часів звідси здійснювали прямі рейси до Москви, Києва, Мінська, Риги, Донецька, Луганська, Чернівців, Запоріжжя та інших міст. Обслуговували 350-400 тисяч пасажирів протягом року.

За роки незалежності аеропорт переживав не найкращі часи. У 2013 році летовище з державної власності передали в комунальну під опіку Вінницької міської ради. Почали відкривати нові авіарейси.

До війни на Донбасі діяло пряме сполучення з Росією, також літаки з Вінниці вирушали до Польщі, Ізраїлю, Туреччини та Єгипту. Через повітряні ворота в Україну прибувала й частина паломників-хасидів.

Автор фото, УКРІНФОРМ Підпис до фото, 2009 рік - аеропорт Вінниці приймає чартери з хасидами

Проте розвитку аеропорту заважала застаріла злітно-посадкова смуга, яка дозволяла виконувати лише до 14 приземлень на тиждень літаків класу Boeing 737-800 та Airbus-320. Також аеродромне обладнання вже не відповідало за характеристиками сучасним вимогам міжнародних авіакомпаній.

Про реконструкцію аеропорту біля Вінниці почали говорити ще в 2017 році. З держбюджету виділили 200 мільйонів, але використати кошти не змогли. Офіційно будівля аеропорту належала міській владі, а земля - військовим, які використовували аеродром для армійської транспортної авіації.

Щоб розв'язати проблему з тодішнім міністром оборони Степаном Полтораком підписали меморандум про спільне використання об'єкту для цивільних та військових потреб. Домовилися відновити злітно-посадкову смугу.

Подарунок від Гройсмана

На реконструкцію передбачали 262 млн гривень в рамках Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року.

Але наприкінці грудня 2018 року уряд Володимира Гройсмана вніс зміни та збільшив фінансування для Вінниці майже вчетверо - до 1,013 млрд гривень. А вже через місяць міністерство інфраструктури України презентувало проєкт з реконструкції аеропорту орієнтовною вартістю близько 2,2 млрд гривень.

Першу чергу з оновлення злітної смуги планували розпочати навесні та завершити до кінця 2019 року. Але перемога Володимира Зеленського на президентських виборах й зміна влади завадили планам.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Прем'єр Володимир Гройсман започаткував програму масштабного будівництва, яку назва "Капітальний ремонт країни". Її підхопив Володимир Зеленський і зробив своєю фішкою - "Велике будівництво"

Новий уряд Олексія Гончарука не поспішав перераховувати гроші для початку робіт.

Після того, як прем'єр-міністром став Денис Шмигаль, кошти взагалі зняли з бюджету, а аеропорт "Вінниця" планували виключити з цільової програми, про що заявляв міський голова Сергій Моргунов, який представляє команду Гройсмана.

Проте у міністерстві інфраструктури дослухалися до аргументів з регіону та залишили об'єкт в держпрограмі, проте без визначених термінів початку фінансування.

Обіцянка Зеленського

У вересні 2020 року Вінницю вперше як президент відвідав Володимир Зеленський.

Під час брифінгу йому довелося відповідати на запитання, чому уряди "Слуг Народу" протидіють реконструкції аеропорту у Вінниці. Формулювання главу держави збентежило та змусило дати гучну обіцянку.

"Питання справедливе, своєчасне, але трішки некоректне. Що стосується "уряду Слуг Народу" чи будь-якої назви, я вам просто хочу сказати, що ви побачите за мою каденцію будівництво аеропорту Вінниці. А ось чому люди, які виросли у вас, які стали великими політиками, які з Вінниці, і чому вони до цього моменту не будували аеропорт, ось в чому, мені здається, некоректність цього питання. Тому треба їм ставити це питання", - сказав Зеленський.

Автор фото, Офіс президента

"Ми ж не граємось в риторику чи в лексику, ми стоїмо і один одному кажемо: "Чому немає аеропорту?" Корінь в цьому питанні простий: аеропорту у вас немає, якісного і сучасного. І далі все інше неважливо", - додав він.

Президент також згадав про коронакризу та пообіцяв, що програма з оновлення аеропортів в Україні запрацює за рік.

Згодом в міністерстві інфраструктури погодили виділення Вінниці 604,27 млн гривень, що є лише третиною від потреби. Кошти мали надійти до кінця 2021 року. Для цього планували перерахувати надходження від видачі ліцензій гральному бізнесу в Україні.

У жовтні 2020 року на місцевих виборах партія Володимира Гройсмана впевнено перемогла й отримала контроль над вінницькою міською та обласною радами.

На низькому старті

"У вересні на рахунки обласного казначейства перерахували 135 мільйонів гривень. Ми зробили заявку саме на таку суму, тому що фінансування надійшло наприкінці будівельного сезону і ми встигнемо виконати лише початкові роботи: демонтаж бетонних плит, фрезерування, обробку швів, прокладання комунікацій та іншого. Робитимемо все, щоб у наступному році зайшла техніка та почала повноцінно працювати", - розповідає директор аеропорту "Вінниця" Володимир Ніценко.

Фактичні роботи планують почати у жовтні. Генпідрядником проєкту ще з 2019 року визначено маріупольську компанію "Шляхове будівництво "Альтком", що входить до однойменної фінансово-промислової групи.

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Водночас виділення грошей на ремонт аеровокзалу з держбюджету не передбачене. Будівля перебуває у комунальній власності, тому оновлення виконуватимуть силами міської ради. Для цього Вінниця змушена брати кредит.

"Що стосується аеровокзалу, ми працювали над тим, щоб за принципами державно-приватного партнерства знайти партнера, який побудує нам чи зробить реконструкцію аеровокзалу. На жаль, COVID вніс свої корективи. Тому ми передбачаємо для першої черги реконструкції аеровокзалу 300 млн грн кредиту. На цей рік беремо перші 30 млн грн", - зазначив міський голова Сергій Моргунов.

Першу чергу реконструкції аеродрому та аеровокзалу планують здійснювати одночасно, додає директор аеропорту "Вінниця" Володимир Ніценко.

Сьогодні аеропорт є діючим підприємством, але офіційно закритий на реконструкцію з 2019 року та не приймає цивільних рейсів. Натомість територію використовують, як майданчик для різних заходів.

У вересні проводили аграрну виставку, а в жовтні відбудеться Вінницький джазовий фестиваль.

Аерохаб центрального регіону чи шматок до рейтингу

Летовище біля Вінниці - це єдиний функціонуючий міжнародний аеропорт в радіусі 150 кілометрів. Завдяки такому розташуванню в зону обслуговування входять 10 областей та північні райони Молдови.

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Аеродром також регулярно використовують для військових навчань, зокрема, за участі авіації сил НАТО. Під Вінницею приземляються американські конвертоплани та транспортні літаки армії США.

Реконструкція, яку за сприятливих умов планують завершити до 2023 року, дозволить приймати найпоширеніші моделі літаків, якими користуються авіакомпанії, та збільшити пасажиропотік. Оновлення дасть поштовх для економічного, туристичного та іміджевого розвитку як міста, так і регіону.

Цей потенціал, здається, розуміють як на місцях, так і в столиці.

Одне з головних питань зараз у тому, кому дістануться лаври реформаторів-будівничих? Команді Володимира Гройсмана, яка ініціювала осучаснення стратегічного об'єкта на початку, активно використовувала цю тему під час останніх місцевих виборів та навіть обласний з'їзд партії провели на території летовища?

Чи "Слугам народу", які за те, щоб новий аеропорт асоціювали виключно з програмою президента Зеленського "Велике будівництво"?