Як в Україні наживаються на онкохворих. "Купіть ліки, що вже оплатила держава"

Діана Куришко

BBC News Україна

23 хвилин(и) тому

Автор фото, ssu.gov.ua Підпис до фото, У СБУ заявляють, що викрили схему у Житомирському обласному онкологічному диспансері

У Житомирській області правоохоронці викрили корупційну схему, яка вразила країну. Лікарі змушували онкохворих купувати дорогі ліки, які вже закупила держава.

Препарати пацієнтам мали видавати безкоштовно, але натомість їх списували і продавали в аптеки за пів ціни.

СБУ знайшла десятки упаковок ліків проти раку у медиків Житомирського обласного онкологічного диспансеру. Схоже, що схема зі збутом ліків, придбаних за державні гроші, існувала кілька місяців.

Ймовірно, що йдеться про препарат "Паклітоксел". Його застосовують при раку легенів, яєчників, грудей. Курс лікування коштує тисячі гривень.

ВВС News Україна з'ясовувала, настільки це поширена практика зловживань, що в країні із закупівлею ліків проти раку і як пацієнтам отримати їх безкоштовно.

"Мішки з грошима, а не хворі"

"Я хімію купувала, а у виписці написали, що все було безкоштовно", "Для деяких лікарів ми просто мішки з грошима, а не хворі", "Не тільки у Житомирі, в інших містах так само".

Після скандалу у Житомирі хворі на рак у соцмережах діляться своїми історіями про побори.

Ці коментарі пацієнти залишили у Facebook громадської організації "Афіна. Жінки проти раку". Організацію створили, щоб захищати права онкохворих, вона об'єднала тисячі онкохворих.

Тут діляться досвідом, контактами перевірених лікарів і підтримують одне одного.

"Є випадки, коли закуплені державою ліки медики називають неякісними і натомість пропонують пацієнтам купити препарати у своєї людини. Але хто ж перевіряв якість ліків у цих кур'єрів?" - обурюється Вікторія Романюк, співзасновниця ГО "Афіна. Жінки проти раку".

Романюк говорить, що часом лікарі не розповідають пацієнтам про безкоштовні ліки, які вже закупила держава. І люди самі збирають гроші на дороговартісне лікування, яке мали б отримати безкоштовно.

"Бачила дописи про такі збори, писала людям, що ці ліки мають бути безкоштовними. На жаль, онкопацієнти не охоче скаржаться. Багато людей просто не мають ресурсів боротися з такою несправедливістю", - каже пані Романюк.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Правохоронці заявляють, що медики заробляли на людях, хворих на рак

Що відбувається з закупівлею ліків для онкохворих?

На лікування онкохворих дітей та дорослих держава щороку виділяє мільйони гривень, за які купують тисячі препаратів.

Для цього у 2021 році для дорослої онкології з держбюджету виділили 1,66 млрд гривень, на ліки для хворих на рак дітей - 228 млн грн.

Централізовані закупівлі ліків за державні гроші проводить держпідприємство "Медичні закупівлі". Закуплені ліки доставляють безпосередньо в лікарні, вони є безоплатними, якщо їх призначив лікуючий лікар.

"Держава виділяє гроші на основні ліки для онкохворих. Майже повністю забезпечуються препарати для хіміо і радіо терапії, та так звані ліки супроводу. Звісно, є певні винятки, є ліки, які не купують", - говорить державний експерт МОЗ Євген Гончар.

По заблюрених фото, які оприлюднили в СБУ, експерт впізнав препарат, який ймовірно вимагали купувати онкохворих лікарі у Житомирі.

Скоріше за все мова йде про "Паклітоксел", розчин для інфузій, що використовують при лікуванні раку легенів, яєчників та грудей.

За словами пана Гончара, ці ліки давно закуповують за державні кошти.

За допомогою чат-бота у телеграмі, який створили у ДП "Медичні закупівл", можна перевірити, скільки і яких ліків, закуплених за державний кошт, є в лікарнях по всій Україні.

Перевірка ВВС News Україна показала, що у Житомирському обласному онкодиспансері є понад 800 упаковок цього препарату різного дозування.

Якщо купувати ці ліки в аптеках, ціна курсу лікування препаратом обраховується тисячами гривень. І за це вже заплатила держава.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Залишки ліків у лікарнях можна перевіряти у чат-боті у телеграмі

Але чи вистачає закуплених державою ліків для пацієнтів?

"Зараз перша лінія лікування від раку в основному покрита. Ситуація з ліками значно краща, ніж була п'ять років тому", - говорить Вікторія Романюк, співзасновниця "Афіна. Жінки проти раку".

Крім того, за її спостереженнями, іноді лікарні з якихось причин занижують потребу у замовлених ліках. Ліки закінчуються, їх не вистачає для всіх онкохворих.

Попри те, що з бюджету витрачають понад мільярд гривень і закупляють 70 видів препаратів від раку, цього не достатньо, говорить пані Романюк: "Часто пацієнти змушені купувати деякі препарати за величезні гроші. Мова йде про мільйони гривень".

За її словами, пацієнтські організації постійно працюють над тим, щоб онкохворі люди мали доступ до більшої кількості ліків.

"Ми вимагаємо збільшення бюджету, розширення списку ліків. І дуже прикро бачити, що хтось ще заробляє на тому, що і так мало б бути безкоштовним", - заявляє співзасновниця "Афіна. Жінки проти раку".

Автор фото, ssu.gov.ua Підпис до фото, Ці ліки від раку вилучили у медиків у Житомирі

Як онкохвора людина може перевірити, які ліки закупили за державні гроші?

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" за бюджетні кошти вже два роки купує ліки для українців. Повний перелік препаратів, які закупили на 2021 рік, можна подивитися у постанові Кабміну.

Скільки грошей держава виділила на той чи інший напрям можна перевірити в аналітичній системі ДП "Медичні закупівлі"

Відстежувати поставки медпрепаратів у регіони, перевіряти, чи є залишки, чи плануються закупівлі, можна у спеціальному телеграм чат-бот. Назви ліків треба шукати за назвою діючої речовини (МНН).

Наприклад, у цьому чат-боті є інформація, що в Івано-Франківській області є 3 тис. флаконів препарату "Цитарабін", який використовують в дорослій онкології. 2153 упаковок в "Обласній клінічній лікарні" та 920 у "Прикарпатському клінічному онкологічному центрі".

Крім того, згідно з наказом МОЗ, лікарні мають на своїх сайтах публікувати інформацію про залишки препаратів і оновлювати ці дані раз тиждень.

Також ліки для онкохворих лікарні можуть закуповувати за кошти від Національної служби здоров'я. Ці препарати входять у Національний перелік лікарських засобів.В основі нацпереліку - актуальна версія переліку основних лікарських засобів Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ознайомитися з переліком безоплатних ліків з нього можна на сайті.Для пацієнтів, які лікуються у стаціонарі, ліки з нацпереліку надаються безоплатно на весь період лікування, нагадують у НСЗУ. В організації радять під час отримання призначень у лікаря поцікавитися, які з ліків входять до нацпереліку. Тобто, які ліки пацієнт має право отримати безкоштовно протягом усього курсу лікування та перебування в стаціонарі.Перевірити, чи входять призначені препарати до нацпереліку, можна на сайті або у мобільному додатку "Ліки Контроль".

У Національній службі здоров'я радять пацієнтам перевіряти інформацію про те, які ліки їм призначили і чи є вони у списку ліків, які закупляє держава. А у разі поборів писати скаргу у НСЗУ.

Як правильно оформити скаргу до НСЗУ можна ознайомитись на цьому сайті.

BBC News Україна неодноразово зверталась за комнетарем до Житомирського обласного онкодиспансеру, проте всі дзвінки і звернення залишились без відповіді.

У СБУ заявили, що триває досудове розслідування.