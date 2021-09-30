Що не так з відео перестрілки між КДБшниками Білорусі та айтішником Зельцером

18 хвилин(и) тому

Автор фото, BELTA

Державні ЗМІ Білорусі поширили відео перестрілки, під час якої загинув IT-менеджер Андрій Зельцер та співробітник КДБ, який намагався провести обшук в його квартирі. За твердженнями правоохоронних органів, Зельцер стріляв з рушниці в правоохоронців, які прийшли до нього. Ми зібрали деякі питання, що виникли до запису, та попросили експертів прокоментувати їх.

На відео, опублікованому провладними ЗМІ (обережно, кадри містять сцени насильства, які можуть шокувати), видно, як люди в цивільному вимагають від господарів відчинити двері квартири, після чого розпилюють їх болгаркою та вриваються всередину.

На інших кадрах, знятих вже всередині приміщення, видно чоловіка з мисливською рушницею. Починається перестрілка, один з тих, хто увірвався в квартиру, падає, видно кров.

Хто саме зробив ці кадри - невідомо.

Де запис з телефону дружини Зельцера?

На 26-й секунді відео з'являються кадри, зняті всередині квартири. На них видно Андрія Зельцера з рушницею. Камера, що фіксувала події, розташована у нього за спиною. Судячи з усього, її встановили стаціонарно, оскільки картинка не тремтить, як буває, коли камеру тримають в руках.

При цьому видно, що усе, що відбувається, також знімає на телефон жінка у кімнаті (вона з'являється в кадрі на 28-й секунді, її силует також можна помітити в телевізорі). Білоруські ЗМІ пишуть, що це дружина Зельцера.

Але незрозуміло, чому відео з телефону дівчини не опубліковували. Дівчину затримали, як повідомляють правоохоронні органи, її підозрюють у причетності до вбивства співробітника КДБ.

За версією слідства, чоловік з дружиною знімали те, що відбувається, на камеру "з метою так званого хайпу".

На фрагменті відео, де чути постріли з рушниці, видно тільки руки стрільця, але не його обличчя або тулуб. На це звертає увагу колишній начальник третього управління білоруського агентства по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією (ГУБОПіК) Олександр Азаров, який зараз входить в опозиційне об'єднання колишніх силовиків Білорусі Bypol.

"У [дружини] забрали телефон з цим відео. Але вони могли показати кадри з її телефону, на якому видно, що стріляє Андрій - тоді б у людей не було питань, - сказав Азаров ВВС. - Замість цього вони вклеїли, дивний шматок, де не видно, хто тримає в руках рушницю. Значить, щось вони не хочуть показувати".

Фіранки та відчинене вікно

На кадрах, знятих всередині квартири, до 36-ї секунди видно, що вікна щільно закриті смугастими шторами. Це ж видно на екрані телевізора.

Автор фото, BELTA

Але на 55-й секунді відеозапису штори вже відкриті. На відображенні в телевізорі можна бачити, як дівчина в чорному смикає ручку вікна, рама повільно відкривається - це відбувається на тлі пострілів з рушниці.

Автор фото, BELTA

Одяг силовиків

На кадрах, знятих на сходовій клітці, видно, як група чоловіків намагається увійти в квартиру, а потім розпилює замок та відчиняє двері. Силовики одягнені в цивільне: на них легкі куртки та кепки.

Автор фото, BELTA

При цьому, в офіційній заяві КДБ йдеться, що співробітники органів проводили спецоперацію "з відпрацювання адрес, за якими могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності", а в квартирі, за повідомленням відомства, перебував "особливо небезпечний злочинець".

В такому випадку незрозуміло, чому на силовиках не було засобів захисту, таких як каски, бронежилети або щити, каже Азаров.

"Якщо вони дійсно відпрацьовували терористів, співробітники повинні були бути в бронежилетах, в спецодязі, де буде написано назву підрозділу, в касках, щитах і з автоматами, - вважає колишній співробітник ГУБОПіК. - Оскільки вони заходять в цивільному, у них немає ніякого захисту, вони припускають, що там не терорист, а звичайний айтішник".

Ще один представник Bypol, колишній прокурор Олег Талерчик в ефірі телеканалу "Белсат" також звернув увагу на відсутність екіпірування.

"Якщо вони вважали Андрія Зельцера особливо небезпечним злочинцем і їхали з метою його затримання як особливо небезпечного злочинця, вони зобов'язані були по всім інструкціям - це робиться на автоматі, запитайте у будь-якого співробітника органів внутрішніх справ - перевірити по дозвільній системі, чи є у нього зареєстрована зброя, - сказав Талерчик. - А вона у нього була, і була зареєстрована, оскільки він був мисливцем".

"[Необхідно] було перевірити місцевість, дізнатися планування квартири і в повному екіпіруванні входити в цю квартиру: не пів години ламати двері незрозуміло якими пристроями, а через вікна, як вони роблять", - продовжує Талерчик.

Постріли з рушниці

На кадрах відеозапису видно, що Андрій Зельцер тримає в руках двоствольну мисливську рушницю з вертикальним розташуванням стволів. 13 серпня цього року в одному зі своїх акаунтів в Instagram Зельцер опублікував фотографію схожої рушниці.

У той же день на сайті iHunt.by з'явилася інформація про сплату мита на полювання на ім'я Андрія Зельцера.

Експерт у галузі озброєнь, з яким поспілкувалася ВВС, припустив, що йдеться про спортивно-мисливську рушницю ІЖ-27. Про це ж писали деякі ЗМІ. Після пострілу з такої рушниці часто утворюється дим. Але на відео диму не було.

Втім, за словами експерта, за певних умов зйомки (включаючи яскравість освітлення) дим може бути не помітним. На наявність або відсутність диму також може впливати спорядження патронів та інші змінні.

Державне інформагентство БЕЛТА повідомляє про смерть Зельцера так: "З урахуванням характеру застосованого насильства, збройного опору від 31-річного чоловіка, вогнем у відповідь він був ліквідований".

Заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Микола Карпенков заявив в ефірі телеканалу СТВ, що тактика силових органів тепер буде такою: "Є терорист, є адреса, де він перебуває. Під'їхали, попередили, не відчинили двері - двері підривають. Будуть підривати двері, будуть застосовувати світлозвукові гранати, співробітники запустять туди собаку, зайдемо туди зі щитом, і якщо в цій ситуації ми не побачимо піднятих рук - ворог буде знищений".