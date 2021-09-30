Відставка Разумкова: фракція "Слуга народу" почала процедуру звільнення

43 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Фракція "Слуга народу" розпочала процедуру збору підписів за відставку з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це повідомив сам спікер в своєму Facebook.

За його словами, з відповідною ініціативою до нього офіційно звернувся голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Одразу розписав документ на апарат Верховної Ради України. Як і обіцяв, зволікати з процесом не буду. Сьогодні колеги отримають підписні листи", - написав Разумков.

Він також побажав колишнім колегам по фракції "продуктивної роботи у Трускавці".

Саме там цими днями для депутатів від влади планують неформальні збори. Раніше прессекретарка спікера повідомила, що його на ці збори не запросили.

Для звільнення спікера треба спочатку зібрати 150 підписів, а потім 226 голосами проголосувати за його відставку у сесійній залі.

Крок, що назрівав

Дмитро Разумков на початку виборчої кампанії майбутнього президента Володимира Зеленського був одним з його найближчих соратників. Він же очолив список партії "Слуга народу" на дострокових парламентських виборах 2019 року.

Але відтоді його відносини з Банковою зіпсувалися. Розмови про те, що Разумкова цього політичного сезону можуть відправити у відставку, тривали вже кілька місяців.

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Він відкрито конфліктував зі своєю ж президентською фракцією. Найгучніший конфлікт із лідерами фракції "Слуга народу" виник через законопроєкт про деолігархізацію.

У "Слузі народу" були невдоволені тим, що Разумков начебто "гальмував" закон про олігархів, направивши до Венеціанської комісії на експертизу законопроєкт, ухвалений лише у першому читанні.

Нерідко Дмитро Разумков мав відмінну від інших думку на засіданнях РНБО.

"Справа не тільки в законі про олігархів. Разумков себе зараз поводить як спікер опозиції", - розповідав ВВС News Україна депутат фракції "Слуга народу" на умовах анонімності.

Крім того, з'являлася інформація про те, що "Слуга народу" пропонувала свою кандидатуру керівника апарату Верховної Ради, а Разумков усі кандидатури від влади забракував.

Автор фото, УНІАН

Попри те, що останні два тижні Разумков перебував на лікарняному через коронавірус, він публічно запевняв ЗМІ, що у відставку не збирається і не має наміру змінюватися на догоду тій чи іншій фракції.

Експерти припускають, що голосів за відставку спікера цілком може вистачити. На допомогу "слугам" можуть прийти депутати з груп "За майбутнє" та "Довіра".

На місце Разумкова може претендувати його заступник - Руслан Стефанчук, припускають експерти.