Горила серед метеликів і плавці-гепарди. Неймовірні фото дикої природи 2021

1 година тому

Журі конкурсу The Nature Conservancy 2021 (Охорона природи) оголосило переможців. Перше місце посів знімок фотографа з Британії Анупа Шаха. На зображенні західна горила проходить через хмару метеликів у Центральноафриканській Республіці.

Автор фото, ANUP SHAH/TNC PHOTO CONTEST 2021

Загалом у конкурсі взяли участь понад 100 тис. учасників зі 158 країн. Пан Ануп отримає фотообладнання на 4 тис. доларів.

"Мені подобаються фотографії, які затягують вас", - сказав член журі Бен Фолдс, американський співак, автор пісень та фотограф.

"Морда [горили]; терплячість чи блаженство? Дійсно важко сказати, комахи затягують вас туди".

Nature Conservancy є міжнародною природоохоронною організацією, яка працює у 72 країнах світу та займається збереженням природного середовища, від якого залежить все живе.

В рамках конкурсу обрали також переможців у інших номінаціях.

Приз глядацьких симпатій: Світлячки (Пратамеш Гадекар, Індія)

Автор фото, Prathamesh Ghadekar/TNC Photo Contest 2021

Просто перед мусоном ці світлячки збираються в певних регіонах Індії на кількох спеціальних деревах, як це.

Найкращий пейзаж, перше місце: Засуха (Даніель Де Гранвіль Мансо, Бразилія)

Автор фото, Daniel De Granville Manço/TNC Photo Contest 2021

Туша алігатора (якарський кайман) на сухому ґрунті на узбіччі шосе Транспантанейра в муніципалітеті Поконе, Мато-Гроссо, Бразилія.

Фотографію зробив безпілотник у 2020 році у розпал посух, які того року завдали удару місцевості.

Найкращий пейзаж, друге місце: Серра-ду-Мар (Деніс Феррейра Нетто, Бразилія)

Автор фото, Denis Ferreira Netto/TNC Photo Contest 2021

Під час польоту на вертольоті через гірський хребет я натрапив на цю білу хмарність, в результаті якої вийшло чудове фото, яке нагадує голову динозавра.

Пейзаж, почесна згадка: Колір життя (Скотт Портеллі, Австралія)

Автор фото, Scott Portelli/TNC Photo Contest 2021

Під час сезону дощів затока Карпентарія в північній тропічній частині Квінсленду отримує безліч звивистих річок, лиманів, струмків та потічків, які створюють один з найяскравіших пейзажів природи.

Пишні зелені мангрові ліси відтіняють потоки бруду, що межують з водами, які утворюються протягом місяців злив.

Людина та природа, перше місце. Порятунок орангутанга (Алан Шрьодер, Бельгія)

Автор фото, Alain Schroeder

Це фото документує порятунок, реабілітацію та звільнення індонезійського орангутанга.

Команда Програми збереження орангутангів Суматри разом працювала над підготовкою до операції для тримісячної самки-орангутанга Бренди.

Орангутанги опинилися під загрозою через знищення тропічних лісів заради плантацій пальмової олії, лісозаготівель, видобутку корисних копалин та полювання.

Людина та природа, друге місце. Піщана буря (Том Оверал, Австралія)

Автор фото, Tom Overall/TNC Photo Contest 2021

Гід у пустелі Сахара, де триває піщана буря.

Людина та природа, почесна згадка. Дорога додому (Мінцян Лу, Китай)

Автор фото, Minqiang Lu/TNC Photo Contest 2021

Вода, переможець. Вода (Казі Аріфуджаман, Бангладеш)

Автор фото, Kazi Arifujjaman/TNC Photo Contest 2021

Вода, друге місце. Плавання (Хорам Меннес, Мексика)

Автор фото, Joram Mennes/TNC Photo Contest 2021

Плавці, фрідайвери та дайвери насолоджуються плаванням у сеноті (підземному резервуарі води).

Вода, почесна згадка. Льодовикові бульбашки (Хорхе Андрес Міраглія, Аргентина)

Автор фото, Jorge Andrés Miraglia/TNC Photo Contest 2021

Цей льодовик в Патагонії (Аргентина) виник через снігопади, які накопичувалися, утворюючи щільну масу, достатньо в'язку, щоб вона могла сповзати долиною.

У міру того, як сніг сповзав, його температура зростала, лід танув, вивільняючи частину повітря, що потрапило всередину.

Дика природа, переможець. Бурхливе плавання (Буддхіліні де Сойза, Австралія)

Автор фото, Buddhilini de Soyza/TNC Photo Contest 2021

Невпинні дощі в національному заповіднику Масаї Мара (Кенія) спричинили повінь на річці Талек.

Ця незвичайна група з п'яти самців-гепардів (група, відома як Тано Бора) прагнула перетнути річку під час надзвичайно сильної течії.

Здавалося, що це завдання, приречене на невдачу, і ми були щасливі, коли вони дісталися іншого берега.

Дика природа, друге місце. Соняхи (Матеуш Песяк, Польща)

Автор фото, Mateusz Piesiak/TNC Photo Contest 2021

Через високий рівень води гігантське поле соняшників в Польщі не вдалося прибрати.

Взимку воно приваблювало тисячі різних видів птахів.

Дика природа, почесна згадка. Пошуки (Томас Віджаян, Канада)

Автор фото, Thomas Vijayan

Ми, люди, могли б подумати двічі, перш ніж орудувати сокирою серед дерев на Борнео, знищуючи місце проживання цієї мавпи.

Орангутанги звикли жити на деревах і харчуватися дикорослими фруктами, такими як лічі, мангостани та інжир.