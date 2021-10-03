Втомилися від новин про зміни клімату? Ось що можна зробити

23 хвилин(и) тому

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"Це якась безнадійність. Безпорадність", - каже 22-річний Росс Сімпсон із Глазго. Чоловік розповідає про те, як він та його друзі ставляться до найгірших наслідків зміни клімату.

ЗМІ бомбардують нас повідомленнями про глобальне потепління, посухи, повені і пожежі. Побачивши стільки негативних історій у новинах, Росс почувається гірше. Як і багато інших, він переживає, що вже надто пізно.

"Що може змінити ваше життя у великій схемі речей? Навіщо щось робити, якщо ми все одно приречені?"

22-річна Нур Елмасрі вела схожі розмови зі своїми друзями на іншому боці Атлантики - у Чикаго.

"Я думаю, що багато розчарування спричинюють дії людей при владі", - каже вона.

Їхні почуття поділяє молодь у всьому світі. У нещодавньому опитуванні за участю 10 тисяч молодих людей, три чверті респондентів сказали, що їх лякає майбутнє світу, а понад половина вважає людство приреченим.

Відчуття страху, сорому, провини, гніву та розчарування отримали назву: кліматична тривога. І вона зростає.

Але що можна зробити, якщо ви також вважаєте, що планета приречена? ВВС запитала групу вчених, які роками стежать за змінами клімату, про те, що допомогло саме їм.

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Зробіть щось, навіть незначне

Вчені неодноразово наголошують, знизити тривогу допомагають дії.

Хтось пишається своїм внеском у науку, а інші роблять прості речі: здають сміття на перероблення, надають перевагу рослинній їжі, утеплюють свої будинки, ходять на марші та допомагають активістам.

Доктор Нана Ама Браун Клуце, одна з авторів великої доповіді про зміну клімату цього року, розповіла, що час від часу висаджує саджанці манго на узбіччі дороги.

Чи врятує це світ само по собі? Ні. Чи стає є легше від цього? Так.

Доктор Джонатан Фолі досліджує зміни клімату протягом трьох десятиліть.

Він каже, що дія допомагає впоратися з тривогою.

"Деякі люди можуть стати активістами, тому що вони дійсно обурені й хочуть змінити ситуацію. Чудово, нам це потрібно. Інші можуть бути художниками, вони можуть ділитися своїми почуттями та надихати інших. Чудово, нам це теж потрібно. Нам потрібен кожен".

Не застрягайте в поганих новинах, знайдіть однодумців

Доктор Наталі Джонс, спеціаліст з екзистенціального ризику з Кембриджського університету, знайшла полегшення в тому, що була поруч з однодумцями на протестах, мітингах та інших заходах.

"Це атмосфера, яку неможливо перемогти, - каже вона. - Щойно ти зустрічаєш інших людей, які відчувають те саме, ти почуваєшся краще".

Їй часто доводиться обирати між тим, щоби весь час проглядати погані новини або працювати над їхнім рішенням з однодумцями.

"Усі в одному човні, правда? Тож існує багато солідарності", - каже вона.

Вона каже, що пандемія ускладнила ситуацію для багатьох людей, але вона сподівається, що люди можуть почати це знову".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Активісти боротьби зі змінами клімату на Трафальгарській площі в Лондоні

Хороші й погані дні

Майже всі вчені розповіли про свої почуття щодо змін клімату. "Я відчувала жах", - каже доктор Джонс.

"Я відчувала злість з приводу того, що промисловість так довго залежала від викопного палива. Я відчувала розчарування в політиках. Я переживала справжню безпорадність".

Керолайн Хікман вивчає вплив змін клімату на психічне здоров'я молоді. Дослідниця провела опитування 10 тисяч молодих людей.

"Ми повинні звернути увагу на те, як ми себе почуваємо, і усвідомити ці складні почуття, а також допомогти іншим", - каже вона.

"В іншому випадку існує високий ризик вигорання, тому що ми втомилися".

Вона каже, що почуття тривоги - це нормально. "Це емоційна, психічно здорова реакція на відчуття тривоги, страху, відчаю, депресії у зв'язку з надзвичайною ситуацією з кліматом".

Проте багато вчених мали впертий оптимізм через те, що вони працюють над проблемою. У вас будуть хороші й погані дні, каже доктор Фолі.

"Ти можеш почуватися так кілька днів", - каже дослідник, коли я запитую його про почуття пригнічення.

"Але я сподіваюся, що ти візьмешся за роботу й побачиш, що насправді планета не приречена".