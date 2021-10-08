Новим спікером став Стефанчук: шлях від КВН до голови Верховної Ради

1 година тому

Автор фото, UNIAN

46-річний Руслан Стефанчук, висуванець фракції партії "Слуга народу", обраний новим головою Верховної Ради України. За нього проголосував 261 депутат.

Доктор юридичних наук, професор, викладач правових дисциплін Руслан Стефанчук не займався політикою, аж поки не приєднався до команди Володимира Зеленського у 2018 році, проте, як і президент, грав у КВН.

Стрімка політична кар'єра нового спікера парламенту почалася тоді, коли він у 2019-му став ідеологом партії "Слуга народу", а потім другим номером (після Дмитра Разумкова) списку партії на парламентських виборах.

Після перемоги "слуг народу" Руслан Стефанчук був представником президента у Верховній Раді, а згодом - першим віцеспікером парламенту.

Гуморист, юрист та ідеолог партії

Руслан Стефанчук народився у Тернополі, навчався у школі та у вишах Хмельницького. Він закінчив місцевий інститут регіонального управління і права за спеціальністю "правознавство" і технологічний університет "Поділля" за фахом "менеджмент виробничої сфери".

Автор фото, Ukrinform

Як розповідав в одному з інтерв'ю Руслан Стефанчук, з Володимиром Зеленським він познайомився 25 років тому, оскільки обоє грали у вищій лізі КВН.

"Це був 1996. Все було банально: я грав за команду Хмельницького в КВН, Володимир - за свою команду в українській лізі. Навіть одного разу я у фіналі у нього виграв. З 2002 року я пішов з КВН у науку, Володимир пішов шляхом шоу-бізнесу", - розповідав Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Лівому берегу".

Це була команда "Три товстуни", основу якої складали випускники Хмельницького інституту регіонального управління і права, і Стефанчук був одним із перших авторів і учасників команди. Зараз на сторінці "товстунів" у Facebook можна побачити архівні фото, на яких є і Руслан Стефанчук.

Згодом він закінчив аспірантуру в Інституті держави і права ім. Корецького НАН України.

Працював в Інституті законодавства Верховної Ради, в Національній академії прокуратури України.

За цей час став доктором юридичних наук, професором, членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

У 2018-му із Володимиром Зеленським зустрілися знову.

"Він тоді сказав, що хоче зрозуміти, чому в України не виходить. Ми почали говорити, і у нас вийшли такі політичні клуби. Я думаю, це була підготовка перед прийняттям остаточного рішення (йти в президенти України - Ред.). Згодом Володимир запропонував мені займатися питаннями ідеології", - поділився Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Лівому берегу".

Його називали куратором підготовки першочергових законопроєктів у команді майбутнього президента, ухвалення яких обіцяв Володимир Зеленський під час виборчої кампанії.

Політичний досвід

Руслан Стефанчук мав невеликий політичний досвід до того, як приєднався до "Слуги народу".

У 2006 році він балотувався до Хмельницької міської ради від партії "Собор", яку на той час очолював нині покійний Анатолій Матвієнко. У 2006-2007 роках, за президентства Віктора Ющенка, Стефанчук був помічником Матвієнка, який входив до фракції "Наша Україна-Народна Самооборона" у Верховній Раді.

Після цього працював у різних навчальних закладах Києва.

А у 2016 році став радником першого віцепрем'єр-міністра - міністра економічного розвитку Степана Кубіва, тобто урядовця, який входив до Блоку Петра Порошенка.

Після того, як Володимир Зеленський навесні 2019 року, за кілька місяців до президентських виборів, оголосив склад своєї команди, Руслан Стефанчук залишив посаду радника.

Ініціативи і скандали

Руслан Стефанчук є автором закону про штрафи для депутатів парламенту за "кнопкодавство" - голосування за іншого депутата.

Також пан Стефанчук був одним із прихильників швидкого розгляду законопроєктів, який згодом назвали "турборежимом". Він і зараз вважає за необхідне ухвалити новий Регламент ВРУ, який би забезпечував швидкий розгляд проєктів.

"Інакше ми перетворимося у правовий джем, де процес буде заради процесу", - заявляв він.

Саме через норми Регламенту постійно ставалися його конфлікти із Дмитром Разумковим. У тому числі й найгучніший - під час розгляду закону про деолігархізацію.

Дмитро Разумков вважав, що Регламент був грубо порушений саме Стефанчуком, який головував на засіданні.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Ірина Геращенко із "Європейської солідарності" тримає листок із написом "Диктатор"

Після того, як перший віцеспікер провів без розгляду поправок опозиційних фракцій закон про деолігархізацію, його методи опоненти називали "диктаторськими".

"Відтак свій іспит на посаду голови Верховної Ради України Стефанчук склав із серйозним скандалом", - вважає політичний експерт Growford Institute Валерій Клочок.

Ім'я Руслана Стефанчука лише одного разу згадувалося у скандалі - це був випадок, пов'язаний із житлом у Києві.

Громадський рух "Чесно" писав про те, що у 2018 році Руслан Стефанчук орендував квартиру у Києві у своєї тещі і отримав компенсацію від держави як депутат, котрий не має власного житла.

Чому саме він?

Русланові Стефанчуку президент Володимир Зеленський довіряє більше, ніж іншим і у нового спікера навряд чи є особисті політичні амбіції.

"Тому це буде менш харизматичний і більш технічний спікер. Людина, яка працюватиме на президента і не становитиме загрози для Банкової", - каже ВВС News Україна експерт ГО "Європейський інститут" Василь Яблонський.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Руслан Стефанчук знає Володимира Зеленського із 1996 року

Останнім часом, розповідають ВВС News Україна джерела у парламенті, саме Руслан Стефанчук взяв у свої руки координацію підготовки і розгляд у парламентських комітетах та у сесійній залі президентських ініціатив. Бо за понад два роки багато з обіцянок президента досі не розглядалися у сесійній залі, попри президентську монобільшість у Верховній Раді.

Руслан Стефанчук публічно сварився із Дмитром Разумковим через те, що останній не включав до порядку денного низку законопроєктів, на яких наполягала фракція "Слуга народу".

Повернення "скаженого принтера"?

До обрання на посаду Стефанчук був куратором робочих груп, які вже називають "трійками Стефанчука", до кожної з яких входять голова парламентського комітету, представник офісу президента і член уряду і які готують проєкти законів під президентську програму за різними напрямками.

Валерій Клочок із Growford Institute вважає, що Стефанчук, хоч і має достатньо серйозний досвід юриста та позиціює себе, як досвідчений законодавець, "схильний готувати законопроєкти відповідно до партійної лінії і в дусі автократичної ідеології".

"Це буде продовження законодавчого "скаженого принтера" Банкової, коли форма законів підмінятиме їх зміст та суть", - прогнозує експерт у коментарі ВВС News Україна.

Однак однопартійці Руслана Стефанчука вважають, що його досвід юриста і законотворця гарантуватиме більш ефективну і професійну роботу парламенту.