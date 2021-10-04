Що таке офшори та чим вони небезпечні

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Офшорні компанії дають можливість приховувати сотні мільярдів доларів податків щороку. Як саме працюють офшорні схеми та чим вони небезпечні?

Нещодавнє розслідування Pandora Papers, побудоване на основі масштабного витоку фінансових документів, розкрило секретну фінансову діяльність 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, а також більш як 330 чиновників та знаменитостей у 90 країнах світу.

Серед імен, які виявили розслідувачі, що аналізували ці документи, - український президент Володимир Зеленський та його російський колега Володимир Путін.

Коли згадують офшори, часто йдеться про складні мережі компаній, створені за кордоном, що дозволяє приховувати володіння грошима та активами.

Наприклад, хтось може мати нерухомість у Великій Британії, але володіти нею через мережу компаній, розташованих в інших країнах або "офшорах".

Що таке офшори?

Офшорні країни чи території - це місця, де:

легко створювати компанії

є закони, які ускладнюють ідентифікацію власників компаній

є низькі або відсутні корпоративні податки

Такі місця часто називають податковими гаванями або секретними юрисдикціями. Точного переліку таких офшорів не існує, але найвідомішими зазвичай вважають заморські британські території, такі як Кайманові та Віргінські острови, а також такі країни, як Швейцарія та Сінгапур.

Чи незаконно використовувати офшори?

Лазівки у законі дозволяють людям на законних підставах уникнути сплати деяких податків, переміщуючи гроші чи створюючи компанії у офшорних зонах, але часто такий крок вважають неетичним. Уряд Великої Британії каже, що ухилення від сплати податків "відповідає літері, але не духу закону".

Існують також цілком солідні причини, чому люди можуть захотіти тримати гроші та активи в різних країнах. Це, до прикладу, захист від кримінальних нападів або від нестабільних урядів.

Хоча володіння таємними офшорними активами не є незаконним, використання складної мережі секретних компаній для переміщення грошей та активів є ідеальним способом приховати доходи, отримані злочинним шляхом.

Неодноразово лунали заклики до політиків ускладнити ухилення від податків або приховування активів, особливо після попередніх зливів інформації, таких як Panama Papers.

Чи просто приховати гроші в офшорах?

Все, що вам потрібно зробити, це створити підставну компанію в одній із країн або юрисдикцій з високим рівнем секретності. Це компанія, яка існує лише на папері, без персоналу чи офісу.

Хоча це коштує грошей. Спеціалізовані фірми отримують кошти за створення та управління вашими підставними компаніями. Ці фірми можуть надати адресу та імена найманих директорів, не дозволяючи розкрити, хто ж насправді стоїть за цим бізнесом.

Як багато грошей ховають в офшорах?

Неможливо сказати однозначно, але, за оцінками ICIJ, йдеться про суми від 5,6 трильйона до 32 трильйонів доларів.

Міжнародний валютний фонд заявив, що використання податкових гаваней коштує урядам щороку до 600 млрд доларів втрачених податків.

Лакшмі Кумар з американської Global Financial Integrity зазначає, що це згубно для решти суспільства: "Здатність приховувати гроші має безпосередній вплив на ваше життя... це впливає на доступ вашої дитини до освіти, доступ до медицини, доступ до житла".