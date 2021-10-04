У Білорусі українця засудили до трьох років тюрми за участь в протестах. Київ обурений

9 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Заводський суд Мінська засудив українця Михайла Ференця до трьох років позбавлення волі за участь в акціях проти режиму Олександра Лукашенка. Про це повідомляє українське МЗС та прокуратура Мінська.

Прокуратура наголошує, що 32-річний українець у серпні-вересні 2020 року "в ході несанкціонованих масових заходів в центральній частині Мінська разом з іншими особами порушував громадський спокій і блокував рух транспорту. Перешкоджав нормальній роботі підприємств і організацій".

У провину українцю ставлять також те, що він створив та адміністрував опозиційний Telegram-чат, "в якому планувалося і обговорювалося нанесення протестної символіки і написів на різні елементи міського середовища".

"Виступаючи в ролі організатора, Ф. підшукав і виготовив знаряддя і засоби злочину, в тому числі аерозольну фарбу в балончиках, пензлики, рукавички, розчинник, трафарети. Розподілив ролі виконавців, а також особисто взяв участь в нанесенні на фасади не менше 27 будівель написів і зображень протестного характеру", - повідомляють у Білорусі.

Телефон українця конфіскували.

Українське МЗС уточнює, що своє рішення суд виніс ще 20 вересня. Вирок не набув чинності, захист готує апеляцію.

"Того ж дня МЗС України висловило протест білоруській стороні: ми вважаємо справу українця політично мотивованою, а вирок несправедливим та протиправним. Доказів провини наведено не було", - написав у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

Справу Ференця в МЗС назвали "приклад білоруського "правосуддя" та закликали негайно його звільнити.

"Закликаємо владу в Білорусі припинити репресії проти громадян, повернутися на шлях демократичного розвитку країни, звільнити усіх політичних в'язнів та розпочати інклюзивний діалог із залученням усіх верств білоруського суспільства", - йдеться в заяві МЗС.