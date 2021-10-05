Збій Facebook: чому він стався і тривав так довго

41 хвилин(и) тому

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Мільярди користувачів 4-5 жовтня через глобальний збій майже на шість годин втратили доступ до Facebook та інших платформ компанії: Instagram, WhatsApp та Messenger.

Що сталося, аналізує The Guardian.

У вівторок Facebook у своїй заяві підтвердив, що причиною відключення стала зміна налаштувань магістральних маршрутизаторів, які координують мережевий трафік між центрами обробки даних компанії. Це мало каскадний ефект, зупинились всі сервіси Facebook.

Американська компанія мережевих послуг Cloudflare детально пояснила, що сталося, зазначає видання. Це стосується двох ключових складових інтернету: системи доменних імен (DNS) та протоколу граничного шлюзу (BGP).

"Інтернет - це багато пов'язаних мереж. Багато. Отже, це означає: щоб підтримувати порядок, вам потрібно щось на зразок BGP, щоб сказати вам, куди потрібно йти. DNS, по суті, є адресною системою для розташування кожного вебсайту - його IP-адресою. А BGP - це дорожня карта, яка знаходить найбільш ефективний спосіб дістатися до цієї IP-адреси", - йдеться в матеріалі The Guardian.

Як пояснили в Cloudflare, Facebook через низку оновлень фактично повідомив BGP, що цих шляхів до Facebook більше не існує, як і до інших сервісів компанії.

Чому проблему усували так довго?

Постраждали навіть внутрішні системи Facebook: працівники не могли потрапити в офіси через відключену систему пропусків і користуватися комунікаційною платформою Workplace.

Внутрішні системи Facebook запускають із того ж місця, тому працівникам було важко діагностувати та розв'язати проблему. Звичні методи в такій ситуації не працюють.

Тож компанія надіслала технічну групу до серверів у Каліфорнії, щоб вручну скинути налаштування, в яких виникла проблема.

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"Facebook поки що не розповів детально, що пішло не так, і як це виправили, але було багато повідомлень, що гігант соціальних медіа надіслав технічну групу до своїх серверів у Каліфорнії, щоб вручну скинути налаштування, в яких виникла проблема", - пише The Guardian.

Наслідки збою

Видання констатує, що такі збої рідкісні, але повністю їх уникнути неможливо. Відключення Facebook, а також Cloudflare у 2020 році і сервісу хмарних обчислень Fastly в червні показують проблеми, пов'язані з єдиною точкою збою великої кількості популярних онлайн-сервісів.

Бізнеси використовують Facebook для входу в інші сервіси, включно з інтернет-магазинами, а в деяких країнах месенджери на кшталт WhatsApp є ключовими засобами комунікації.

"Те, що збій може мати такий вагомий вплив на мільярди людей протягом кількох годин, змушує задуматися", - вважає автор матеріалу.

У виданні зазначають, що збій стався в непростий для Facebook період. Минулого тижня компанія відклала запуск дитячої версії Instagram через витік інформації, який показав, що вона знає, що застосунок може впливати на психічне здоров'я дівчат.

А в неділю колишня менеджерка продуктів Facebook виступила зі звинуваченнями, що компанія ставить зростання й прибутки вище за суспільну безпеку.

На тлі цих подій у понеділок ціна на акції Facebook впала на 4,9%, як зезультат - особисті статки засновника та генерального директора компанії Марка Цукерберга зменшились на 6 млрд доларів, повідомляє Bloomberg.

Огляд підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу ВВС