Microsoft запустила Windows 11: що в ній нового

24 хвилин(и) тому

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Windows 11, остання версія комп'ютерної операційної системи Microsoft, у вівторок запускається у всьому світі як безкоштовне оновлення для користувачів Windows 10.

Начальник відділу продуктів Windows Панос Панай розповів ВВС, що остання версія створена, щоб бути "більш зрозумілою, свіжою та простою" для користувача.

Він пообіцяв, що нова операційна система не стане "радикальним відступом" від того, що люди вже знають.

І навіть найменш технічно підковані користувачі зможуть легко її оновити, додав він.

"Я брав за приклад свого батька - йому 89, - каже Панай. - Я в такому захваті, що він натисне цю кнопку та оновить (систему - Ред.), ви не уявляєте".

"Не тому, що він мій тато, а тому що я просто хочу, щоб для нього це було легко".

Він сказав, що користувачі-експерти вже активно тестували нову версію через пробну програму Window Insider та були впевнені, що проблем зі знайомством не виникне, додавши, що оновлення "готове зараз".

Натисніть "Пуск"

Windows 11 має деякі суттєві зміни в дизайні, але також дещо змінилося в тому, як система працює "під капотом".

За замовчуванням меню "Пуск" розташоване по центру екрану разом із піктограмами на панелі керування. Після натискання на кнопку "Пуск" відкривається меню з часто використовуваними програмами.

У певному сенсі це імітує зовнішній вигляд меню з додатками на смартфоні. Microsoft також відмовилася від "плиток", які були в меню "Пуск" Windows 10.

Панай сказав, що команда зробила висновки після Windows 8, коли повністю позбулася меню "Пуск", що засмутило багатьох користувачів.

"Звичайно, ви робите висновки, а потім адаптуєтесь", - каже він.

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Інтерфейс Windows 11 розробляли, спостерігаючи за тим, як люди користуються своїми комп'ютерами - "на що вони хочуть натиснути, куди дивляться їхні очі на екрані".

У Windows 11 "кнопка "Пуск" просто тут. Вона просто посередині екрану. Вона не зникла", додає Панай.

Нова ера

Коли вийшла Windows 10, Microsoft оголосила, що це буде "остання версія" системи. Судячи з усього, ситуація змінилася.

"Ми переживаємо часи, коли для персональних комп'ютерів починається нова ера", - каже Панай.

"Я думаю, що Windows 11 неначе відзначає цей момент, це сигнал цього моменту".

В оновленій операційній системі дизайнери надають перевагу закругленим кутам та спрощують перегляд більшості меню та папок. А також є нові, вдосконалені варіанти розташування вікон та "врізання" їх у сітки.

Віджети, які були головною ознакою версії Windows Vista 2007 року, також повертаються. Але замість того, щоб "плавати" на екрані, де їх розміщує користувач, вони мешкають на бічній панелі ліворуч, а також пов'язані з сервісами Microsoft.

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Деякі зміни глибші, ніж інтерфейс та дизайн.

Microsoft Teams, що замінює Skype, та додаток Xbox - обидва ці сервіси значною мірою залучені в рекламі Microsoft.

Microsoft Store - перелік додатків для Windows - повністю переробили, що дозволить стороннім додаткам продаватись у системі без істотних обмежень.

І одна нова особливість, яка викликала подив у світі технологій, полягає в тому, що Windows 11 запускатиме програми для смартфонів Android через магазин додатків Amazon.

Перші користувачі повідомляли, що вбудована функція пошуку у новій версії значно швидша на більшості пристроїв, але також, що вона надає перевагу власним пошуковим системам Microsoft - Bing та браузеру Edge - під час надання вебрезультатів.

Час оновлень

Для геймерів Microsoft обіцяє, що її нова технологія - Direct Storage - дозволить значно швидше завантажувати ігри, дозволивши відеокарті отримувати доступ до накопичувачів, не проходячи через центральний процесор.

Щоб ця функція, як і деякі інші, належно працювала, потрібно новіше обладнання.

В результаті не кожен комп'ютер побачить усі потенційні переваги оновлення, а деякі машини можуть взагалі не мати можливості оновитися.

Мінімальні вимоги включають певний тип чипу безпеки - так званий TPM - встановлений лише на сучасних комп'ютерах.

"Якщо ваш пристрій не відповідає цим вимогам, можливо, ви не зможете встановити Windows 11 на свій пристрій і захочете розглянути можливість придбання нового ПК", - каже Microsoft.

Але користувачам, які вже мають Windows 10, не потрібно нічого додатково купувати, якщо комп'ютер коректно працює. Windows 10 буде продовжувати підтримуватися та отримувати оновлення безпеки до жовтня 2025 року.