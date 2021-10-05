Вчені створили імплант для лікування депресії

Мішель Робертс

Редакторка з питань здоров'я, BBC News

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Maurice Ramirez, UCSF 2021 Підпис до фото, Професорка Кетрін Скангос і Сара під час терапії

Американські вчені винайшли електричний імплант, що може виявляти та лікувати важку депресію.

Пристрій розміром з сірникову коробку розміщують у черепі хворого та під'єднують до мозку.

Деталі експерименту описані в Nature Medicine journal.

Вчені заявили, що вже отримали обнадійливі результати.

Першою пацієнткою стала 36-річна Сара, якій встановили пристрій більш ніж рік тому. Жінка каже, що він кардинально змінив її життя.

Імплант працює постійно, але імпульс спрацьовує лише тоді, коли пацієнтка цього потребує.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско підкреслюють, що поки що надто рано говорити, чи може пристрій допомогти іншим пацієнтам з важковиліковною депресією, але вони сподіваються і планують додаткові клінічні випробування.

Ланцюги депресії

Сара - перша людина, що отримала експериментальну терапію.

Жінка пережила безліч невдалих спроб лікування, зокрема антидепресанти та електросудомну терапію. Вона розповіла, що страждала щодня, майже не рухалася і нічого не робила.

Вживлення імпланта може здатися страхітливою процедурою, але, на думку Сари, перспектива отримати "будь-яке полегшення" краща за темряву, яку вона пережила.

Автор фото, John Lok, UCSF 2021 Підпис до фото, Сара каже, що пристрій допоміг їй подолати депресію

"Я вичерпала усі можливі варіанти лікування".

"Моє життя було дуже обмеженим. Щодня я неймовірно страждала. Майже не рухалася і нічого не робила".

Під час операції Сарі просвердлили невеликі отвори у черепі, щоб під'єднати дроти, що контролюють та стимулюють її мозок.

Імплантат з акумулятором і генератором імпульсів розмістили у кістці під шкірою голови.

Операція тривала цілий день під загальним наркозом.

Після увімкнення пристрою Сара відчула ейфорію і заявила, що її життя змінилося на краще.

"За кілька тижнів зникли думки про суїцид".

З моменту вживлення імплантату минув рік, у жінки не спостерігають побічних ефектів.

"Пристрій стримує мою депресію, дозволяє мені повернутися до свого кращого "я", відновити гідне життя".

Сара не знає, коли імплантат спрацьовує, але каже, що "могла б визначити це протягом 15 хвилин, оскільки відчуває приплив енергії, сил чи гарного настрою".

Як це працює

Дослідниця Кетрін Скангос заявила, що технологія електричного імпланта впливає на "ланцюг депресій" у мозку пацієнтки.

Пристрій може передбачати, коли її симптоми стають найбільш серйозними та впливати на них.

"Ми визначили місце мозку, стимуляція якого усуває відчуття депресії".

"Ми також виявили зону у мигдалеподібному тілі мозку, що може передбачити, коли симптоми депресії стають найбільш серйозними".

Науковці планують дослідити технологію на більшій кількості пацієнтів з важкою депресією, щоб з'ясувати, чи здатна вона допомогти іншим людям.

Індивідуальний підхід

"Необхідно подивитись, як ланцюги депресій працюють у різних пацієнтів", - пояснює доктор Скангос, що долучила до дослідження двох пацієнтів і сподівається додати ще дев'ять.

"Також потрібно побачити, чи змінюються біомаркери або нейрозв'язки у мозку людини під час лікування".

"Ми не знали, чи взагалі зможемо вилікувати Сари, тому що вона була у дуже поганому стані. Тож у цьому сенсі ми дуже раді".

"Але це не демонстрація ефективності такого підходу, - пояснив доктор Едвард Чанг, нейрохірург, що встановив імплант. - Це лише перший показ того, як це працює в одного пацієнта. Попереду багато роботи. Необхідно перевірити отримані результати, щоб зрозуміти, чи має такий підхід стійкий ефект та чи можна його застосовувати під час лікування".

Джонатан Ройзер, професор нейробіології з Університетського коледжу Лондона, налаштований оптимістично: "Хоч цю високоінвазивну хірургічну процедуру застосовуватимуть лише для найважчих пацієнтів з важковиліковними симптомами, це захопливий крок вперед завдяки індивідуальному підходу у лікуванні".

"Оскільки ділянки мозку, що відповідають за симптоми, ймовірно, у різних людей - різні, то й місця стимуляції можуть відрізнятися".

"Оскільки був лише один пацієнт, науковцям ще належить з'ясувати, чи збережуться ці багатообіцяльні результати під час клінічних випробувань".