Як із пластику зробити круті речі

1 хвилину тому

Апсайклінг по-чернігівськи - у місті працює майстерня, яка переробляє пластикові відходи на тарілки, вази та інші креативні речі.

Спершу жителі міста приносять сміття на сортувальну стацію, а тоді частину його забирають до майстерні і перетворюють на корисні предмети за допомогою українського обладнання.

Як це працює - у відео Олени Сидоренко та Олександра Сидоренко.