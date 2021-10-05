Як із пластику зробити круті речі
Апсайклінг по-чернігівськи - у місті працює майстерня, яка переробляє пластикові відходи на тарілки, вази та інші креативні речі.
Спершу жителі міста приносять сміття на сортувальну стацію, а тоді частину його забирають до майстерні і перетворюють на корисні предмети за допомогою українського обладнання.
Як це працює - у відео Олени Сидоренко та Олександра Сидоренко.
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