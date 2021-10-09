Смертельна робота для афганських дітей

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Смертельна робота для афганських дітей

8 хвилин(и) тому

Сотні афганських дітей, деякому з яких всього сім-вісім років, ризикують життями, аби контрабандою перевезти солодощі та сигарети до сусідніх країн.

Вони ховаються під вантажівками, щоб перетнути кордон у надії на бодай якийсь заробіток для своїх сімей.

Це відбувається на тлі попереджень про гуманітарну катастрофу в Афганістані з боку міжнародних організації.