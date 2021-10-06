"Гра в кальмара". Як корейський серіал б'є рекорди Netflix

Ваї Їп і Вільям Лі

BBC News

8 хвилин(и) тому

Автор фото, Netflix Підпис до фото, У серіалі багато яскравих візуальних ефектів

Навіть якщо ви не дивилися сам серіал і не бачили безліч інтернет-мемів - ви, найімовірніше, чули про "Гру в кальмара".

Корейський трилер у жанрі виживання, що вийшов два тижні тому і вже став хітом Netflix, - наразі у всіх на вустах.

Він близький до того, щоб стати найкращим у рейтингу оригінальних проєктів Netflix, залишивши позаду навіть ефектну костюмну драму епохи Регентства "Бріджертони".

Жанр аж ніяк не новий, але його приголомшливі візуальні ефекти, впізнавані персонажі й тривожне дослідження людської природи привернули увагу публіки по всьому світу.

Вбивства на дитячому майданчику

За сюжетом 456 людей, що опинилися у скруті, вирішили взяти участь у таємній грі на виживання. Переможець отримає 45,6 млрд вон (38,5 млн доларів).

Однак ставки у грі смертельно високі. Той, хто програв, - вмирає.

Учасники змагаються між собою у шести дитячих іграх (щоправда, облаштовані вони зовсім не по-дитячому).

І це дивне зіставлення невинної гри з насильницькою смертю прикувало увагу глядачів.

"Людей приваблює іронія, коли дорослі люди ризикують своїм життям, щоб виграти гроші для виплати боргів, граючи у дитячі ігри", - пояснює в інтерв'ю режисер фільму Хван Дон-хек.

"Коли правила гри прості, глядачі можуть більше зосередитись на персонажах та повністю зануритися в історію".

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Випробування, з якими стикаються герої фільму, прості лише на перший погляд

В одному із завдань потрібно голкою вирізати певну фігуру з дальгони - традиційної корейської солодощі. Якщо цукерка розвалюється, учасник вибуває.

Герої, як я і ти

Експерти також пов'язують успіх стрічки з його персонажами, багато з яких не вписалися в сучасне суспільство й опинилися "за бортом".

Це - представники різних верств, яких об'єднують величезні фінансові проблеми.

Головний герой, приміром, - безробітний з пристрастю до азартних ігор, який щосили прагне домогтися поваги з боку своєї сім'ї. У грі він зустрічає молодого північнокорейського дезертира з трагічним минулим та пакистанського робітника, з яким погано обходяться його роботодавці.

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Багато персонажів переступили соціальну межу, але саме це робить їх цікавими для глядачів

"Люди, особливо молоде покоління, що регулярно страждають від відчуження й обурення у реальному житті, схоже, співчувають персонажам", - пояснив ВВС успіх серіалу Кім Пхен-ган, професор з університету Санмен.

Як і в інших східноазіатських країнах, гіперконкурентний характер суспільства у Південній Кореї розчарував багатьох. Попри важку працю, не кожному вдається отримати місце в університеті чи гарну роботу.

Ігри в серіалі, якими б смертоносними вони не були, показують альтернативний світ, що базується на чесній грі.

Червоне світло, зелене світло

Західні ЗМІ порівнюють "Гру в кальмара" з "Паразитами". Ця оскароносна корейська стрічка 2019 року також розповідала про нерівність статків та несправедливість суспільства.

Але у Східній Азії глядачі помітили, що шоу нагадує японську стрічку 2014 року "Страшна воля богів". Фільм орієнтований на старшокласників, але має подібну сюжетну лінію, і деякі навіть звинувачують "Гру в кальмара" у плагіаті.

Наприклад, "Страшна воля богів" нагадує традиційну дитячу гру "Червоне світло, зелене світло". В одній з найвідоміших сцен у "Грі в кальмара" гігантська дівчина-робот використовує свої лазерні очі, щоб знайти гравців, що програли. Потім їх вбивають.

Однак режисер відкинув звинувачення, заявивши, що між фільмами "немає жодного зв'язку" і що паралелі проводили лише через жанр.

"Я почав планувати [Гру в кальмара] у 2008 році, а писати сценарій - у 2009-му. Вказані збіги є суто випадковими, і жодна зі сторін не копіює одне одного", - сказав він.

У будь-якому випадку, навколо його роботи виник великий ажіотаж, і глядач просить продовження. Але фанатам, можливо, доведеться довго чекати.

"Я не маю добре продуманих планів на "Гру в кальмара 2", - сказав Хван Дон-хек в інтерв'ю, - навіть думати про це доволі виснажливо".