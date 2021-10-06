"Гра в кальмара". Як корейський серіал б'є рекорди Netflix
- Ваї Їп і Вільям Лі
- BBC News
Навіть якщо ви не дивилися сам серіал і не бачили безліч інтернет-мемів - ви, найімовірніше, чули про "Гру в кальмара".
Корейський трилер у жанрі виживання, що вийшов два тижні тому і вже став хітом Netflix, - наразі у всіх на вустах.
Він близький до того, щоб стати найкращим у рейтингу оригінальних проєктів Netflix, залишивши позаду навіть ефектну костюмну драму епохи Регентства "Бріджертони".
Жанр аж ніяк не новий, але його приголомшливі візуальні ефекти, впізнавані персонажі й тривожне дослідження людської природи привернули увагу публіки по всьому світу.
Вбивства на дитячому майданчику
За сюжетом 456 людей, що опинилися у скруті, вирішили взяти участь у таємній грі на виживання. Переможець отримає 45,6 млрд вон (38,5 млн доларів).
Однак ставки у грі смертельно високі. Той, хто програв, - вмирає.
Учасники змагаються між собою у шести дитячих іграх (щоправда, облаштовані вони зовсім не по-дитячому).
І це дивне зіставлення невинної гри з насильницькою смертю прикувало увагу глядачів.
"Людей приваблює іронія, коли дорослі люди ризикують своїм життям, щоб виграти гроші для виплати боргів, граючи у дитячі ігри", - пояснює в інтерв'ю режисер фільму Хван Дон-хек.
"Коли правила гри прості, глядачі можуть більше зосередитись на персонажах та повністю зануритися в історію".
В одному із завдань потрібно голкою вирізати певну фігуру з дальгони - традиційної корейської солодощі. Якщо цукерка розвалюється, учасник вибуває.
Герої, як я і ти
Експерти також пов'язують успіх стрічки з його персонажами, багато з яких не вписалися в сучасне суспільство й опинилися "за бортом".
Це - представники різних верств, яких об'єднують величезні фінансові проблеми.
Головний герой, приміром, - безробітний з пристрастю до азартних ігор, який щосили прагне домогтися поваги з боку своєї сім'ї. У грі він зустрічає молодого північнокорейського дезертира з трагічним минулим та пакистанського робітника, з яким погано обходяться його роботодавці.
"Люди, особливо молоде покоління, що регулярно страждають від відчуження й обурення у реальному житті, схоже, співчувають персонажам", - пояснив ВВС успіх серіалу Кім Пхен-ган, професор з університету Санмен.
Як і в інших східноазіатських країнах, гіперконкурентний характер суспільства у Південній Кореї розчарував багатьох. Попри важку працю, не кожному вдається отримати місце в університеті чи гарну роботу.
Ігри в серіалі, якими б смертоносними вони не були, показують альтернативний світ, що базується на чесній грі.
Червоне світло, зелене світло
Західні ЗМІ порівнюють "Гру в кальмара" з "Паразитами". Ця оскароносна корейська стрічка 2019 року також розповідала про нерівність статків та несправедливість суспільства.
Але у Східній Азії глядачі помітили, що шоу нагадує японську стрічку 2014 року "Страшна воля богів". Фільм орієнтований на старшокласників, але має подібну сюжетну лінію, і деякі навіть звинувачують "Гру в кальмара" у плагіаті.
Наприклад, "Страшна воля богів" нагадує традиційну дитячу гру "Червоне світло, зелене світло". В одній з найвідоміших сцен у "Грі в кальмара" гігантська дівчина-робот використовує свої лазерні очі, щоб знайти гравців, що програли. Потім їх вбивають.
Однак режисер відкинув звинувачення, заявивши, що між фільмами "немає жодного зв'язку" і що паралелі проводили лише через жанр.
"Я почав планувати [Гру в кальмара] у 2008 році, а писати сценарій - у 2009-му. Вказані збіги є суто випадковими, і жодна зі сторін не копіює одне одного", - сказав він.
У будь-якому випадку, навколо його роботи виник великий ажіотаж, і глядач просить продовження. Але фанатам, можливо, доведеться довго чекати.
"Я не маю добре продуманих планів на "Гру в кальмара 2", - сказав Хван Дон-хек в інтерв'ю, - навіть думати про це доволі виснажливо".
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