Чому багато самотніх жінок ходять на тренінги з кохання?

Мега Мохан та Юсеф Елдін

Всесвітня служба BBC

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Індустрія тренінгів з кохання набирає обертів з кожним роком - почасти тому, що й кількість 30-річних жінок, що шукають партнера, також постійно зростає.

Тренери часто обіцяють, що клієнтки обов'язково знайдуть свою половинку. І хоч у такій справі не може бути жодних гарантій, іноді вони, здається, дійсно роблять самотніх людей щасливішими.

"Я хочу розповісти вам про помилки у стосунках", - голосно каже тренер Роберт Бурале. При цьому він активно рухається по сцені під музику у виконанні ді-джея.

"Ви готові?" - звертається він до аудиторії.

У залі лунає збентежений гомін.

- ВИ ГОТОВІ?

- ТАК!

Роберт раптово зупиняється у центрі сцени з мікрофоном в одній руці, а іншою вказує в зал.

"Ви, пані, робите помилку, коли живете з бойфрендом, але не вступаєте у шлюб", - оголошує він.

"Чоловіки - це мисливці! У той момент, коли він вас спіймав, він вже починає шукати іншу здобич".

"Тому, будь ласка, немає обручки - немає стосунків".

Жінки сміються, кивають головами. Деякі аплодують.

Підпис до фото, Роберт Бурале - тренер з кохання

Роберт Бурале - кенійський тренер, а це - захід для самотніх жінок, що хочуть вийти заміж.

Особисте життя самого Роберта не завжди було ідеальним, але він стверджує, що знає секрет вічного кохання.

"Я нічого не приховую, мій шлюб розпався, - каже він. - Але я знаю, де люди помиляються, тому можу порадити жінкам, як побудувати міцні стосунки".

За даними Міжнародної федерації коучингу, з 2015 року ринок тренінгів з особистісного розвитку зріс удвічі. Причини такого буму - демографічні зміни та постійне зростання аудиторії онлайн.

Індивідуальний розвиток передбачає медитацію, управління стресом, формування впевненості у собі, а коучинг з кохання більше стосується знайомств. Але навіть тренінг особистісного зростання може мати кінцевою метою пошук партнера.

"Активний попит зумовлюють два важливих фактори, - каже Джон Біргер, експерт з фінансів у сфері знайомств та автор книги "Твій хід". - Перший - це гендерний розрив у ВНЗ: брак чоловіків, що навчаються та закінчують університети. Другий - токсична культура онлайн-знайомств. Ці дві тенденції надзвичайно ускладнюють побачення для освічених, успішних жінок від 30 до 40, які ніколи не були у шлюбі. Не дивно, що саме вони є цільовою аудиторією для більшості тренерів з кохання".

За даними Управління національної статистики Британії, за останні десять років кількість самотніх британок у віці 30+ збільшилася вдвічі. Подібна ситуація склалася й в інших країнах - від США до Кенії.

За словами Джона Біргера, індивідуальний тренінг може коштувати до 8 тисяч доларів на місяць, а Міжнародна федерація коучингу заявляє, що обсяг світового ринку тренінгів з особистісного розвитку сягає близько 13 мільярдів доларів на рік.

Мері - 35, вона незаміжня. У Кенії середній вік для шлюбу - 21 рік у містах та 19 років у селах. Троє з п'яти її молодших сестер вже вийшли заміж.Мері дивиться, як її сусіди купають новонароджену доньку у пластиковій ванні на ґанку. Вони воркочуть до дитини, а та мружиться у відповідь. Мері посміхається їм. Вона теж хотіла б стати матір'ю.

"Найбільший тиск йде від родини, - каже вона. - Вони постійно запитують, чому я не виходжу заміж".

"Я хочу знати, що роблю не так", - пояснює Мері.

Але чи справді те, що вона самотня, означає, що вона робить щось не так? Хіба не може бути інших факторів? А, можливо, зустріч з потрібною людиною - справа випадку?

"Багато хто каже, що я надто перебірлива. Але я не знаю, перебірлива я чи ні", - розмірковує вона.

Мері працює у кол-центрі, а тренінг Роберта Бурале коштує 50 доларів, це - її тижнева зарплата.

Вона не впевнена, що це допоможе, але все одно готова витратити гроші.

"Спробувати варто", - каже Мері.

Метью Хассі - зірка світового рівня у сфері коучингу, автор бестселера New York Times "Як знайти і закохати в себе чоловіка своєї мрії".

Відео на його YouTube-каналі "Три фрази, що змусять чоловіка закохатися у тебе" зібрало понад 18 мільйонів переглядів.

Тренінг з ним може коштувати кілька тисяч доларів. А онлайн-зустріч - 800 доларів.

Ми поговорили з жінкою, що пережила важкий розрив з коханим і хоче звернутися за порадою до Метью.

А в самого Метью запитали: можливо, люди приходять до нього у складні моменти, а він просто продає їм мрію?

"Я не вірю, що хтось після перегляду одного з моїх відео скаже, що я продаю мрію, - не погоджується він. - Я дуже чесний у тому, що вважаю можливим. Тим, хто хоче отримати пораду у коханні, я допомагаю стати щасливими, незалежно від того, чи спрацює моя порада".

Метью радіє, коли на вулиці до нього підходять люди і кажуть, що одружились завдяки його тренінгам.

"Якщо ви отримали те, що хотіли, це чудово, - пояснює він. - Але я хочу переконатися, що ви так само щасливі, навіть якщо у вас не вийшло".

Такий підхід може допомогти Мері, яка прийшла на тренінг Роберта Бурале в Кенії.

Захід відбувається в ексклюзивному готелі з мармуровою підлогою та розкішними люстрами і належить віцепрезиденту Кенії. Його дочка - подруга Роберта.

У холі стоїть велетенський глянсовий банер з фото Бурале. На ньому він дуже імпозантний: доглянуте обличчя, акуратно підстрижена борода, дизайнерські окуляри. У залі десяток столів, вкритих білосніжними лляними скатертинами. Стільці обернені до сцени, де стоїть велике оксамитове крісло-трон.

Зазвичай Роберт Бурале збирає арени чи зали із сотнями глядачів, але через коронавірус цей тренінг обмежили до 30 жінок.

Мері помахала нам рукою й пішла у дальній кінець кімнати, щоб знайти стілець.

Учасниці з'їхалися з усього Найробі та його околиць. Одна жінка каже, що їхала п'ять годин на трьох автобусах, щоб встигнути до 10 ранку.

Окрім Роберта Бурале, на заході виступають запрошені тренери.

Коли коуч з мотивації та радіоведучий Shazmeen Bank говорить про подолання домашнього насильства, кілька жінок починають плакати.

Опитування, проведене кенійським міністерством охорони здоров'я у 2014 році, виявило, що в країні 45% жінок і дівчаток у віці від 15 до 49 років зазнали фізичного насильства.

Але незабаром настрій учасниць змінюється. І ось вони вже сміються над невдачами на любовному фронті, а консультант з іміджу радить всім розправити плечі й сісти прямо, адже "мова тіла віддзеркалює впевненість у собі, а впевненість приваблює всіх".

Підпис до фото, Роберт Бурале за роботою

Нарешті з'являється головний спікер.

"Це семінар з пошуку чоловіка. Якщо слухатимете, я можу допомогти вам знайти чоловіка вже до Різдва, - каже Роберт Бурале. - А якщо вам це непотрібно, то, будь ласка, йдіть".

"Сьогодні ми поговоримо про стосунки. Деякі з вас, можливо, розуміють, що самотні не тому, що чоловіків не було поруч, а тому, що робили певні помилки: надто швидкий секс після знайомства, короткий та надто щільний одяг".

Мері, що робила нотатки, відкладає ручку і здивовано дивиться.

Роберт обирає кількох жінок і виводить їх на сцену, щоб почути їхні історії. Мері одна з них.

"У місті, де я виросла, у мене був хлопець".

"Ми зустрічалися близько півтора року. Потім він влаштувався на роботу в Найробі, і за три місяці спілкування припинилося".

Мері сподівалася, що вони одружаться, тому зателефонувала, щоб дізнатися, що відбувається.

"Він відповів: моє життя змінилося. І мій рівень змінився".

Мері замовкає.

"Він змусив вас почуватися гіршою?" - запитує Роберт.

"Так, дуже, - відповідає Мері. - Цей хлопець знизив мою самооцінку до такої міри, що іноді ...", - вона починає плакати.

"Це важко, - нарешті каже вона. - Було відчуття, що я недостатньо…".

Ці стосунки закінчилися у 2012 році, і відтоді Мері серйозно ні з ким не зустрічалась.

Роберт знову заговорив, цього разу тихіше і заспокійливо. Він пояснює: це не її провина, і, попри всі невдачі, вона має бути відкритою для кохання.

Такі слова з вуст подруги, можливо, лунали б банально й очевидно, але після шестигодинного тренінгу Мері киває головою так, ніби почула послання з Євангеліє.

Семінар закінчується. Жінки обіймаються, деякі обмінюються номерами телефонів.

Загалом він задоволений тим, як пройшов тренінг: багато гарних відгуків. Однак ми не можемо не запитати, чи дійсно він вірить усім своїм порадами. Деякі з них видаються дуже застарілими.

І чи дійсно він думає, що жінки самотні, тому що помилялися? Адже сприятливих чинників може бути багато.

"Це те, що працює, - відповідає він. - Чи можна отримати чоловіка, якщо бути собою і чекати посмішки фортуни? Так, звичайно, можна. Але я пояснюю їм, як прискорити процес і відчути контроль над власним життям".

І, як і Метью Хассі, він каже, що його підхід - це щось більше, ніж ідея про те, як знайти чоловіка.

"Люди приходять, думаючи, що хочуть одного, і розуміють, що справа насправді в чомусь іншому", - пояснює він.

Мері каже, що їй сподобався семінар. Вона багато чому навчилася.

Ми запитуємо її, що вона думає про утримання від сексу, поки не зрозумієш, що чоловік має серйозні наміри.

"Це трохи старомодно. Пропущу цю пораду", - каже вона.

На Мері помаранчева футболка, на якій жирним шрифтом написано: "Не панікуй".

Кохання може зачекати, каже вона.

"Найважливіший висновок з цього курсу - просто бути щасливим. Робіть себе щасливими. Любіть себе. Перш ніж віддати любов іншій людині, віддайте її собі!"

"Адже я ще молода, у мене ще є час!"

П'ять місяців по тому Мері все ще без пари, але щось, здається, змінилося - вона самотня, але щаслива.