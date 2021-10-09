В Україні можуть збільшити перелік професій з обов'язковою вакцинацією

19 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

Перелік професій, для яких щеплення є обов'язковими, можуть розширити. Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Наразі вакцинація є обов'язковою для всіх чиновників та освітян. Без цього їх відсторонюватимуть від роботи орієнтовно з середини листопада. Такий наказ нещодавно ухвалило Міністерство охорони здоров'я.

Водночас за словами пана Радуцького, до переліку професій, для яких вакцинація є умовою допуску до робочого місця, планують внести усіх працівників державних установ, організацій та підприємств, соціальних працівників та співробітників поштових послуг.

Автор фото, unian

"Через небажання багатьох людей розуміти очевидні речі, МОЗ вимушений застосовувати обмеження для невакцинованих", - написав у Facebook пан Радуцький.

Ось затверджений перелік професій, для яких щеплення є обов'язковим:

Працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів;

працівники місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

працівники закладів вищої, післядипломної, фахової перед вищої, професійно-технічної, загальної середньої (спеціальної, дошкільної, позашкільної) освіти, наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Хвиля вже тут

В Україні набирає обертів третя хвиля коронавірусу. Кількість смертей від Covid-19 в Україні вже більша, ніж у першу хвилю. Щодня помирає 200-300 людей.

Кількість нових випадків вже перетнула позначку у 15 тисяч. Країна перебуває у жовтій карантинній зоні, проте, показники кількох регіонів вже відповідають червоній зоні.

За даними Київської школи економіки (KSE), критеріям "червоної" зони наразі відповідають Харківська, Запорізька, та Херсонська області.

Мер Львова Андрій Садовий заявив нещодавно, що місту не уникнути переходу до "червоної зони".

А ось таке фото з Клінічної лікарні швидкої допомоги у Львові оприлюднила у Facebook Христина Каспшишак.

Автор фото, khrystyna.kaspshyshak

Різко зросла кількість хворих у Києві. Якщо влітку по всій країні за день могло бути 800-100 нових хворих, то за минулу добу лише у столиці захворіли 863 людини.

В Одесі, як повідомила волонтер Катерина Ножевнікова, утворилася черга в реанімацію з хворих на Covid-19. За даними волонтера, місць на всіх не вистачить, а, якщо будуть відкривати нові відділення, то в них потрібні лікарі.

Вчені Національної академії наук прогнозують, що пікових навантажень на систему охорону здоров'я країна досягне за два-три тижні - очікується 25-30 тис. нових хворих на добу.

За даними МОЗ, 97,1 % госпіталізацій припадає на тих, хто відмовився від вакцинації. На сьогодні в Україні вакцинована приблизна четверта частина дорослого населення - понад 6 мільйонів людей.

Темпи вакцинації поступово знижуються.

Вакцинація залишається єдиним засобом захисту від Covid-19.