Чудо-ліки від коронавірусу, які виявились не ліками

Рейчел Шраєр, Джек Гудман

BBC Reality Check

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Учасниця демонстрації на підтримку президента Бразилії Болсонару, відомого скептичним ставленням до коронавірусу, тримає плакат у вигляді упаковки івермектину

Івермектин називали "чудо-ліками" від коронавірусу і рекомендували до використання у деяких країнах. Антивакцинатори вважали його альтернативою щепленню. Однак розслідування ВВС виявило вкрай серйозні помилки у дослідженнях, на результати яких посилаються прихильники препарату.

Івермектин - засіб, що застосовують перорально від глистів, коростяних кліщів, вошей та інших паразитів людей і тварин. Його розробники отримали у 2015 році Нобелівську премію з медицини.

Але з початком пандемії деякі люди і групи почали заявляти, що івермектин знижує смертність серед хворих на Covid-19, і гучно, якщо не сказати скандально, вимагати його масового використання.

Влада США, Британії та ЄС вважає, що доказів ефективності івермектину для лікування Covid-19 недостатньо, але його прибічники, серед яких багато ідейних противників вакцинації, продовжують затято відстоювати свою думку.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Перу івермектин схвалили для лікування Covid-19 у травні 2020 року. Потім влада країни таку рекомендацію відкликала

Вони обмінюються у соціальних мережах порадами, де дістати івермектин, і стверджують, що підійдуть навіть його варіанти, випущені для тварин.

Довіра до івермектину пов'язана з повідомленнями про успішні дослідження його ефективності, після яких безліч людей у всьому світі почали вживати препарат.

Активісти посилаються на результати наукових досліджень, які медичні авторитети нібито ігнорують або навіть приховують від суспільства. Однак аналіз, проведений незалежними експертами, змушує сумніватися у їхній науковій достовірності.

За даними ВВС, більш ніж третина з 26 перевірок ефективності івермектину при лікуванні Covid-19 мають серйозні помилки чи ознаки шахрайства. Решта досліджень також не дають переконливих доказів того, що препарат дійсно допомагає при коронавірусі.

Один з незалежних експертів, доктор Кайл Шелдрік каже, що серед досліджень, які нібито підтверджують здатність івермектину запобігати смертям від Covid-19, їм не вдалося знайти "жодного, що не мав би очевидних ознак фабрикації чи серйозних недоліків, що зводять результати нанівець".

Основні недоліки досліджень:

Клінічні дані одного пацієнта використовували кілька разів, внаслідок чого склалося хибне враження, що йдеться про різних людей;

Учасників тестувань підбирали свідомо, а не випадково;

Деякі цифри виглядають неправдоподібно;

Відсотки обчислювали неточно;

Місцева медична влада не знала про проведення досліджень.

Доктор Шелдрік та троє його колег - доктор Гідеон Меєровиць-Кац, доктор Джеймс Хізерс та доктор Нік Браун - мають досвід викриття псевдонауки. Під час пандемії вони займались цим аналізом добровільно, працюючи одне з одним дистанційно.

Вчені вирішили перевірити інформацію про ефективність івермектину у лікуванні коронавірусу після того, як студент-медик Джек Лоуренс виявив серйозні недоліки у гучному дослідженні, яке провели у Єгипті. З-поміж іншого з'ясувалося, що у тестуванні фігурували люди, які насправді померли ще до його початку. Журнал, що опублікував статтю про дослідження, пізніше дезавуював її.

Тоді учасники групи перевірили усі рандомізовані контрольовані дослідження (РСІ) івермектину під час лікування Covid-19, на які посилаються його апологети. РСІ полягає у тому, що одна група пацієнтів отримує певний препарат, а інша - плацебо; подібний тип досліджень вважають найточнішим.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Південній Африці люди виходять на вулицю, вимагаючи від влади лікування івермектином, січень 2021 року

Крім того, експерти вивчили ще шість основних досліджень, під час яких відстежували стан лише тих пацієнтів, що виявили бажання вживати івермектин. Такий метод не вважають надійним, оскільки учасники дослідження можуть бути упереджені, і будувати висновки щодо позитивного ефекту препарату - доволі важко.

Виявилося, що п'ять з 26 досліджень мають ознаки фальсифікації даних, наприклад, є практично недосяжні цифри, або ж ціла низка ідентичних пацієнтів, показники яких просто копіювалися.

Ще п'ять мали очевидні тривожні сигнали: не узгоджувалися цифри, неправильно підрахували відсотки, або про проведення дослідження не знали місцеві органи охорони здоров'я.

Нарешті, автори ще 14 досліджень відмовилися надати аналітикам зібрані дані, тому в авторів з'явилися певні підозри у фальсифікаціях.

Серед робіт, які вивчали незалежні експерти, були також високоякісні дослідження, проведені по всьому світу. Але серйозні проблеми були саме в тих, що обстоювали ефективність івермектину. Експерти навіть виявили закономірність - чим сприятливішим було дослідження для цього препарату, тим сумнівнішим воно виявлялося.

Доктор Шелдрік, що працює в університеті Нового Південного Уельсу в Сіднеї, підозрює, що принаймні у деяких випадках йдеться саме про навмисну фальсифікацію даних, хоча у подібних дослідженнях дуже складно уникнути випадкових помилок.

Наприклад, в результатах одного дослідження, проведеного у Лівані, дані 11 пацієнтів копіювали у таблицю методом копіпейсту. Найімовірніше, це означає, що багатьох учасників насправді не існувало. Автори цієї роботи заявили ВВС, що "оригінальний набір даних був спотворений, умисно пошкоджений або скопійований у підсумковий файл помилково"; вони повідомили, що вже відкликали дослідження з наукового журналу, який його опублікував.

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Ще один експеримент, проведений в Ірані, на перший погляд, продемонстрував, що івермектин допомагає запобігти летальним випадкам при Covid-19.

Але з'ясувалося, що зафіксовані авторами дані про вміст заліза у крові пацієнтів у реальному житті малоймовірні. Крім того, учасники експерименту були підібрані так, що пацієнти з нижчим рівнем кисню в крові отримували плацебо, тобто мали більше шансів померти. При цьому люди, яким давали івермектин, спочатку були у легшому стані.

Подібний принцип повторювався при аналізі дуже багатьох параметрів: люди з поганими показниками незмінно опинялися у групі плацебо, а ті, що одужували, - серед тих, хто отримував івермектин. Імовірність випадкового збігу за всіма цими показниками дуже мала, вважає доктор Шелдрік.

Керівник іранського експерименту, доктор Мортеза Ніає не погоджується з висновками аналітиків і відстоює отримані ним і його колегами результати. Він вважає, що "подібна рандомізація цілком нормальна", коли необхідно враховувати багато різних факторів, не всі, з яких мають стосунок до ризиків Covid-19.

Однак міжнародна некомерційна організація Cochrane, що вивчає ефективність методів лікування різних захворювань, виключила ліванський та іранський експерименти зі свого огляду, присвяченого івермектину, як малодоказові. Організація заявила про відсутність доказів ефективності івермектину при лікуванні Сovid-19.

Такої ж думки автори проєкту Together ("Разом") - найґрунтовнішого на найякіснішого на цей момент дослідження властивостей івермектину, проведеного канадським університетом Мак-Мастер. Препарат не має користі при лікуванні коронавірусу, йдеться в дослідженні.

Підпис до фото, Користувач групи у Facebook запитує, як можна придбати івермектин онлайн з Індії

Івермектин вважають нешкідливим препаратом. У США кількість повідомлень про отруєння івермектином різко зросла: цього року їх надійшло 1143, а за весь минулий рік - 435, при цьому більшість випадків не були серйозними. Пацієнти скаржилися на побічні ефекти у вигляді блювоти, діареї, галюцинацій, втрати орієнтації, запаморочення та тремору пальців.

Але значно більшої шкоди може завдати помилкове відчуття безпеки, особливо якщо воно спонукає людей відмовлятися від щеплень чи від госпіталізації при захворюванні на коронавірус.

Доктор Патріція Гарсія з Перу каже, що з 15 обстежених нею пацієнтів у клініці 14 раніше вживали івермектин, і усі вони на момент госпіталізації були у "дуже важкому стані".

У Facebook і Telegram з'явилися великі групи прихильників івермектину, де люди намагаються дізнатись про способи придбання препарату, деякі навіть намагаються купити його варіанти, призначені для тварин. Іноді користувачі поширюють конспірологічні теорії про те, що інформація про івермектин нібито приховується, виступають проти вакцинації й закликають пацієнтів виписуватися з лікарень, якщо їм не прописують івермектин.

Часто з таких груп користувачі переходять у ще більш радикальні спільноти, що працюють в Telegram.

Підпис до фото, У цьому дописі користувач скаржиться, що працівники лікарні відмовляються прописати хворому на коронавірус івермектин, хоча він про це просить, а самі ліки, за його твердженнями, безпечні та ефективні

В інтернет-спільнотах також організовують нападки на медиків і вчених, що не визнають чудодійних властивостей івермектину.

Професор Ендрю Гілл з університету Ліверпуля написав велику позитивну статтю про івермектин, у якій заявив, що світ має "бути готовий до того, щоб знайти запаси препарату і схвалити його". Тепер він змінив позицію під впливом нових даних - і відразу почав отримувати агресивні образи.

До кампанії за повсюдне використання івермектину приєдналися кілька доволі авторитетних лікарів. Один з них, доктор П'єр Корі, заявив, що результати незалежного аналізу його не переконали і назвав їх "поверхневою інтерпретацією".

Експертка з вагітності та пологів, доктор Тесс Лоурі заснувала "Британську групу з просування івермектину" (Bird) і закликає призупинити вакцинацію проти Covid-19. Вона також зробила кілька безпідставних заяв, згідно з якими щеплення від коронавірусу нібито призвели до великої кількості смертей.

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На запитання ВВС, що могло б змінити її позицію щодо івермектину, вона відповіла: "Нічого. Інвермектин допомагає. Єдина проблема з доказами - це чиїсь невтомні спроби викликати до них недовіру".

В інших частинах світу люди звертаються до івермектину не через упередженість до щеплень, а через брак вакцин. Цей препарат у різний час був схвалений для лікування Covid-19 в Індії, ПАР, більшості латиноамериканських країн, а також у Словаччині. Влада Перу та Індії пізніше відмовилася від своїх рекомендацій.

У лютому компанія Merck - один з виробників івермектину - заявила, що "терапевтичний ефект від препарату як засобу проти коронавірусу науково не доведений".

У Південній Африці, де отримати щеплення від Covid-19 доволі проблематично, навколо івермектину тривають цілі баталії - лікарі переконують хворих у тому, що він не приносить користі, а ті відчайдушно домагаються свого.

Одна місцева лікарка розповіла, що її родичка, дипломована медсестра, не вакцинувалася, хоча мала таку можливість, і захворіла на коронавірус. "Коли їй стало гірше, вона вдалася до самолікування за допомогою івермектину замість того, щоб звернутися за кваліфікованою допомогою", - каже лікарка.

"До лікаря вона так і не пішла і продовжувала вживати івермектин та отримувати кисень вдома. Коли рівень кисню у крові впав до 66% [при нормі 94%], я почала благати її доньку відвезти матір до лікарні. Спершу вони ще й відмовлялися, але потім все-таки поїхали до реанімації. За кілька годин хвора померла", - резюмує лікарка.

За участю Шруті Ментон.