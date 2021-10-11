Стелсинг поза законом. Каліфорнія заборонила знімати презерватив під час сексу без згоди

24 хвилин(и) тому

Близько 30 років тому, всього через кілька місяців після того, як вона почала працювати у секс-бізнесі, Максин Дуган завагітніла.

Вона була з новим клієнтом у масажному кабінеті в Анкориджі (Аляска), коли зрозуміла, що він потайки зняв презерватив під час статевого акту. Шокована жінка побігла до ванни. Коли вона повернулася, клієнта вже не було.

Дуган, якій було тоді близько двадцяти років, звернулася до найближчої клініки, щоб пройти аналіз на інфекції, що передаються статевим шляхом, та мовчки подякувала за кожен негативний результат.

Через шість тижнів Дуган вирішила зробити аборт. Це коштувало їй близько 300 доларів, а після процедури вона не могла працювати протягом місяця.

Те, що зробив клієнт, було неправильним. Але, наскільки вона знала, це не було незаконно.

"Просто не було можливості апелювати до чогось такого", - каже вона.

Тепер в одному зі штатів Америки це можливо.

Минулого четверга губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом підписав законопроєкт, який забороняє потайки знімати презерватив без згоди партнера. Це явище також відоме як стелсинг (stealthing).

Каліфорнія стала першим штатом, де такі дії оголосили поза законом.

Закон дає жертвам чіткий юридичний захист від зловживання, якого Дуган, яка зараз живе в Сан-Франциско, зазнала десятиліття тому.

Прихильники закону кажуть, що це знаменна подія для тих, хто постраждав, але тепер зможе захистити свої права в суді.

"Ми хотіли домогтися того, щоб це було не лише аморально, але й незаконно", - заявила каліфорнійська політикиня Крістіна Гарсія, яка представила законопроєкт.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Крістіна Гарсія - авторка законопроєкту

Гарсія роками працювала над ухваленням відповідного законодавства.

У 2017, а згодом і в 2018 році вона вносила законопроєкт, який пропонував зробити стелсинг кримінальним злочином, коли винних могли покарати аж до позбавлення волі. Але ці ініціативи не підтримували.

Нова версія, яка вносить зміни лише до цивільного кодексу, пройшла законодавчі процедури без заперечень. Постраждалі можуть подавати до суду на порушників для відшкодування збитків, але не можуть розраховувати на кримінальну справу.

"Я все ще вважаю, що це повинно бути в кримінальному кодексі, - сказала Гарсія ВВС. - Якщо згоди не було, хіба це не визначення зґвалтування чи сексуального насильства?".

Законодавчі аналітики стверджують, що стелсинг можна вважати одним з різновидів сексуальних злочинів, навіть якщо його прямо не згадують у кримінальному кодексі. Але новий закон Гарсії усуває будь-яку двозначність щодо цивільних позовів, що, за словами експертів, полегшить захист своїх прав для постраждалих.

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Дослідження показують, що стелсинг "гнітюче поширений", йдеться в аналітичних матеріалах юридичного комітету Сенату Каліфорнії, наданих під час оцінки законопроєкту.

Зокрема, дослідження, опубліковане у Національній бібліотеці медицини у 2019 році, виявило, що 12% жінок від 21 до 30 років повідомили про досвід сексу, коли партнер потайки зняв презерватив.

Того ж року дослідники з австралійського університету Монаша виявили, що з такою практикою стикалася кожна третя жінка та кожен п'ятий чоловік, що має статеві стосунки з чоловіками.

І ще одне дослідження від 2019 року показало, що майже 10% чоловіків повідомили, що знімали презерватив під час сексу без згоди.

У своєму дослідженні випускниця Єльської школи права Олександра Бродськи цитувала відомого блогера, який на своєму сайті пропагував стелсинг, даючи поради іншим чоловікам, як таємно зняти презерватив, не привертаючи уваги.

Коментатори писали, що обов'язок жінки - розставити ноги, а право чоловіка - "поширити сім'я".

Але хоча поінформованість про стелсинг зросла, відповідь законодавства запізнювалася.

Навіть у країнах, де стелсинг вважається сексуальним насильством, зокрема у Великій Британії, Новій Зеландії та Німеччині, за це рідко притягають до кримінальної відповідальності. Частково через те, що довести намір дуже складно.

У цьому перевага цивільних справ. Доводити провину легше, ніж у кримінальних справах, а рішення про подання позову ухвалюють потерпілі, а не прокурори.