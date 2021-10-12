Авіаційний безвіз підписали. Що означає угода про "відкрите небо" України і ЄС

Світлана Дорош

ВВС News Україна

59 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media

Україна та Європейський Союз під час саміту у Києві уклали угоду "Про єдиний авіаційний простір", яку ще називають "авіаційним безвізом" або "відкритим небом" з ЄС.

Угода про "відкрите небо" передбачає, що європейські компанії без обмежень зможуть літати в будь-які аеропорти України, а українські авіаперевізники - у будь-які аеропорти країн ЄС. При цьому Україна зобов'язується дотримуватися європейських стандартів авіабезпеки.

Документ мають ратифікувати усі країни-члени Євросоюзу, проте у міністерстві інфраструктури заявляли, що угода вже діятиме до завершення усіх процедур з ратифікації.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також підтвердила після підписання, що угода починає діяти негайно.

Ще до підписання угоди європейські лоукости оголосили про намір суттєвої експансії в Україну й початок роботи ледь не в половині обласних центрів.

Натомість українські авіакомпанії вважають, що угода зашкодить вітчизняним перевізникам.

Довга дорога до спільного неба

Процес об'єднання українського авіаційного простору з ЄС тривав ще з часів президентства Леоніда Кучми, з 1999 року.

У грудні 2006-го Рада ЄС уповноважила Єврокомісію розпочати переговори з Україною про спільний авіапростір.

У жовтні 2013 року сторони погодили текст угоди, однак підписання заблокували через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо територіального статусу Гібралтару й аеропорту в ньому. Офіційний Мадрид блокував угоду, оскільки Київ визнавав аеропорт британським.

З початком дії безвізу України з ЄС в 2017 році у Києві очікували й на "авіаційний безвіз", який мав призвести до буму подорожей. Підписання угоди очікували найближчим часом, але справа затягувалась.

Після остаточного виходу Великої Британії з ЄС перепони для підписання угоди зникли.

У червні 2021-го Рада ЄС погодилася на підписання угоди з Україною, а також з Вірменією, Тунісом і Катаром.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Пандемія може вплинути на роботу авіаперевізників

Чи варто чекати авіабуму в Україні

На сьогодні діють двосторонні угоди про повітряне сполучення з кожною країною ЄС. І, відповідно до цих угод, встановлюються обмеження на кількість перевізників та щотижневих рейсів.

Це ускладнювало вихід нових перевізників на популярні рейси.

Нова угода з ЄС передбачає, що обмеження на кількість перевізників та авіарейсів знімуть.

"Приміром, є дозвіл на 14 рейсів на тиждень до Амстердама для одного перевізника з кожної сторони. Нова угода подібні обмеження знімає. Тобто, це означає, що до Києва можуть летіти будь-які європейські перевізники", - каже юрист з авіаційного права Андрій Гук в інтерв'ю ВВС News Україна.

Угода стосується не лише пасажирських перевезень, а й вантажних і поштових.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Європейські лоукостери готуються збільшити свою присутність в Україні

Андрій Гук додає, що угодою передусім скористаються авіакомпанії, що пропонують низькі ціни на квитки і мінімальний сервіс.

Зокрема, найбільший лоукостер Європи Ryanair оголосив нещодавно, що планує "агресивне розширення" на українському авіаринку після того, як Україна приєднається до угоди про єдиний авіапростір з ЄС.

"Єдиний ринок, на який я б звернув увагу, - це Україна. Я думаю, що ми станемо основним інвестором в Україні, коли вона приєднається до європейського "відкритого неба", - заявляв виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі, якого цитує Reuters.

Він заявив, що компанія розглядає можливість працювати одразу в 12 містах України. Зараз вони літають з п'яти.

Компанія навіть розглядає можливість почати внутрішні перевезення.

Інший найбільший лоукостер Європи Wizzair також працює в п'ятьох містах України.

У чому переваги

Передусім, ідеться про переваги для пасажирів, кажуть фахівці. Бо для них ця угода - більший вибір, а отже і більше можливостей для подорожей.

"Чим більша конкуренція, тим нижчою буде ціна на квитки і тим більше пасажирів пересідатимуть із потягів у літаки", - каже юрист Андрій Гук.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Конкуренція сприятиме подешевшанню авіаквитків, кажуть експерти

Другий бенефіціар цієї угоди - це аеропорти України, які прийматимуть більше літаків і отримають більший пасажиропотік. Тому регіональні аеропорти отримають шанси на залучення інвестицій і розвиток.

Однак корективи у прогнози про швидкий розвиток авіаринку в Україні може внести пандемія коронавірусу.

Українські авіакомпанії проти

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"От кому може виявитися угода не дуже вигідною, то це українським перевізникам. Адже їм доведеться зіткнутися зі ще більшою конкуренцією", - каже юрист з авіаційного права Андрій Гук.

Одна з причин у тому, що угода про "відкрите небо" передбачає можливість для європейських авіакомпаній здійснювати внутрішні рейси. У той час, як українські перевізники такого права в Європі не отримають. Літати між різними аеропортами українські авіакомпанії зможуть лише за умови, якщо початок чи кінець маршруту буде в Україні.

Юрист розповідає, що досі українські авіакомпанії могли конкурувати із європейськими, бо останнім не дозволялися нічні стоянки в українських аеропортах, але і ця проблема буде знята підписаною угодою.

У керівників українських перевізників на надто оптимістичні очікування від дії угоди.

"Українські авіакомпанії і так перебувають у дискримінаційних умовах: ми платимо акциз на паливо, ПДВ усередині країни. Додаткова можливість для іноземних компаній обирати без обмежень пункти вильоту з України додасть для українських компаній ще більше несправедливості, оскільки вони таких преференцій для польотів між містами Європи чомусь не отримали", - заявляв нещодавно гендиректор МАУ Євген Дихне в інтерв'ю сайту mintrans.news.

Тому не виключено, що українські компанії змушені будуть переорієнтовуватися на інші маршрути, в бік Азії.

Про шкоду для українських перевізників від угоди кажуть і в найбільшому українському лоукості SkyUp.

Там вважають, що економічна складова угоди про cпільний авіаційний простір нашкодить авіагалузі країни та не принесе довгострокової вигоди для пасажирів.

Автор фото, SkyUp

У заяві, наданій компанією, йдеться, що зараз угода не створює єдині правила гри для українських і європейських авіакомпаній.

Там вказують, що після жорсткої посадки авіагалузі у час пандемії європейські перевізники отримали допомогу від ЄС чи окремих країн, а українські - ні.

SkyUp слідом за МАУ наполягає - угода відкриває європейцям внутрішні українські перевезення, натомість українські не зможуть літати всередині ЄС.

При цьому у компанії підтримують безпекову частину угоди.

"Багато з тих норм, що зараз чинні в Україні, мають бути узгоджені з європейськими. Серед них, наприклад, нормативи робочого часу екіпажів, сертифікація, проведення аудитів авіакомпаній, нормативи галузевих заробітних плат. Саме на цьому потрібно зосередити увагу держави", - вважають у SkyUp.