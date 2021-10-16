"Я втратив роботу, бо відмовився вакцинуватися"

Алім Макбул

BBC News

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Протест проти примусової вакцинації вчителів у Нью-Йорку

Джо Байден закликав роботодавців США поставити своїм співробітникам ультиматум: зробити щеплення або втратити роботу.

Президент каже, що незабаром затвердять вимогу про вакцинацію для всіх медиків.

Він також закликав керівництво штатів запровадити аналогічні правила для вчителів.

У Конкорді, штат Нью-Гемпшир, можна побачити доволі несподівану картину - серед учасників масштабного протесту проти обов'язкової вакцинації є люди, одягнені в медичну уніформу.

Лія Кушман готова радше втратити роботу медсестри, ніж зробити щеплення.

"Я маю релігійні переконання. Я вважаю, що мій творець наділив мене імунною системою, яка захищає мене, і якщо я захворію, це буде Боже діяння. Я не стану вживати ліки, що впливають на імунну систему", - каже пані Кушман. Вона заперечує наявність конфлікту між такими переконаннями та її робочими обов'язками.

Пані Кушман стверджує, що вакцини від Covid досі є "експериментальними" - попри те, що вакцина Pfizer має повне схвалення Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) - тобто FDA вважає, що є достатньо даних, які показують, що препарат є безпечним та ефективним. Але вона каже, що взагалі більше не робитиме жодних щеплень.

Підпис до фото, Лія Кушман виступає проти вакцинації

Менеджери, які вже вирішили запровадити обов'язкову вакцинацію у своїх лікарнях, кажуть, що роблять це, перш за все, задля того, щоб пацієнти почувалися в безпеці.

Водночас Скотт Колбі, генеральний директор лікарні Upper Connecticut Valley Hospital, визнає, що через запровадження обов'язкової вакцинації він втратив кількох медичних працівників.

Втім, керівник лікарні каже, що все ж вважає рішення про необхідність вакцинації правильним, частково тому, що так можна уникнути втрати працівників через серйозний перебіг захворювання серед персоналу - переважно серед нещепленого.

Водночас пан Колбі каже, що не бачить у деяких антивакцинаторів суто медичних чи релігійних причин відмовлятися від щеплень.

"Це стосується не тільки Covid. Є й інші щеплення, які працівники повинні робити, наприклад, КПК або гепатит. Тому говорити, що це не має політичного підґрунтя, було б неправдою", - каже пан Колбі.

Учасниця протесту Лія Кушман, яка є не лише медсестрою, а й представницею Республіканської партії, каже, що її позиція також стосується свободи.

"Адміністрація Байдена націлена на наші суверенні права. Ми медичні працівники, але водночас у нас має бути право вибирати, що робити зі своїм тілом", - каже вона.

Деякі медсестри на демонстрації кажуть, що політичним є саме рішення менеджменту лікарень, бо якщо справа була б виключно в безпеці пацієнтів, то керівництво мало б наполягати на щотижневому тестуванні, а не на вакцинації, враховуючи, що навіть щеплені люди можуть передавати вірус.

Однак навіть варіант регулярного тестування неприйнятний для багатьох американців, які відмовляються робити щеплення.

Саме з цієї причини Казейм Аутло щойно втратив роботу у Воллінгфорді, штат Коннектикут. Минулого року його визнали учителем року в середній школі, де він працює, але він каже, що на обов'язкову вакцинацію погодитись не може.

"У своєму житті я не використовую жодних синтетичних інгредієнтів - чи то в медичних цілях, чи в харчуванні. Тому ідея щеплення прямо суперечить моєму способу життя", - каже він.

Як і всім вчителям штату, пану Аутло запропонували альтернативу щотижневого тестування, але він сказав, що розцінює це як "непотрібну медичну процедуру", яка є незручною.

"Те, як наша душа говорить до нас, цей тихий голосок, який говорить нам, правильне щось чи ні, цей голос говорить мені, що зараз мені потрібно прийняти саме таке рішення", - каже він.

Єдине, що готовий зробити пан Аутло - це тест на антитіла, щоб показати, що він вже перехворів та має природний імунітет до вірусу. Він погоджується, що точно сказати, скільки триватиме природна імунна відповідь, неможливо.

Але такого варіанту роботодавець йому не запропонував.

Звісно, в класі Казейм Аутло перебуває у тісному контакті з учнями - але як бути із працівниками, які працюють ізольовано вдома? Чи мають право їхні роботодавці вимагати щеплення?

Роб Сегрін живе у віддаленій сільській місцевості в штаті Нью-Гемпшир, але роботодавець також повідомив йому, якщо до кінця цього місяця він не зробить перше щеплення проти коронавірусу, то втратить свою роботу в сфері ІТ.

"Моя робота - це на 100% віддалена робота на федерального підрядника. Я ніколи не ходжу в офіс, ніколи не спілкуюся з людьми. Я виступаю проти вакцини, тому що, на мою думку, їх вивчали мало часу, але я захищаю свою сім'ю, як можу ", - каже пан Сегрін.

"Мені здається, що наказ "вакцинуйся або втратиш роботу" є особистою атакою проти мене та моєї сім'ї", - продовжує він.

Пан Сегрін каже, що його розмови з його роботодавцем наразі були безрезультатними, і, якщо так буде й далі, він втратить роботу на повний робочий день, а в результаті також і медичне страхування для сім'ї.

У США наявні великі суперечності у державній політиці щодо вакцин, і республіканські штати продовжують боротися з обов'язковою вакцинацією.

Але поки що тривають суперечки щодо особистих свобод та здоров'я населення, цифри показують, що вірус забирає майже 1 500 життів американців щодня.