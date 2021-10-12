Перебіжчик про Північну Корею: режим живе терором, наркотиками та зброєю

Лора Бікер

ВВС, Сеул

46 хвилин(и) тому

Звичка до секретності у Кім Кук Сона глибоко в крові. Знадобилося кілька тижнів, щоб домовитися про інтерв'ю з найбільш високопоставленим перебіжчиком з Північної Кореї. Колишній полковник відразу поцікавився, хто прийшов зі мною, і так і не зняв окуляри перед телекамерою. Лише двоє людей в нашій команді знали його справжнє ім'я.

Кім Кук Сон прожив останні 30 років в атмосфері глибокої секретності, працюючи на північнокорейську розвідку - "очі, вуха і мозок Верховного лідера", як він сам її називає.

Він розповідає, що охороняв секрети режиму, посилав убивць до його критиків і створив лабораторію з виробництва наркотиків, щоб добувати гроші "для справи революції".

І ось колишній старший полковник [військове звання у Китаї, В'єтнамі та КНДР, а також в Аргентині й Марокко] вирішив розповісти свою історію ВВС. Це перший в історії випадок, коли високопоставлений північнокорейський військовий дав інтерв'ю одному з провідних ЗМІ.

Я був "червонішим за червоних", говорить він про себе. Вірний слуга комуністичної влади.

Але в КНДР ані висока посада, ані беззастережна відданість владі не гарантують безпеки.

Кім Кук Сон - будемо називати його так - утік у 2014 році, рятуючи своє життя, і відтоді живе в Сеулі, де співпрацює з південнокорейською розвідкою.

За його словами, північнокорейська верхівка відчайдушно потребує грошей і заробляє усіма способами - від наркоторгівлі до продажу зброї на Близький Схід і в Африку.

Він також розповів, як ухвалюють рішення в Пхеньяні, про атаки режиму на Південну Корею і про те, що північнокорейське агентурне шпигунство й хакерство проникли по всьому світу.

ВВС не може самостійно перевірити його слова, але нам відомо його справжнє ім'я, і ​​ми, де це було можливо, знайшли підтвердження їм з інших джерел.

Ми звернулися по коментарі до посольства КНДР в Лондоні й її місії при ООН в Нью-Йорку, але не отримали відповіді.

"Команда вбивць"

В останні роки своєї служби Кім Кук Сон спостерігав зсередини ранні етапи становлення Кім Чен Ина на посаді глави КНДР. За його словами, молодий чоловік завжди прагнув показати себе "воїном".

У 2009 році, одразу після того, як батько чинного лідера Кім Чен Ір переніс інсульт, і Кім Чен Ин став його визнаним наступником, створили нову спецслужбу - Генеральне розвідувальне бюро. Його начальником призначили Кім Йон Чхоля, який досі залишається одним з найбільш довірених людей правлячої сім'ї.

Колишній полковник розповів, що в травні 2009 року зверху прийшов наказ створити групу ліквідаторів, щоб таємно вбити урядовця Хван Чжан Йопа, який втік на Південь.

За його словами, спадкоємець прагнув продемонструвати цим свою рішучість і зробити подарунок хворому батькові. "Я особисто курував це завдання", - розповів він.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Чинний керівник КНДР із нині покійним батьком

Хван Чжан Йоп колись був архітектором усієї політики КНДР і однією з перших осіб у державі. Втечу у 1997 році родина Кімів йому так і не пробачила. Живучи в Сеулі, він різко критикував північнокорейський режим.

Замах провалився. Два північнокорейських майори, яким його доручили, досі відбувають терміни у південнокорейській в'язниці. Офіційний Пхеньян завжди стверджував, що він до цього не причетний, і називав інцидент південнокорейською провокацією.

Тепер Кім Кук Сон підтверджує, що за спробою вбивства стояли його колишні начальники.

"Тероризм був і залишається у Північній Кореї інструментом політики й охорони найвищої гідності Кім Чен Іра і Кім Чен Ина", - говорить він.

Далі більше. 26 березня 2010 року корвет ВМС Південної Кореї "Чхонан" потопила у Жовтому морі торпеда - тоді загинули 46 моряків. Пхеньян заявив, що не має до цього відношення.

23 листопада того ж року кілька десятків артилерійських снарядів впали на південнокорейський острів Йонпхьондо. Були вбиті два морських піхотинці та двоє цивільних, поранено 16 військових і троє цивільних громадян.

В цьому випадку приховувати причетність КНДР було неможливо, але суперечки про те, хто конкретно віддав наказ, тривають донині.

За словами Кім Кук Сона, цими справами він безпосередньо не займався, але співробітники Генерального бюро ними пишалися і хвалилися.

Подібні речі не могли статися без санкції з самого верху, впевнений він.

"У Північній Кореї не можна навіть побудувати дорогу без особистого схвалення Верховного лідера. А вже потоплення "Чхонана" й обстріл Йонпхьондо - точно не ті рішення, які міг ухвалити хтось із підлеглих. Такі операції планують і здійснюють тільки за особливим наказом Кім Чен Ина і розглядають як досягнення виконавців", - заявив високопоставлений перебіжчик.

Шпигун у Синьому домі

За словами Кім Кук Сона, він займався виробленням стратегії щодо Південної Кореї, мету якої визначали як "політичне підпорядкування".

Природно, це передбачало необхідність мати там очі й вуха.

"У багатьох випадках я направляв на Південь шпигунів і проводив через них ті чи інші операції", - стверджує наш співрозмовник.

Про характер цих завдань він не розповів, але навів один вражаючий приклад.

"На початку 1990-х років був випадок, коли північнокорейський агент проникнув до Синього дому (резиденція і канцелярія президента Південної Кореї. - Ред.), пропрацював там п'ять чи шість років, а потім успішно повернувся й отримав посаду в 314-му офісі зв'язку Трудової партії Кореї (кодова назва підрозділу, що займається комп'ютерною розвідкою. - Ред.)", - розповів він.

"Можу запевнити вас, що північнокорейські агенти широко проникли в державні установи й громадські організації Південної Кореї", - заявив він.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, За словами Кім Кук Сона, всі гроші в КНДР - власність Верховного лідера

У ВВС немає можливості перевірити це твердження, але мені доводилося бачитися з викритими північнокорейськими шпигунами, а засновник інтернет-порталу North Korea News Чед О'Керролл у нещодавній статті написав, що в південнокорейських в'язницях їх десятки.

За даними North Korea News, їх періодично продовжують арештовувати. Нещодавно затримали ще одного агента, засланого з Півночі. Але з 2017 року таких випадків стало менше. Ймовірно, північнокорейська розвідка частково переключилася на високотехнологічні способи збору інформації.

Армія хакерів

КНДР - одна з найбідніших і найбільш ізольованих від світу країн, але попередні перебіжчики запевняли, що Пхеньян не шкодував грошей на створення цілого війська з приблизно 6 тисяч кваліфікованих хакерів.

За словами Кім Кук Сона, батько нинішнього правителя Кім Чен Ір ще в 1980-х роках дав наказ почати підготовку персоналу і "готуватися до кібервійни".

"До університету Моранбон стали брати найздібніших молодих людей з усієї країни й навчати їх протягом шести років", - говорить він.

На думку аналітиків британської розвідки, гучні комп'ютерні атаки на корпорацію Sony Pictures в 2014-му і на Національну службу охорони здоров'я та інші організації Сполученого Королівства в 2017 році здійснили північнокорейські хакери, відомі як "група Лазарус", яку направляв 314-й офіс.

"Між собою ми називали його "інформаційним центром Кім Чен Ина", розповів Кім Кук Сон, додавши, що керівник законспірованого відділу має прямий телефонний зв'язок з Верховним лідером.

"Я чув, що співробітники 314-го офісу, крім території КНДР, працюють з Китаю, Росії та країн Південно-Східної Азії. В їхні обов'язки входить також підтримання та забезпечення безпеки зв'язку з північнокорейською закордонною агентурою", - заявив він.

Метамфетамін за долари

У квітні Кім Чен Ин закликав співгромадян готуватися до важких часів і порівняв нинішню економічну ситуацію з "важким походом" - катастрофічним голодом середини 1990-х років.

Тоді Кім Кук Сону доручили створити таємний валютний "революційний фонд" за рахунок продажу наркотиків.

"Виробництво наркотиків у Північній Кореї досягло піку в період "важкого походу". Отримавши завдання, я привіз до країни трьох іноземних фахівців і з їхньою допомогою створив на території навчального табору під кодовою назвою "715-й офіс зв'язку" лабораторію з виготовлення метамфетаміну. ​​Отримані долари вважалися особистим подарунком Кім Чен Ину", - розповів нам він.

Розповідь виглядає правдоподібно. Північна Корея має давню історію виробництва героїну й опіуму. Колишній співробітник посольства КНДР у Лондоні Тхе Йон Хо, що залишився на Заході, в 2019 році заявив на Форумі свободи в Осло, що в його країні експорт наркотиків організовує держава.

Я питаю Кім Кук Сона, куди йшли отримані гроші? Чи перепадало щось простим людям?

"Щоб вам було зрозуміло, всі гроші в Північній Кореї належать Верховному лідеру, - відповів колишній розвідник. - На них він будує вілли, купує закордонні автомобілі, делікатеси, одяг і предмети розкоші".

За різними даними, в роки "важкого походу" в КНДР померли голодною смертю від декількох тисяч до мільйона людей.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мешканка Північної Кореї збирає траву для їжі (знімок зроблений в провінції Північний Хамджон в травні 2010 року)

Підводні човни для аятол

Іншим джерелом доходу, за словами Кіма, був нелегальний продаж зброї Ірану.

"Це були насамперед мінісубмарини і підводні апарати спеціального призначення. Північна Корея досягла великих успіхів у їхньому створенні", - розповів він.

Тут мій співрозмовник, можливо, перебільшив, оскільки північнокорейські підводні човни оснащують гучними дизельними двигунами.

Однак він стверджував, що торгівля була досить успішною. За його словами, один представник північнокорейської розвідки в Ірані похвалився йому, що вів переговори з партнерами у своєму басейні.

Один з провідних світових експертів з Північної Кореї, російський професор Андрій Ланьков, що працює в сеульському університеті Кунмін, зауважує, що збройові угоди між КНДР та Іраном не є особливим секретом з 1980-х років, зокрема навіть поставки Тегерану балістичних ракет.

Попри суворі міжнародні санкції, Пхеньян продовжує створювати зброю масового ураження. У вересні цього року він протестував чотири системи: крилату ракету великої дальності, балістичну ракету залізничного базування, гіперзвукову і протиповітряну ракети. Північнокорейські військові технології стають більш досконалими.

За словами Кім Кук Сона, Пхеньян продавав зброю і військові технології не тільки Ірану, але й іншим державам, які перебувають під санкціями або мають затяжні громадянські війни. За останні роки ООН називала в даному контексті Сирію, М'янму, Лівію та Судан.

Образа вірного слуги

У себе на батьківщині Кім Кук Сон належав до привілейованої еліти, користувався "мерседесом", що належав тітці Кім Чен Ина, та їздив за кордон без будь-яких обмежень, продаючи рідкісні метали та вугілля і привозячи готівку у валізі.

За мірками країни, де мільйони людей недоїдають, він мав казкове життя.

Зв'язки у вищих колах, які він отримав завдяки вдалому одруженню, дозволяли йому переходити з підвищенням з однієї спецслужби до іншої. Але ці ж зв'язки одного разу стали небезпечними.

Незабаром після свого приходу до влади в 2011 році, Кім Чен Ин вирішив позбутися усіх, кого вважав небезпечними, зокрема свого дядька Чан Сон Тхека, який, за оцінками експертів, фактично керував країною в останні роки життя Кім Чен Іра. Державні ЗМІ згадували його частіше, ніж спадкоємця.

"Я відчував, що Чан Сон Тхек довго не протримається, але думав, що його зашлють у село", - говорить Кім Кук Сон.

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Несподівано для всіх у грудні оголосили про страту ще вчора всесильного правителя.

"Сказати, що я здивувався - значить нічого не сказати, - розповів Кім Кук Сон. - Це був смертельний удар, я був нажаханий. Стало ясно, що небезпека загрожує й мені, і що Північна Корея перетворилася на місце, де неможливо жити" .

Розвідник дізнався про розстріл Чан Сон Тхека з газет, перебуваючи за кордоном з черговим завданням. Він став обмірковувати план втечі до Південної Кореї зі своєю сім'єю.

"Залишити країну, де поховані мої предки, і переселитися до Південної Кореї, яка завжди залишалася для мене чужою, було великим горем і стресом", - говорить він.

Навіть крізь його темні окуляри я бачила, що йому важко дається цей спогад.

"Ні на соту відсотка"

Ми зустрічалися кілька разів і провели разом багато годин. Я запитала, чому він зважився заговорити саме тепер.

"Це мій останній борг, - відповів він. - Я хочу допомогти моїм братам на Півночі позбутися диктатури і скуштувати свободи".

У Південній Кореї живуть понад 30 тисяч північнокорейських перебіжчиків, але лише одиниці наважуються говорити зі ЗМІ. Чим вищу посаду посідала людина в колишньому житті, тим сильніший ризик.

До того ж деякі південнокорейці сумніваються у їхніх розповідях, які неможливо перевірити.

Кім Кук Сон прожив незвичайне життя. Його історія дає рідкісний шанс поглянути зсередини на північнокорейський режим і на те, яким чином він забезпечує своє виживання.

"Вся політична культура Північної Кореї, їхнє судження про все, їхній спосіб мислення цілком будуються на безумовній покорі Верховному лідеру, - говорить він. - Протягом поколінь виробляється те, що називається там "відданим серцем".

Наше інтерв'ю відбулося у примітний момент. Кім Чен Ин заявив, що готовий в найближчому майбутньому повернутися до переговорів з Півднем за певних умов.

Але Кім Кук Сон налаштований скептично.

"За ті роки, що я живу тут, Північна Корея анітрохи не змінилася, - каже він. - Продовжує проводитися стратегія, до якої я й сам доклав руку. Вони не змінилися ні на соту відсотка".