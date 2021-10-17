Що таке стелсинг і де його вважають зґвалтуванням

40 хвилин(и) тому

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Асамблея штату Каліфорнія проголосувала за визнання незаконним стелсингу (англ. stealthing) - так називають акт видалення презерватива без відома або згоди партнера.

"Тепер у Каліфорнії стало очевидним, що це - злочин, - каже Крістіна Гарсія, депутатка-демократка в асамблеї, яка була авторкою законопроєкту. - Цей закон є першим у своєму роді в країні, але я закликаю інші штати наслідувати приклад Каліфорнії і дати зрозуміти, що стелсинг є не просто аморальним, а й незаконним".

Вона займається темою стелсингу з 2017 року, коли у Колумбійському журналі ґендеру та права з'явився звіт тодішньої студентки Александри Бродскі, завдяки якому зросла обізнаність про цей акт.

Однак стелсинг - це не нове явище.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Крістіна Гарсія вже чотири роки наполягає на визнанні стелсингу протизаконним

Що таке стелсинг?

Простими словами, стелсинг - це зняття презерватива або навмисне пошкодження його під час сексу без відома партнера.

Це може призвести до захворювань на ІПСШ, вагітності, а також зашкодити гідності жертви.

Хоча такі дії, ймовірно, чинили роками, лише з розвитком інтернету стелсингу почали приділяти більше уваги, оскільки злочинці почали ділитися порадами щодо того, як скоїти цей вчинок, у блогах.

У роботі, опублікованій у National Library of Medicine 2019 року, зазначалося, що 12% жінок у віці від 21 до 30 років повідомили про досвід стелсингу. Того ж року дослідники з австралійського університету Монаш виявили, що жертвами цього були кожна третя жінка та кожний п'ятий чоловік, що мали статеві стосунки з чоловіками.

І ще одне дослідження 2019 року показало, що майже 10% чоловіків повідомили про зняття презерватива під час сексу без згоди.

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У своїй статті 2017 року Александра Бродскі цитувала відомого блогера-стелсера, який на своєму сайті давав поради іншим чоловікам, як таємно зняти презерватив, не привертаючи уваги.

Розсувати ноги - обов'язок жінки, писали коментатори, а право чоловіка - "поширювати сім'я".

Але хоча поінформованість про стелсинг зростала, юридична реакція барилася.

Що говорить закон?

Різні країни застосовують різні підходи до стелсингу - якщо взагалі порушують це питання.

Законопроєкт у Каліфорнії є першим у своєму роді в США і фактично не передбачає кримінальної відповідальності за стелсинг. Натомість є цивільна відповідальність, яка дозволяє потерпілим подати до суду на злочинця з метою відшкодування збитків.

У всьому світі було лише кілька успішних кримінальних переслідувань, які різняться за ступенем тяжкості від сексуального насильства до зґвалтування.

У Німеччині поліцейського засудили за сексуальне насильство за зняття презерватива без згоди партнера. Він отримав вісім місяців умовного ув'язнення і штраф на 3 000 євро компенсації, а також штраф у 96 євро на оплату аналізів жертви.

У Новій Зеландії застосували жорсткіший підхід. На початку цього року чоловіка засудили до трьох років і дев'яти місяців ув'язнення після того, як його засудили за зґвалтування через стелсинг щодо секс-працівниці.

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Подібним чином у Британії стелсинг також вважають зґвалтуванням, хоча спеціального законодавства щодо цього немає. У 2019 році чоловіка засудили за зґвалтування через стелсинг щодо секс-працівниці, яка спеціально просила використовувати презерватив.

Те, що він зняв презерватив, скасовувало її згоду на секс.

Також у Канаді у 2014 році та у 2017 році у Швейцарії були успішні справи за звинуваченням у сексуальному насильстві, хоча нещодавно Верховний суд кантону в Цюриху заявив, що стелсинг не є протизаконним - хоча і з жалем.

Один з найвідоміших випадків стелсингу був пов'язаний з Джуліаном Ассанжем, якого звинуватили у знятті презерватива дві різні жінки під час його робочої поїздки до Швеції у 2010 році.

Однак його не засудили, оскільки він відмовився повернутися до Швеції, побоюючись екстрадиції до США, де йому загрожувало звинувачення у шпигунстві. Відтоді шведська прокуратура припинила справу.

Що далі?

У світі існують суттєві розбіжності у ставленні до стелсингу, що знайшло відображення у популярному мінісеріалі ВВС "Я можу знищити тебе", створеним Мікаелою Коел, яка також зіграла у ньому головну роль.

У епізоді 5 головна героїня Арабелла називає чоловіка, який знімає презерватив без її згоди, ґвалтівником - відповідно до законодавства Британії. Потім вона демонструє відмінності з законами у США та Австралії, кажучи: "якщо ти в Штатах, він буде напівґвалтівником, а якщо в Австралії - то трохи ґвалтівним".

Підпис до фото, Мікаела Коел у серіалі "Я можу знищити тебе"

Зрештою, стелсинг - це питання згоди, і для того, щоб притягнути за нього до відповідальності, закони країни повинні це враховувати.

Огляд законів про зґвалтування в Європі, проведений Amnesty International, показав, що лише 12 з 31 країни мали закони, що ґрунтуються на згоді. Інші визначають зґвалтування за іншими факторами, наприклад, застосовуванням насильства.

Деякі країни, зокрема Нідерланди, Фінляндія, Швейцарія та Словенія, розглядають можливість оновлення своїх законів, а уряд Іспанії минулого року оголосив законопроєкт щодо протидії сексуальному насильству, який включає реформу юридичного визначення зґвалтування.

Австралійська столична територія (ACT) цього тижня приєдналася до Каліфорнії та стала першим австралійським штатом, який визнав стелсинг незаконним.