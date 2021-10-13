Поклонська їде послом у Кабо-Верде. "Сховатися не вийде", - МЗС України

13 жовтня 2021, 09:21 GMT Оновлено: 1 година тому

Автор фото, Getty Images

Президент Росії Володимир Путін призначив Наталію Поклонську, колись українську чиновницю, а згодом затяту прихильницю анексії Криму і депутатку російської Держдуми, послом в африканську країну Кабо-Верде.

Також вона запам'яталась своїм православним фанатизмом та поклонінням колишньому російському царю Миколі II.

Інформація про це призначення офіційно опублікована на інтернет-порталі правової інформації РФ.

На таке призначення вже відреагували в українському МЗС: "Сховатися не вийде навіть в Африці. ".

ЗМІ анонсували це призначення ще наприкінці літа, журналісти називали її призначення в цю країну почесним засланням.

Кабо-Верде - країна, розташована на островах Зеленого Мису за 600 км від західного узбережжя Африки. Колишня прокурорка анексованого Росією Криму стала занадто незручною для керівництва Держдуми, писали ЗМІ.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Наталя Поклонська

Ще в кінці травня Поклонська повідомила, що не братиме участі в попередньому голосуванні партії "Єдина Росія" з відбору кандидатів на вибори до Держдуми. Не брала вона участі і в самих виборах.

"Я знімаю свою кандидатуру з праймеріз через нову роботу, про яку повідомлю згодом. Я не зникаю і не пропадаю. Скоро побачимося на моїх прийняттях в Криму, - говорила вона у відеозверненні. - Скажу ще, що знову зможу одягти кітель, тільки нехай залишиться інтригою - який саме".

Очікуване призначення

В кінці серпня про те, що кандидатуру Поклонської розглядають на посаду посла Росії в Кабо-Верде, з посиланням на свої джерела повідомляло видання РБК.

Поклонську через її не цілком системну поведінку та екстравагантні заяви не хотіли бачити в Держдумі наступного скликання ні адміністрація президента, ні "Єдина Росія", ні керівництво Криму, від якого вона обрана, розповідало раніше РБК джерело, близьке до Кремля.

З Поклонською консультувалися щодо її подальшого працевлаштування, і робота дипломатом була побажанням самої Поклонської, говорили співрозмовники.

У Держдумі РФ Поклонська була заступником голови комітету з міжнародних справ. Вона розповідала, що їй цікава дипломатична діяльність.

У липні Поклонська заявляла, що готова знову стати прокурором Криму - цю посаду вона займала з березня 2014 року, після анексії півострова Росією. У жовтні 2016 року вона пішла з цієї посади через обрання до Держдуми.

Після анексії Криму Наталія Поклонська, якій тоді виповнилося 34 роки, стала популярною фігурою в інтернеті. На її заяви часто звертали увагу ЗМІ.

Реакція МЗС України

"Через призначення Наталії Поклонської послом Росії в Кабо-Верде нагадуємо, що колишня прокурорка російської окупаційної адміністрації в Криму розшукується за державну зраду проти нашої держави. Вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії", - відреагували в українському МЗС у комантарі BBC News.

"Сховатися не вийде навіть в Африці", - додали українські дипломати.

МЗС України порушило перед урядом Кабо-Верде "питання злочинної діяльності громадянки Поклонської".

Про можливі причини такого переїзду розмірковує редактор відділу політики Російської служби ВВС Володимир Дергачов:

Перехід Наталії Поклонської на посаду посла в далекій республіці Кабо-Верде можна назвати "почесним засланням". Російське видання РБК так і пояснювало - депутатка стала занадто незручною для керівництва російської Держдуми.

До 2014 році Поклонська багато років працювала в українських органах прокуратури, але у 2014 році вона перейшла на бік російської влади і стала символом "Русской весны".

Новий прокурор анексованого Криму з погонами і з характерною зовнішністю отримала прізвисько "няш-мяш" і стала популярною навіть серед японських любителів аніме. Вона активно просувалася в російських ЗМІ, які згадували її боротьбу з бандитизмом за української влади на півострові.

Але для Генпрокуратури РФ Поклонська була малокерованою фігурою і там посприяли її переходу до Держдуми.

У російському парламенті вона увійшла до комісії з контролю за депутатськими деклараціями, але жодних реальних повноважень не мала.

Вона так і не змогла отримати реальну політичну владу або запропонувати якісь резонансні законопроєкти.

Замість цього Поклонська запам'яталася іміджем православної фундаменталістки: як найкращий друг радикального руху "Сорок сороков" і руху царебожників.

Головним проєктом в Думі від Поклонської стала масштабна кампанія проти фільму "Матильда" режисера Олексія Учителя - вона безліч разів скаржилася на стрічку до прокуратури.

Фільм розповідає про фаворитку імператора Миколи II балерину Матильду Кшесінську. На піку кампанії проти "Матильди" до студії режисера навіть кинули коктейль, що остаточно охолодив відносини Поклонської з Кремлем, керівництвом Думи і силовиками. Їй дуже рекомендували зменшити публічну активність.

Пізніше Поклонська спробувала відійти від радикального іміджу і навіть розкаялася через участь у кампанії проти "Матильди".

Вона почала виступати з ліберальною риторикою і закликала до потепління відносин з Україною.

Але спроба прийти до більш поміркованого стилю поведінки не призвела до потепління стосунків депутата з парламентським начальством.

Поклонська виявилася занадто яскравою і занадто некерованою для російського парламенту, не змогла прилаштуватися у політичному істеблішменті.

До нього вона потрапила з істеблішменту українського, де зовсім інші правила і звичаї.

Але прибрати її з Думи і не залишити жодної посади на заміну - стало б надто різким кроком.

Тому її і відправлять на тиху і невпливову посаду послом у Кабо-Верде.

Таке "заслання" цілком у російських традиціях.