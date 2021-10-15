"Вибуховий секс і слон у кімнаті". Найкращі фото дикої природи 2021

Джонатан Амос

Оглядач ВВС з питань науки

1 хвилину тому

Автор фото, Laurent Ballesta/WPY

Це нагадує вибух під водою. Кілька морських окунів поспішають випустити сперму, коли самка риби викидає ікру.

Це фото, зроблене на атолі Факарава у Тихому океані, принесло Лорану Баллесте головний приз на конкурсі фотографів дикої природи Wildlife Photographer of the Year (WPY).

Голова журі Роз Кідман Кокс назвала сюжет фото технічною демонстрацією сили.

Річний нерест камуфляжних морських окунів припадає на липень. Відомо, що він приваблює до 20 тисяч риб та безліч голодних рифових акул. Морським окуням загрожує надмірний вилов риби, але це фото зробили в заповіднику, де вони мають певний захист.

"За плечима п'ять років роботи та 3 тисячі годин занурень, щоб зафіксувати цей конкретний момент", - розповів Лоран.

Французький фотограф не лише отримав головний приз WPY, а й став переможцем у категорії "Підводний світ".

Автор фото, Vidyun R Hebbar/WPY

Десятирічний Відьюн Р. Хеббар з Індії переміг у номінації "Найкращий молодий фотограф дикої природи". Він зобразив павука-колопряда у своїй павутині.

"Тут дуже чітке фокусування, - пояснила BBC News Роуз Кідман Кокс. - Якщо збільшити зображення, можна навіть побачити маленькі ікла павука. Мені подобається, як фото оформлене, видно ґратчасту структуру павутини".

"Було складно тримати фокус, тому що павутина тряслася щоразу, коли повз проїжджав автомобіль", - згадує Відьюн.

Конкурс фотографів дикої природи Wildlife Photographer of the Year - один з найпрестижніших у цій галузі.

Його проводять з 1964 року. Організатором є Лондонський музей природознавства.

Ось переможці Wildlife Photographer of the Year-2021 в інших категоріях.

"Слон у кімнаті". Адам Освелл, Австралія

Автор фото, Adam Oswell/WPY

Адам Освелл переміг у категорії "Фотожурналістика". Відвідувачі зоопарку у Таїланді спостерігають за виступом молодого слона під водою. Слоновий туризм зріс по всій Азії. У Таїланді нині у неволі більше слонів, ніж у дикій природі.

"Цілющий дотик". Брент Стіртон, Південна Африка

Автор фото, Brent Stirton/WPY

Брент Стіртон - переможець у категорії "Розповідь фотожурналіста". Він зобразив реабілітаційний центр для шимпанзе, що осиротіли через торгівлю м'ясом диких тварин в Африці. На фото - директорка центру знайомить врятованого шимпанзе з іншим вихованцями.

"Віч-на-віч". Стефано Унтертінер, Італія

Автор фото, Stefano Unterthiner/WPY

Переможець у категорії "Поведінка: ссавці"- фотограф Стефано Унтертінер. Він зафіксував битву двох північний олень Свальбарда за контроль над гаремом. Стефано каже, що, спостерігаючи за боєм, почувався зануреним у "запахи, галас, втому та біль".

"Роздуми". Маджед Алі, Кувейт

Автор фото, Majed Ali/WPY

Маджед Алі провів чотири години в дорозі, щоб зустрітися з Кібанде - 40-річною гірською горилою, що мешкає у Національному парку Бвінді на південному заході Уганди.

"Що вище ми піднімалися, то вологішим і жаркішим ставало повітря", - згадує Маджед. Цей знімок, на якому Кібанде насолоджується прохолодою дощу, переміг у категорії "Портрети тварин".

"Дорога до руїн". Хав'єр Лафуенте, Іспанія

Автор фото, Javier Lafuente/WPY

На знімку Хав'єра Лафуенте зображена різка, пряма лінія дороги, що перетинає вигини заболоченого ландшафту, де мешкають понад сотні видів птахів. Дорога, побудована у 1980-х роках для доступу до пляжу, розділяє заболочену місцевість на дві частини. Знімок переміг у категорії "Болотні угіддя: велике фото".

Плетіння колиски. Гіл Візен, Ізраїль/Канада

Автор фото, Gil Wizen/WPY

Гіл Візен - ентомолог та досвідчений фотограф. Цей павук-рибалка витягає шовк зі свого прядильного органа й вплітає його у мішечок, куди відкладає яйця.

Такі павуки поширені у водно-болотних угіддях та лісах помірного поясу на сході Північної Америки. Фото перемогло в категорії "Поведінка: безхребетні".

Щорічна виставка переможців конкурсу фото дикої природи Wildlife Photographer of the Year відкриється у п'ятницю, 15 жовтня, в музеї природознавства у Лондоні. Після цього експозицію побачать мешканці інших міст Великої Британії, а також Австралії, Бельгії, Канади, Данії, Німеччини, США та інших країн.