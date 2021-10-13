Холодні батареї у школах і коронавірус. Скільки триватимуть канікули?

Світлана Дорош

ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, UNIAN

Міністерство освіти і науки України рекомендувало школам розпочати канікули на тиждень раніше, з 18 жовтня, через погіршення епідеміологічної ситуації в Україні.

Останнім часом статистика захворювання на коронавірус стрімко зростає, а смертність вражає: за минулу добу померла 471 людина (це лише на 10 смертей менше, ніж летальний рекорд у квітні).

За прогнозами українських науковців, до кінця жовтня кількість нових випадків зараження може перевищити 20 тисяч.

МОН підтримало рекомендацію міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка і Національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, які ще кілька днів тому закликали йти на канікули раніше.

Таким чином, школярі відпочиватимуть вже з 14 жовтня, оскільки раніше уряд оголосив вихідними днями 14 і 15 жовтня. Проте, скільки можуть тривати канікули, в уряді не кажуть. Все залежатиме від ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Час канікул, вважають в уряді, може бути використаний і для завершення щеплення вчителів, для яких вакцинація є обов'язковою.

Ще однією причиною, через яку влада запропонувала дострокові канікули, може бути ситуація із опалюванням шкіл. Станом на 13 жовтня багато навчальних закладів не опалюються, батьки і вчителі скаржаться на холод у класах.

Рекомендація чи обов'язок

"Кожного дня у сотень дітей виявляють COVID-19, а тисячі учнів разом із вчителями відправляють на ізоляцію. Достроковий початок канікул для школярів дозволить вплинути на поширення коронавірусної хвороби шляхом зменшення активності громадян та кількості не обов'язкових соціальних контактів", - пояснював міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Утім, чи всі школи відправлять дітей на канікули, говорити передчасно.

Щороку міносвіти рекомендує певні дати для канікул впродовж навчального року. Осінні канікули рекомендували у період з 25 по 31 жовтня.

Але після проведеної у попередні роки реформи галузі освіти місцева влада спільно із адміністрацією шкіл може самостійно визначати, коли дітям відпочивати. Головне, щоб без літніх канікул їх тривалість протягом усього навчального року становила не менш як 30 днів.

Приміром, у Київській міськдержадміністрації вже заявили, що у столичних школах канікули почнуться, як і планувалося, 25 жовтня. Там кажуть, що захворюваність дітей становить менше ніж 0,3%, а до кінця жовтня будуть вакциновані до 100% вчителів.

Автор фото, UNIAN

Холодні батареї і ціни на газ

Проте епідеміологічна ситуація може бути не єдиною причиною, через яку в уряді закликають відправити дітей на канікули. В останні тижні батьків і вчителів більше турбувала відсутність опалення у навчальних закладах.

У багатьох школах батареї досі холодні, хоча у попередні роки опалення у закладах освіти, як і в лікарнях і дитсадках, вмикали раніше, ніж у житловому секторі.

Інформація з регіонів демонструє, що ситуація неоднозначна. У деяких школах, зокрема, Чернівців, Вінниці, Тернополя опалення вже увімкнули, в інших ще раніше ухвалили рішення про дострокові канікули або обіцяють почати обігрів шкіл і садків у найближчі вихідні.

Ось що, зокрема, розповідав міський голова міста Тетіїв Київської області Богдан Балагура.

"8 жовтня почали опалювати центральну районну лікарню, 11 жовтня почали обігрівати садки, але лише ті, які опалюються дровами. Щодо всіх інших садочків та шкіл, які опалюються газом, маємо по всій області надзвичайну ситуацію", - пише він у Facebook.

"Нафтогаз України" запевняє, що опалювальний сезон розпочнеться найближчими днями і що газу достатньо. Головне - вчасно підписати відповідні угоди на його постачання.

"Нафтогаз" пропонує ціну 16,8 грн для шкіл, дитячих садків і лікарень і запевняє, що це є пільгова ціна на газ, від продажу якого компанія не планує прибутків.

Оптимістичні заяви "Нафтогазу" про достатню кількість газу для соціальних закладів стосуються тих із них, що мають центральне опалення. Водночас, бюджетні установи, які опалюються автономними котельнями, мають закуповувати газ на тендерах, відповідно до закону "Про державні закупівлі".

По Україні багато шкіл мають саме такі котельні, тому ціна для них ринкова, від 30 до 45 грн на кубометр. А це у 4-6 разів більше, ніж ціна для побутових споживачів.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Вакцинація вчителів наближається до необхідних 80%

Час для вакцинації

У міністерствах освіти та охорони здоров'я сподіваються, що час канікул буде використаний для вакцинації вчителів, для яких щеплення - обов'язкове.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв нещодавно, що у разі, як до листопада працівники сфери освіти не матимуть щеплення проти COVID-19, вони будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.

Згідно з даними МОН України, принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу отримали вже близько 84% освітян. Найвищий показник у Миколаївській області, тут однією і двома дозами уже щеплені понад 98% вчителів. Близько 90% щеплених освітян у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

"Динаміка вакцинації освітян в Україні є позитивною, і лише шість областей поки що не досягли позначки у 80%", - заявляв міністр освіти Сергій Шкарлет.

Ідеться про Херсонську, Рівненську, Волинську, Івано-Франківську та Одеську області. Але і в цих областях показник вакцинованих працівників освіти вже понад 70%.

На сьогодні на дистанційному навчанні перебуває 7,7% шкіл, у той час, як на 1 жовтня таких було 15%.